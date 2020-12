Un informe técnico de la Concejalía de Igualdad, dirigida por María Conejero (Ciudadanos), rechaza la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución que impulsa el bipartito de Alicante, compuesto por el PP y Ciudadanos, y que condiciona la aprobación de los Presupuestos de 2021 para Alicante ante el rechazo en bloque de toda la izquierda. El documento critica que se recurra a sanciones que alcanzan los 3.000 euros en busca de una mejor convivencia en la ciudad: «Valdría la pena el esfuerzo de pensar de manera compleja cómo determinadas cuestiones no se resuelven con medidas punitivas, coercitivas o de control social». Según el informe técnico, «en su afán de buscar una solución para dar respuesta a demandas e insatisfacciones de colectivos ciudadanos, acaba criminalizando y persiguiendo a grupos de población excluidos y discriminados». Al respecto, el documento a nivel técnico habla de «subjetividad» a la hora de valorar el concepto de «coactiva» de la mendicidad en las calles, «que podría abocar en arbitrariedad» a la hora de aplicar las sanciones.

Además, el informe insiste en que un Ayuntamiento como el de Alicante que asegura estar comprometido con la Agenda 2030 debe cumplir con los compromisos adquiridos «en beneficio de la ciudadanía». Y no sólo eso, sino que el informe subraya que ordenanzas similares ya en marcha en grandes ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla o Granada, entre otras capitales, «no han obtenido los resultados esperados: ni ha desaparecido la prostitución ni ha desaparecido la pobreza extrema y la mendicidad, simplemente se han trasladado a otros escenarios o han cambiado de expresión».

Desde la Concejalía de Igualdad, según el informe técnico remitido a la Concejalía de Seguridad que tramita la controvertida Ordenanza de Convivencia Cívica, se reprocha además la falta de un proceso de consulta previa, tanto con los profesionales que trabajan con los sectores afectados como con académicos expertos en la materia. Y además se pone en cuestión que el documento impulsado desde el gobierno local pueda «deslegitimar el trabajo que desde otros servicios y departamentos municipales se lleva a cabo para la protección de derechos [...] en situación de franca vulnerabilidad y en riesgo de ser expulsados definitivamente de la red de protección social».

Con el informe sobre la mesa, desde Unidas Podemos insisten en reclamar la modificación de la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución para «incluir las advertencias de la Concejalía de Igualdad, que cuestiona aspectos de la norma». El grupo municipal, dirigido por Xavier López, insiste en la «importancia de abrir la redacción de la ordenanza al tejido social y de eliminar su carácter punitivo que criminaliza a las mujeres prostituidas». Para el portavoz de la coalición, Xavier López, el bipartito «está ninguneando constantemente a la Concejalía de Igualdad, maltratándola de manera evidente con un tijeretazo de más del 20% de su presupuesto año tras año para contentar a sus socios de la ultraderecha», en alusión directa al grupo Vox.

Negociaciones

Por otro lado, Unidas Podemos se reunió este miércoles por tercera vez con el equipo de gobierno dentro de la negociación del Presupuesto. El resultado no fue el esperado para los morados. De hecho, el portavoz López anunció que su formación se mantiene al «no» a las cuentas municipales para 2021 al no incluirse en el borrador sus propuestas. En otro tono, más comedido, se pronunciaron desde Compromís, el otro grupo que se reunió ayer con el bipartito. El portavoz de la coalición, Natxo Bellido, se mantiene a la espera de que el ejecutivo de PP y Ciudadanos se posicione respecto a la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, que tanto Compromís como el PSOE han pedido que se retire para no bloquear los Presupuestos. Esa exigencia ha hecho que Ciudadanos intente mediar en busca de que las cuentas se aprueben desde los grupos de izquierda y no haciendo concesiones a Vox. De hecho, en conversaciones informales, representantes del socio naranja llevan días negociando con el PSOE y Compromís el desbloqueo de las cuentas a cambio de modificaciones significativas en la ordenanza, después de que el alcalde Barcala se abriese a «retoques».

El bipartito, a la espera de cerrar el borrador

El bipartito de Alicante sigue trabajando para cerrar el borrador del Presupuesto municipal para el próximo año. La concejala de Hacienda, Lidia López (PP), aseguró ayer que están ultimando el documento, estudiando si se incluye alguna de las peticiones de la oposición en busca de la aprobación de las cuentas. Cuando se cierre el texto, el gobierno local lo remitirá a Intervención para su fiscalización, paso previo a su aprobación en Junta de Gobierno, lo que abrirá el periodo de enmiendas, que se resolverán en una comisión anterior al pleno, para el que ya se maneja el mes de enero.

"Son las cuentas que necesita Alicante. Merecen el mayor respaldo" Lidia López - Concejala de Hacienda

"No hay rastro de nuestras peticiones, por lo que seguimos en el ‘no’ al Presupuesto" Xavier López - Portavoz municipal de Unidas Podemos