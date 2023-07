Mar en calma y bandera roja. Puede parecer extraño pero de esta forma ha comenzado el verano en las playas de El Campello. La huelga de socorristas que comenzó el pasado 24 de junio se extendía este viernes a toda la jornada, también entre semana, lo que supone que desde el 1 de julio la costa campellera se queda sin vigilancia en pleno inicio de la temporada estival.

Una situación que parece que no ha calado en la mayoría de bañistas para los que este domingo ha sido una jornada de playa normal. Sillas, sombrillas, crema solar... Y algún chapuzón a pesar de la bandera roja que ondeaba en el mástil de la entrada de las playas del municipio. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de colgar el cartel de "prohibido el baño" y ha advertido de que la zambullida corría a riesgo de los usuarios mediante letreros en los accesos de las playas en los que se podía leer: "Playa cerrada al baño. No vigilada. Sin servicio de salvamento y socorrismo". Asimismo, y aunque la ordenanza municipal sí que lo permite, el consistorio ha optado por no multar a los bañistas al no poder controlar toda la playa.

A pesar de ello, la mayoría de los visitantes se han refrescado y han disfrutado en la arena, eso sí, con precaución como explica Lurdes que viene desde Ciudad Real a pasar una semana en la playa con su familia y que señala que "sabíamos que no había socorristas pero aun así el agua está estupenda, te quedas con un poco con la cosa de que no hay socorristas y tienes que llevar más precaución, sobre todo por los niños".

Como ella se encontraba Ángeles quien se ha bañado igualmente a pesar de la bandera roja y que apunta que "este domingo el mar está mucho mejor que el sábado que había mucha resaca y a penas te podías meter. Hay que ir con cuidado por la huelga, a mí me parece justo que se manifiesten, yo no soy socorrista, pero ellos se juegan la vida cuando entran en el mar". Ana y Jesús, un matrimonio que ha acudido como cada domingo a la playa, comentaba que lo más llamativo para ellos era el cambio con la parte de Muchavista que pertenece a Alicante "en un lado hay socorrista y bandera verde y en el otro bandera roja y no hay nadie, nosotros nos hemos bañado con normalidad pero siempre nos ponemos en esta parte y nos ha llamado la atención las diferencias".

No todos los que han acudido este domingo a la playa eran conscientes de la falta de servicio de salvamento y se han sorprendido al encontrarse con la bandera roja. "La verdad es que no me había dado cuenta, pero está la playa que las fechas que son debería tener ya socorristas, nosotros nos hemos bañado porque el agua está divina, pero con cuidado cogiendo a los niños más pequeños porque hay un poco de oleaje", asegura Charo. María José también ha ido hoy a Muchavista con su familia y aunque explica que "no sabía nada" de la huelga ha podido bañarse sin problemas.

Para reforzar la vigilancia ante la falta de personal de salvamento, el Ayuntamiento de El Campello, además de ondear las banderas rojas e instalar carteles, ha pedido extrema cautela a los bañistas y ha establecido un refuerzo policial en los 23 kilómetros de costa. El consistorio ha reforzado la plantilla en el paseo, los agentes recorren el arenal con buggies especiales y una lancha recorre permanentemente la playa desde el mar, por si fuera necesaria su intervención. Por el momento, el fin de semana ha transcurrido sin incidencias según explican fuentes municipales.

Un conflicto enquistado

El 24 de junio el comité de empresa anunciaba que comenzaban las movilizaciones del servicio de salvamento y socorrismo. Desde ese día la situación se ha agravado y el viernes 30 de junio anunciaron la ampliación de la huelga que ahora se extiende a toda la jornada y también a entre semana dejando las playas de El Campello sin efectivos. "No hay un conflicto laboral, queremos cobrar. La empresa no nos ha pagado el puente de mayo ni el fin de semana del 1 de junio y no creo que nos pague", señala Raúl Blanco, representante sindical de CC OO de los trabajadores de salvamento afectados.

Blanco explica que hasta la fecha han renunciado los tres coordinadores del servicio que había y que el único que quedaba ha renunciado al puesto. "Ahora somos unos 15 trabajadores afectados, el empresario no cumple con nada, ya no es el conflicto laboral es que la empresa no puede sacar el contrato adelante". El representante sindical ha pedido al Ayuntamiento que sancione a la compañía tras las inspecciones y denuncia que están todos dados de alta como auxiliares administrativos en lugar de como socorristas.

La situación ha alcanzado también a los socorristas de Alicante que están más próximos de la zona de El Campello. Según denuncia Blanco "los compañeros de Alicante están haciendo actuaciones en la zona fuera de su horario y ahora todavía más. Incluso han tenido que mover una silla de vigilancia hacia El Campello para poder cubrirlo".

Por su parte, la empresa señala que esta situación es "inaudita". "Es la primera huelga que vivimos como compañía la verdad es que estamos sorprendidos por la manera de actuar del sindicato y de los trabajadores", asegura Sergio Lombán. La empresa ha explicado que las nóminas pendientes de mayo se abonaron la pasada semana y que están estudiando acciones legales contra los huelguistas por no establecerse servicios mínimos.

El consistorio asegura que ha enviado inspectores a la zona a diario y que ya ha expedientado a la empresa abriendo un expediente sancionador, ya que, según fuentes municipales, han constatado que el servicio no se está cumpliendo. El Ayuntamiento también ha instado a la adjudicataria a que solucione cuanto antes los problemas con los trabajadores.