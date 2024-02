Misteriosas trampas para animales en Mutxamel

Peligro, trampas en el suelo. No hay ninguna señal que así lo indique, pero ya les aseguramos nosotros que las hay. O al menos, que las había. El punto es cuestión es una zona de la periferia de Mutxamel, que se había convertido en todo un campo repleto de minas que en realidad eran cepos. ¿Su finalidad? Atrapar animales. ¿El motivo? Cuesta de entender.

Así lo ve también Anna, vecina del lugar que hace unos días vivió uno de esas experiencias difíciles de olvidar. Durante uno de sus paseos rutinarios con su perra, perdió el rastro de su mascota, algo que en un principio no le preocupó, ya que el animal tiene la entrañable costumbre de visitar una casa cercana donde vive su hermano, un husky que llegó al mundo en la misma camada.

Pero las agujas del reloj siguieron girando, y la incertidumbre empezó a pesar en el ambiente. La afectada se puso en contacto con sus vecinos para saber si la perra tenía pensado volver, y la respuesta que recibió encendió todas las alarmas. Su mascota no había acudido ese día a visitar a su hermano. Esta situación propició una operación de búsqueda que se alargó durante el día siguiente y que no tuvo premio hasta que unos ciclistas que pasaron en ese momento por el lugar aportaron una valiosa información.

"Unos ladridos lejanos". Esa fue la pista definitiva que permitió dar con el paradero de la mascota, que se hicieron más fuertes según se iban acercando a su posición, donde fue encontrada enganchada en una trampa, desde la que llevaría nadie sabe cuántas horas pidiendo ayuda. Resulta difícil hacerse una idea de la angustia que tuvo que padecer el animal, inmovilizado bajo las fauces artificiales de un artilugio diseñado, parece ser, para controlar las "sobrepoblaciones de zorros".

Así lo indica la propietaria de Kyra, que es el nombre de la gran protagonista de esta historia, y que corrió mejor suerte que otra criatura cuyo cadáver fue hallado a pocos metros: un zorro. Su cuerpo sin vida apareció atrapado en un cepo con la insignia de la Generalitat, al igual que las numerosas trampas que fueron encontradas en esta zona, ubicada en el Valle del Sol, junto al Depòsit d'aigua Mutxamel Nord.

Las imágenes de estos artilugios han sido facilitadas por los propios afectados, que tal como ha comprobado INFORMACIÓN, han sido retirados del lugar. Lo único que se sabe acerca de ellos es que tenían el sello de la máxima institución autonómica y que fueron localizados en un área que según los implicados, "no es un coto de caza".

Tanto Anna como su pareja, Cristian, denunciaron lo ocurrido al SEPRONA, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. De hecho, hasta ahora, la única ayuda que les ha llegado es la del padre de la afectada, perito judicial de investigación, que estuvo midiendo y comprobando los objetos hallados, que hasta el pasado miércoles, sí permanecían en el lugar.

Durante estos últimos días, alguien se ha encargado de limpiar esta particular escena de un crimen todavía por resolver. Sólo hay dos cosas seguras al respecto: los objetos -"un peligro para animales y personas", según expresa la propietaria de Kyra- ya no están y la Guardia Civil ya ha confirmado que este tipo de elementos están "limitados a autorizaciones concretas". De hecho, según fuentes oficiales, quien las use "tiene que garantizar que no caiga en la trampa un animal que no sea al que va dirigida", y que si esto sucede, su uso ya se puede considerar como "ilegal".