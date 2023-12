El Ayuntamiento de San Vicente prepara ya una nueva edición de los Bonos Raspeig para primavera, después de que no se llegara a tiempo para diciembre por problemas con los plazos y falta de personal, y también para no solaparse con la navidad. Y lo hace de forma exprés, con "muchas prisas", según ha denunciado este viernes el PSOE, que ha criticado la gestión del concejal de Comercio, Vicente Pastor (Vox), por poner este proceso en marcha "en plenas fechas navideñas y con plazos tan ajustados”. En solo cuatro horas ya se había adherido esta mañana 80 comercios, aunque la venta de los descuentos no llegará hasta entrado 2024.

Los comerciantes han recibido esta semana la comunicación del Consistorio de que entre este viernes y el martes tienen de plazo para adherirse a la campaña, que de cualquier forma está prevista para la primavera. Un plazo que incluye los días 24 y 25 de diciembre, lo que no ven lógico desde el PSOE. En cambio, desde el equipo de gobierno de PP y Vox han recordado que en la reunión con los comerciantes ya se informó que era posible que se iniciaran los trámites ya a finales de año, rechazando las críticas de los socialistas. En la comunicación a los comerciantes el Ayuntamiento explica que "el ajustado plazo es debido a poder llegar a tiempo para retener el importe presupuestario en este año 2023 y en cuanto sea posible dar comienzo la campaña en 2024". La dotación será de 500.000 euros, repartidos en 25.000 bonos de 20 euros. Desde el Grupo Municipal Socialista han lamentado este viernes que el concejal de Comercio pida a los establecimientos de San Vicente que se adhieran a la campaña de Bonos Raspeig de 2024 “en plenas fechas navideñas” y con plazos “muy ajustados”. Esta semana los negocios han recibido una comunicación por parte del área municipal en la que pide a los comerciantes que “estén atentos a la apertura del plazo para adherirse a la campaña” y que los plazos otorgados por la concejalía son del 22 al 26 de diciembre. Así, el edil socialista Eduardo Rodelgo ha remarcado que esta decisión supone otro ejemplo de la “improvisación constante” del concejal de Vox al frente del área municipal. “La forma de gestionar el área de Comercio por parte de Vicente Pastor demuestra la poca sensibilidad que tiene hacia el sector, pese a contar con un negocio en el municipio”, sostiene Rodelgo. Precisamente, el concejal socialista señala el “agravio” que están sufriendo los negocios con las decisiones del concejal de Vox, ya que no solo se han quedado sin Bonos Raspeig en Navidad, sino que ahora les obliga a presentar toda la documentación y realizar los trámites durante los días de mayor trasiego en los comercios. “Al final son los comerciantes los que están sufriendo la inoperancia de un equipo de gobierno que demuestra un amplio desconocimiento de la situación”, sostiene. “Los comerciantes no se merecen la gestión tan pésima de Vox, con el conformismo y consentimiento del alcalde, Pachi Pascual, quien ha sido el que ha concedido las competencias a la extrema derecha. Vicente Pastor podría haber habilitado el plazo la semana pasada y dar más margen a los establecimientos. Fue una metedura de pata del equipo de gobierno de no convocarlos para Navidad, y ahora tienen que correr en plenas fechas navideñas para que no se pierda el dinero”, agrega Eduardo Rodelgo. Réplica Ante las críticas, el edil de Comercio ha salido al paso y ha informado que cerca de 80 comerciantes y hosteleros se han adherido a la próxima campaña de Bonos Raspeig 2024 en las cuatro primeras horas del plazo. Pastor ha remarcado que "nuestro compromiso es que los 500.000 consignados en el presupuesto de 2023 se trasladasen a una campaña en la primavera de 2024 y, para lograrlo, había que iniciar la tramitación con la adhesión de comercios y establecimientos hosteleros dentro de este año, en el mes de diciembre, como se ha hecho". Así, ha recordado que a partir de este viernes y hasta el día 26 los interesados podrían adherirse a través de la sede electrónica que está operativa las 24 horas y todos los días del año. El concejal ha explicado que "se trata de un trámite muy sencillo que cualquier comerciante y hostelero, siempre con el certificado digital, puede realizar en pocos minutos. La gran mayoría ya han realizado este proceso en otras ocasiones". Pastor ha remarcado que en la reunión con los comerciantes celebrada en el pasado mes de noviembre "ya se anunció que comenzaría este año la adhesión a los próximos Bonos Raspeig y en ese encuentro se explicaron los motivos y la necesidad de llevar a cabo este año la tramitación y la forma de hacerlo".