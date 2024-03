Mutxamel: Semana Santa de tradición, cultura y fe

La Semana Santa de Mutxamel se ha convertido con el paso de los años en una festividad de gran relevancia en el municipio. Cada año las cofradías trabajan para sacar sus pasos y procesiones a las calles. Los vecinos y visitantes disfrutarán desde el 22 de marzo, Viernes de Dolores hasta el 31 de marzo, Domingo de Resurrección, de una Semana Santa cargada de tradición, cultura y emoción culminando con el tradicional Encuentro, en el que la patrona de la localidad, la Mare de Déu de Loreto, sale a las calles enlutada y acompañada por las mujeres, para encontrase mas tarde con el Santísimo en el Paseo de la Constitución.

Los días centrales de la festividad, son, además de unas celebraciones de fe, una expresión cultural en la que se puede disfrutar de las imágenes, las vestiduras, bordados, orfebrería, candelería, flores, tejidos, música y pirotecnia de una belleza artística indiscutible y una actividad económica en sí misma, de la que viven muchas familias y asociaciones y que cada año es reclamo para las personas que visitan este municipio de la comarca de l’Alacantí.

Las siete cofradías que protagonizan la Semana Santa mutxamelera son; La Sentencia procesionando este año por primera vez, Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la Palma, Santísimo Cristo de la Salud, Santísima Virgen de la Soledad, Santo Sepulcro y Jesús Nazareno conforman la Junta Mayor de Cofradías y ensalzan la fe a través de cada uno de los actos que se celebran, en ellos se pueden admirar los pasos que cada cofradía se encarga de cuidar y engalanar los días previos, una labor que sirve de unión de todos los cofrades que cada año engrandece la Semana Santa del municipio para convertirla en un reclamo turístico más de los que posee Mutxamel.

Rafael García Berenguer: “Este año tengo el honor de vivir mi primera Semana Santa como alcalde”

Participar estos días en cada uno de los actos como alcalde es todo un honor, que se suma a la implicación que he tenido a nivel personal como miembro de la cofradía del Cristo de la Salud y desde cada una de las concejalías a través de las que he intentado trabajar para engrandecer la Semana Santa mutxamelera. Una festividad que, gracias al trabajo de Cofradías, Junta Mayor de Cofradías, Parroquia y Ayuntamiento, consigue crecer y superar las expectativas tanto de los vecinos como de las personas que nos visitan cada año. Desde aquí invito a quienes no conozcan nuestra Semana Santa a que vengan, la sientan y la disfruten con el mismo cariño que lo hacemos quienes somos parte de ella.