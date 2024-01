UGT en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha denunciado la "mantenida pasividad" del Consistorio ante las demandas de colaboración del Síndic de Greuges, que ha forzado un segundo requerimiento de la institución.

El sindicato ha señalado que, desde la llegada de Adrián García (Vox) a la Concejalía de Policía, la falta de transparencia en la gestión de esa área "ha vuelto a precisar" de la intervención del Síndic de Greuges, "poniendo de manifiesto su incapacidad para resolver determinados asuntos que tienen que ser trasladados a otras áreas municipales".

En un comunicado, UGT afirma que "hemos tenido que recurrir en varias ocasiones al Síndic para reclamar el derecho de acceso a la documentación de la oposición de Policía, celebrada recientemente, y otra vinculada con el servicio policial".

Por ello, añade, es "lamentable" que el concejal de Vox haya "desatendido nuestras peticiones y hecho oídos sordos" a las realizadas por el Síndic, sumándosele el nuevo inicio de investigación "ante la falta de respuesta a la consulta de un agente de policía por sospechas de vulneración de sus derechos laborales".

"Es realmente preocupante que el concejal de Policía no responda a las recomendaciones del Síndic y a las peticiones de sus propios agentes y, sin embargo, no pierda tiempo en tramitar sendos expedientes disciplinarios por unos hechos a todas luces irrelevantes. Es perturbador que el concejal de Vox mire para otro lado cuando se trata de velar por los derechos de los trabajadores y, cuando se trata de iniciar procedimientos disciplinarios (uno para un agente con más de 33 años de servicio), no le tiemble el pulso y se emplee concienzudamente", afirma UGT.

La sección sindical alerta sobre que la "manifiesta pasividad del adalid de la Seguridad Ciudadana no hace más que incrementar la carga de trabajo de otras saturadas áreas, como Recursos Humanos, afectando seriamente a la gestión de personal. Es lamentable que, ante la imposibilidad de obtener información y documentación por los cauces normales, que nos permitan defender los intereses de los trabajadores, nos veamos forzados a recurrir constantemente a la intercesión del Síndic".

Los requerimientos que realiza el Síndic de Greuges contienen advertencias respecto a las consecuencias ante la negativa a colaborar con dicho organismo, consistentes en la publicación en sus informes ante las Cortes Valencianas de aquellas administraciones que no han cumplido con su deber de colaboración. En este sentido se ha manifestado UGT: "Es lamentable que San Vicente, en vez de ser ejemplo de transparencia, opte por aparecer en el informe público del Alto Comisionado como entidad no colaborativa".