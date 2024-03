San Vicente "roba" a Sant Joan una prueba automovilística

Sant Joan d'Alacant se ha quedado sin el Rally d’Hivern, una prueba automovilística que va por su sexta edición y que venía celebrándose en el municipio desde el primer año, en 2018.

El evento deportivo, que arrastra a cientos de aficionados y supone un impacto económico, pasa a celebrarse a unos pocos kilómetros, en San Vicente del Raspeig.

El PSOE de Sant Joan sacó a la palestra en el último pleno la pérdida del rally, punto de encuentro para los apasionados de los mundos del motor. El concejal socialista Dani Amores expuso que se pusieron en contacto con la organización para conocer los motivos del traslado al municipio vecino y la contestación fue que la propia Concejalía de Desarrollo Local y Turismo les trasladó que no se celebraría en Sant Joan. “No alcanzamos a entender las razones por las que se ha dejado escapar un evento que fomenta y dinamiza la hostelería con participantes y visitantes”, aseguró.

Además, el edil socialista recordó que el año pasado el PP consideró positivo que se celebrase el rally, con felicitación incluida a los ganadores, pero este año no lo fomenta. “Me llama la atención que una persona comprometida con el municipio y con sectores productivos rechace esta iniciativa”, añadió en referencia a la concejal del área.

Amores incidió en que “ha dejado escapar un evento que tenía un coste ridículo para el municipio”, al tiempo que aprovechó para cargar contra la gestión que está realizando la Concejalía: “Nos preocupa porque hay establecimientos que dependen de su gestión, 1.260 plazas de alojamiento turístico que también se alegrarían de que se celebrase el rally en invierno, una ruta del vino que no se fomenta, una colaboración con hoteles para atraer eventos deportivos que no se promociona o la food trucks, que ya no se va a hacer. Emprendan y trabajen porque concejalía lo necesita”.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Local y Turismo, Charo Tomás, dejó claro que no había “confusión”, ya que la organización propuso dos eventos similares “y pensamos en hacer uno solo”, de modo que solo se celebrará el rally de hogueras el 1 de junio, “que ya está cerrado y pactado”.

El alcalde, Santiago Román, solo hizo referencia al tema para afirmar que “seguro que el tejido comercial agradece que sea en junio y no en invierno”.

El Ayuntamiento sanvicentero anunció hace unos días que el municipio acogerá el próximo sábado, 23 de marzo, la salida del VI Rally d'Hivern, una prueba puntuable para el Trofeo de Regularidad de la Comunidad Valenciana (TRCV) de vehículos clásicos en su temporada 2024.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, explicó que "es una suerte" poder acoger esta competición en la ciudad, "donde existe una gran afición y arraigo en relación con el mundo del motor y estoy seguro de que, tanto los más pequeños de la casa como los mayores, podremos disfrutar de una fantástica jornada".

La celebración en el municipio de esta prueba que reúne vehículos clásicos es una iniciativa conjunta de las concejalías de Deportes y Turismo. "Con la acogida de grandes eventos y citas deportivas de referencia, estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos para desarrollar acciones que incidan en el fomento del turismo deportivo", ha asegurado Bernabeu.

El edil de Turismo, Cristian Gil, añadió que "hemos entendido esta jornada como una forma fantástica para incentivar la llegada de visitantes". Según ha adelantado, la previsión es que a esta concentración asistan más de un centenar de vehículos, "con el impacto turístico que ello conlleva, puesto que recibiremos a aficionados de numerosos municipios de la provincia".

En el marco de este evento, el área de Turismo del Ayuntamiento ha organizado una concentración y exposición de vehículos clásicos e históricos que se desarrollará entre las 9:30 y las 14:00 horas en la misma zona donde se concentrarán los coches de rally y en las calles aledañas. Se espera contar con más de 120 participantes que podrán unirse a la iniciativa de manera gratuita. Además, la jornada contará con sorteos y sorpresas para todos los participantes.

El parque cerrado se ubicará en el parking de la calle Calpe, junto a la Ciudad Deportiva de San Vicente, donde los participantes del rally comenzarán a llegar al control de firmas y revisión de vehículos a partir de las 8:00 de la mañana e irán saliendo a realizar los tramos a las 11:00 horas.

Una vez finalizada la prueba, alrededor de las 18:30 horas, los participantes dejarán los vehículos estacionados hasta las 20:30 horas para que puedan que la ciudadanía disfrutar de estos singulares coches de época. La jornada finalizará con la entrega de premios y reconocimientos en la sala de usos múltiples de la Ciudad Deportiva, situada en la calle Calpe.