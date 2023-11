La placa-leyenda de Francisco Santana Orts, ubicada en la plaza que lleva su nombre en San Vicente del Raspeig, se encuentra en un estado lamentable de abandono y vandalizada, según ha denunciado este jueves Esquerra Unida-Unides Podem. El vinilo, en honor a este vecino víctima de los horrores del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que murió en 1941 en el campo de concentración de Mauthausen, está totalmente arrancado y destrozado. Su deterioro es evidente, así como "el desinterés y la desidia del equipo de gobierno de derechas respecto a la memoria democrática de nuestro municipio".

La denominación de esta plaza con el nombre de Francisco Santana Orts fue aprobada, por unanimidad, en el pleno de febrero de 2018 y el acto de inauguración de la placa y de la peana, con la leyenda sobre su persona, se realizó en noviembre del mismo año, contando con la presencia de sus familiares.

"Esquerra Unida-Podem lamenta el estado deplorable de esta placa conmemorativa. La falta de mantenimiento y los actos vandálicos la han dejado casi ilegible, y su deterioro es un insulto a la memoria de Francisco Santana Orts y a todas las víctimas de la represión franquista".

"Nuestro grupo municipal Esquerra Unida-Podem exige al equipo de gobierno PP-Vox que actúe de inmediato y restaure la placa en memoria de Francisco Santana Orts. La falta de atención a este símbolo de nuestra historia es inaceptable y una muestra de desprecio hacia la memoria democrática y los valores fundamentales que deben prevalecer en nuestra sociedad", ha explicado la coalición.

"La restauración de la placa es una tarea que no puede esperar. La memoria histórica es un pilar de nuestra identidad como sociedad democrática y una lección que no debemos olvidar. Es responsabilidad del gobierno local preservar y proteger estos símbolos de nuestra historia, para que las futuras generaciones no olviden los horrores del pasado", ha agregado.