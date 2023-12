UGT ha denunciado el deficiente servicio que ofrece la Policía Local de San Vicente del Raspeig por las noches, con tan solo una patrulla de dos agentes en la calle. Una advertencia que viene realizándola en los últimos meses y que ha reiterado ahora tras el robo del Niño Jesús de un belén en la localidad el sábado por la noche.

La formación sindical ha explicado en un comunicado que "UGT denuncia, una vez más", que el concejal de Policía Adrián García (Vox), "el que ha venido a ser el adalid de la seguridad ciudadana, deja a San Vicente con una única patrulla en el turno de noche".

"La Sección Sindical UGT, en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, no es la primera vez que denuncia la carencia de personal en la Policía Local y los posibles riesgos que ello implica para la seguridad de los agentes y de los vecinos de San Vicente. Ya anunció que ni las nuevas incorporaciones, ni tan siquiera las próximas, solucionarán el problema", ha recordado.

El sindicato ha apuntado que "pese a que ha habido cinco nuevas incorporaciones, la plantilla sólo se ha visto incrementada en dos agentes, pues uno de ellos ya se encontraba en activo y otros dos han venido a cubrir dos puestos que ya estaban cubiertos por agentes interinos que se han ido a otros municipios. Puesto que hay dos jubilaciones pendientes a muy corto plazo, la plantilla volverá a tener el mismo número de agentes en breve".

"Una vez más, las mentiras y el postureo del edil de Seguridad Ciudadana salen a la luz; parecer ser que se preocupa más de hacerse fotos y de presumir de haber montado un dispositivo de Navidad que, según ha manifestado garantizará que San Vicente sea una ciudad segura, pero que sin embargo, tras los hechos ocurridos durante la noche del sábado, queda absolutamente en entredicho", en referencia a la sustracción de una figura del belén entre las calles Pintor Sorolla y Lillo Juan, por lo que dos jóvenes pedían un "rescate" a través de un vídeo en Tik Tok, aunque finalmente apareció el Niño Jesús en un contenedor en la noche del domingo. .

"El pasado 16 de diciembre San Vicente del Raspeig, en plena alerta 4 por las fiestas navideñas, contó con una única patrulla de los grupos operativos (2 policías), sin mando responsable del turno de noche, lo que nos hace preguntarnos si realmente el Sr. García está trabajando por la seguridad de nuestras calles", en un municipio con 60.000 habitantes.

"Durante la citada noche, además de diversos servicios del 112, se atendió un atropello y una alcoholemia, debiéndose derivar a la Guardia Civil una pelea multitudinaria que no pudo ser atendida por los agentes que estaban atendiendo el accidente. Es evidente que con una única patrulla, además de no poder atenderse todos los servicios, no se puede llevar a cabo la vigilancia preventiva necesaria para intentar evitar hechos como los acaecidos: la sustracción de un niño Jesús, de uno de los nacimientos montados por el Ayuntamiento y la posterior petición de un rescate a la Policía Local para su devolución", han manifestado.

"Desde UGT instamos, una vez más, al edil de Policía a que refuerce con personal los turnos, deseando desde esta sección sindical que se esclarezcan los hechos de la sustracción del Niño Jesús lo antes posible". Y ha agregado que "cabe destacar que el que había venido a ser el adalid de la seguridad ciudadana, no hace otra cosa que poner en riesgo la seguridad pública de los sanvicenter@s y de sus propios policías", han agregado.