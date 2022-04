¿Recuperación exprés? el turismo adelanta dos años la vuelta a los resultados prepandemia

¿Recuperación exprés? Los espectaculares datos que ocupación turística que ha dejado la la Semana Santa, y que en muchos establecimientos continúa al alza, caso de Benidorm, Alicante, Calp, La Vila o la cosa de la Vega Baja, esta útima hasta hace mes prácticamente cerrada, ha despertado la expectación entre la patronal e, incluso, ya es un hecho que la recuperación total, prevista en un principio para 2025, se va a adelantar a 2023. Es decir se ganarán dos años. ElConsejo Mundial de Viajes y Turismo prevé un crecimiento anual del 5,8% en el sector de viajes y turismo durante los próximos diez años. Además, la entidad estima que el PIB mundial de viajes y turismo podría alcanzar los niveles previos a la pandemia para 2023. Se espera que la contribución del sector al PIB crezca un 43,7% para fines de 2022, lo que representaría el 8,5% del PIB económico mundial total.

Estos datos se han revelado durante la ceremonia inaugural de la 21ª Cumbre Mundial de Viajes y Turismo en la que estuvo presente la presidenta y consejera delegada del WTTC, Julia Simpson. En cuanto a empleo, Simpson señalaque, según el último Informe de Impacto Económico (EIR), en los próximos diez años se crearán 126 millones de nuevos empleos, es decir, uno de cada tres de todos los nuevos puestos de trabajo en el mundo. Por eso, agregó que "es importante que sigan trabajando las empresas y los gobiernos para que la industria se recupere totalmente". En este sentido, la presidenta del WTTC hizo un llamamiento para que los gobiernos reabran sus fronteras para impulsar la economía y la generación de empleo.

No obstante, la patronal de la Costa Blanca muestra su preocupación en torno a la recuperación del talento humano. Faltan trabajadores comprometidos, con vocación de servicio y pasión por la profesión. Un problema, apuntan, que arrastran desde hace años y que debe abordarse ya, según se ha puesto de manifiesto en una jornada celebrada en Benidorm.

Optimistas por lo tanto, pero con cautela, los hoteleros empiezan a ver, tras catorce meses en caída, cómo la actividad regresa a sus hoteles. Se apunta a 2023 como el año de la recuperación. Los expertos aseguran que faltan trabajadores comprometidos. Un problema, apuntan, que arrastran desde hace años y que debe abordarse desde la dirección de las empresas. Mano Soler, director del campus de Les Roches Marbella, ha destacado el papel transformador de la educación y el valor de la actitud.

Profesionales y directivos del sector hotelero como Francisco J. Quiles del grupo Don Pancho, Marta Roca Mora de Accord Hoteles, Francesc Holgado de Casual Hoteles, Pablo Hernández de RH, Isabel González de Meliá, Rafael Blanquer de Port Hoteles, Pablo Villamediana de Medplaya y John Galiana de Poseidón han participado en la jornada. En el encuentro se analizaron los últimos datos de ocupación, el nuevo perfil del turista, las oportunidades de Benidorm como destino y el potencial de desarrollo que ofrece el entorno.

Todos los ponentes mostraron optimismo, pero también cautela. Para John Galiana “los datos son buenos, pero hay que seguir trabajando y hay que ser, sobre todo, muy flexibles para adaptarnos al contexto”. Más crítico se muestra Rafael Blanquer. “Venimos de un periodo de 14 meses de desastre total y este es el primer brote verde. Estamos lejos aún de los registros anteriores a la pandemia” .

Francesc Holgado, de Casual Hoteles, cadena hotelera especializada en hoteles urbanos temáticos, que ha elegido Benidorm como plaza para su primer hotel vacacional sitúa “2023 como el año de la verdadera recuperación, también en cifras y cuentas de resultados. Hablamos mucho de ocupación y no de rentabilidad. En nuestro sector hay dos palancas de crecimiento: habitaciones y precio. La palanca que tenemos hoy es el precio”. Una preocupación compartida por el resto de los expertos.

Francisco J. Quiles reconoce que el nivel de sensibilidad hacia el precio en Benidorm es altísimo. “No podemos repercutir la totalidad del aumento de los costes al cliente porque la plaza condiciona. O nos ponemos de acuerdo todos y subimos un 15% o el que suba precios se quedará fuera. Este año tenemos que poner la vista en la caja y hablar de excelencia en el servicio, pero de una excelencia económicamente eficiente”. Postura que comparte Rafael Blanquer “Este es el verdadero reto. Si no tenemos mayores niveles de ocupación no vamos a ser capaces de repercutir costes”.

Marta Roca, general manager de Mercure/Accord que abrirá en junio el primer hotel de la marca en Benidorm, advierte que “no nos empeñemos en hacer una recuperación rápida en base a volumen”.

Por otro lado,la pandemia ha dejado más tecnología, nuevas demandas asociadas a la seguridad y a la flexibilidad y un viajero de proximidad, que es según Pablo Hernández de RH “una oportunidad. Muchas de las cosas que hemos introducido tienen que ver con la seguridad además de la higiene. Hemos tenido que aprender también a ser flexibles con los servicios; con los regímenes, con las políticas de cancelación y todo esto nos ha llevado a la digitalización”.

Francesc Holgado se mostró convencido de que aún tenemos mucho camino por recorrer. “Con la pandemia descubrimos los QR, por ejemplo, que existen desde hace años. Pero debemos ir más allá. Nuestro objetivo es adelantarnos a nuestros clientes, y pensar en qué van a pedirnos en cinco o diez años”.

Para Francisco J. Quiles con la pandemia ha vuelto el concepto de viajar en familia, y el deseo de viajar como recompensa. “Es algo emocional. Los hoteles debemos buscar un equilibrio entre la innovación, la continuidad y la atención personalizada. La tecnología ayuda, pero no va a cubrir la esencia de este negocio. Este es un negocio de personas”.

Marta Roca cree que la tecnología no puede aplicarse igual para todos los mercados o para todos los perfiles de clientes. “Hay un cliente ejecutivo que quiere un auto check-in porque no está interesado en la interrelación, pero si el huésped o el hotel buscan una atención personalizada esa digitalización no está aportando”.

Nuevos inversores

Benidorm ha demostrado su capacidad para atraer a nuevos inversores. De hecho, este es un síntoma como aseguraba Francisco J. Quiles del potencial del negocio hotelero en la zona. “Las nuevas cadenas que se van a instalar en Benidorm van a dar un plus además al destino. Son marcas que no estaban aquí y que ahora quieren tener en su portfolio a Benidorm. Hay que dar un poco de tiempo, pero Benidorm va a despuntar”.

John Galiana también confía en la fortaleza de la marca: “Tenemos un fuerte porcentaje de clientes asiduos que quieren regresar, los que nos habían dejado vuelven por seguridad, mostramos mucha profesionalidad y tenemos un parque hotelero modernizado, mejor que otros destinos”.

Los hoteleros sí mostraron su preocupación en torno a la recuperación del talento humano. Faltan trabajadores comprometidos, con vocación de servicio y pasión por la profesión. Un problema, apuntan, que arrastran desde hace años y que debe abordarse desde la dirección.

Isabel Gonzalez asegura que “todos somos culpables de haber desprofesionalizado durante un tiempo nuestro sector, y lo estamos sufriendo ahora. Necesitamos perfiles con actitud, capacidad de aprendizaje y dispuestos a dar servicio y atención al cliente”.

Pablo Villamediana coincide en que “encontramos déficit de vocación de servicio. Directivos somos muchos, y bien preparados y las generaciones que están llegando aún están mejor preparados, pero nos falta el personal base, que es el centro de la actividad.”.

En la misma línea se pronunciaban otros expertos como Marta Roca. “Tenemos que empezar a generar vocaciones. Hemos tenido una fuga de talento porque este sector exige vocación y sacrificio. Los directivos tenemos que ser capaces de bajar a la arena, formar externa pero también internamente. La pasión se enseña con el ejemplo”; o Francesc Holgado: “Hay un problema en la fuerza base. Es el resultado de decisiones anteriores, pero no sirve de nada lamentarse de lo que no hicimos bien hace unos años. Cuesta mucho captar talento. Debemos ser capaces de ofrecer un proyecto de carrera. No podemos ofrecer simplemente un puesto de trabajo. Hemos de reflexionar desde la dirección, y ser conscientes del problema”.

Renfe va a lanzar a partir de mañana, viernes, una promoción de más 100.000 billetes de AVE y Larga Distancia a 15 euros cada uno, para conmemorar el 30 aniversario del nacimiento del primer AVE entre Madrid y Sevilla, que se puso en circulación el 21 de abril de 1992.

Viajar en AVE a 15 euros trayecto

Por otro lado, Renfe pone hoy, y durante tres días, a la venta billetes a 15 euros para viajar a Madrid en los tres meses de verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en todos los destinos nacionales. En la compra de billetes se permitirán los complementos de serie de la opción Básico: Cambios y anulaciones de nivel Elige, Cambios y Anulaciones de nivel Premium, Selección de asiento, Bicicleta y Mascota.

Desde la puesta en circulación del primer AVE hace 30 años, Renfe ha transportado a más de 464 millones de viajeros en sus trenes de alta velocidad. Aquel 21 de abril de 1992, que pasó a la historia del transporte en España, comenzó a circular el AVE con una flota de 18 trenes que circulaban a 300 km/h por una línea de 471 kilómetros de longitud, que atravesaba cinco ciudades.

Treinta años después, se ha tejido una red de alta velocidad que ha permitido configurar el entramado de líneas en corredores en los que la compañía presta sus servicios. Renfe cuenta en la actualidad con una flota de 229 trenes que recorren más de 3.726 kilómetros de vías de alta velocidad en 13 líneas que pasan por 57 ciudades. De esta manera, más del 70% de la población española cuenta con servicios de alta velocidad de Renfe, y el AVE se ha convertido en un referente a nivel mundial.

El último destino de alta velocidad en incorporarse al catálogo de nuevos destinos de Renfe ha sido Galicia. Desde diciembre de 2021 la compañía lleva el AVE hasta Ourense desde Madrid en un tiempo de viaje de 2 horas quince minutos desde Madrid, lo que ha supuesto un ahorro de 88 minutos respecto al tiempo de viaje anterior.