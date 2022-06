Fin de exámenes apoteósico de los estudiantes universitarios de Alicante

Más de 5.000 metros cuadrados de zona de sombra, partidos de watervolley en la piscina, zona común de duchas… todo esto para afrontar la que quiere ser la mejor fiesta universitaria del verano. Miles de estudiantes pudieron celebrar ayer en el Multiespacio Rabasa el ansiado final de los exámenes del cuarto trimestre, dejando atrás el estrés acumulado durante las últimas semanas.

Música en directo con artistas de la talla de Maikel Delacalle, referente nacional de la música urbana actual, así como el Dj internacional Angerfist, llegado directamente desde Holanda que dejó constancia de por qué está considerado como el número 1 en una de las vertientes de la música electrónica.

Con sol, el mejor ambiente y, sobre todo, rodeados de quienes han sido sus fieles escuderos durante las largas horas de estudio en este año de carrera. Así es como despiden por todo lo alto el curso los estudiantes de la Universidad de Alicante.

Nadie quería perderse la edición que daba el pistoletazo de salida a las vacaciones de verano. Por eso mismo, muchos de los alumnos que viven de alquiler durante el año académico y que normalmente suelen aprovechar el último día de curso para volver a sus localidades de residencia, decidieron alargar unos días más su estancia en nuestra ciudad y no faltar al Paellas Be LIVE Festival «Fin de exámenes». De esta manera, Alicante se afianza como la única provincia española que, además de contar con uno de los mejores campus universitarios de Europa, puede decir orgullosa que su fiesta universitaria posee el premio «Best Academic & Youth Festival» entregado por el foro internacional de festivales de música Talkfest.EU., siendo Paellas Be LIVE Festival una vez más el referente a nivel Europeo con sus 3 ediciones anuales: Primavera, Fin de exámenes y Bienvenida.

El broche de oro lo pusieron los fuegos artificiales, que iluminaron la noche más alicantina. Siendo un recordatorio y un precalentamiento para las ansiadas Hogueras de San Juan, que tras dos años de parón pandémico vuelven con más fuerza y vitalidad que nunca. ¡Visca Alacant!