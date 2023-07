El PSOE ha criticado este sábado la gestión de las playas del Ayuntamiento de El Campello, que llevan más de una semana sin socorristas por la huelga, y que el viernes el Consistorio anunció la rescisión del contrato para formalizar otro de emergencia que se espera poner en marcha la próxima semana.

Ante el izado de la bandera roja desde el pasado 1 de julio en todas las playas y calas, el PSOE ha manifestado en un comunicado que "en realidad, la bandera roja habría que ponérsela al gobierno del PP, ya que son incapaces de hacer nada 'a derechas'. Un pliego deficiente, en su día ya denunciado por los socorristas y todas las fuerzas políticas de la oposición, que da pie a complicaciones en su ejecución. Un conflicto entre empresa y trabajadores que no son capaces de mediar (como debería ser norma para un servicio que se presta, que es municipal) y, como siempre, la palabra urgencia surge en la gestión de este gobierno".

Los socialistas han manifestado que "en pleno julio, después de aguantar un mes de junio esperando fueran capaces de conseguir un buen acuerdo o una buena solución, y las playas de El Campello se encuentran desprovistas de los servicios mínimos y básicos de seguridad. Tenemos unas playas que son la envidia de media España, pero a la vez con zonas complicadas que, lamentablemente se cobran alguna víctima todos los años. Y, por tanto, necesitan unas medidas de seguridad fundamentales que en estos momentos no tiene".

"¿Dónde está la señalización de las boyas que delimita la zona de baño con la zona de embarcaciones? ¿Dónde están las que protegen a los bañistas de las entradas y salidas al arenal de los deportes náuticos en forma de pasillos o canales? ¿Dónde están los socorristas?... Hasta en la televisión a nivel nacional hemos salido como noticia", ha destacado el PSOE

"Este es otro pliego, otra empresa, que no tiene nada que ver con la de socorrismo... Pero el resultado es el mismo; se llega tarde, muy tarde todos los años y nunca en las mejores condiciones. Este es un momento para que el pueblo de El Campello reflexione: Si tenemos un problema por la mala gestión y elegimos los mismos gestores, seguimos teniendo un problema de mala gestión. Espero y deseo que sea el último, pero mucho me temo que vendrán muchos más, porque se sienten legitimados a errar tantas veces quieran y a instalarse en la desidia que les ha caracterizado hasta ahora.Y quien gobierna desde la inercia, no soluciona nunca nada".