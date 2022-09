El Ayuntamiento avanza en la ampliación del Centro 14, que lleva cinco años paralizada. Tras la reciente firma del convenio con la Generalitat Valenciana, la Mesa de Contratación del Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante ha dado este miércoles un paso más en la adjudicación del contrato de las obras de ampliación del Centro de Recursos para la Juventud-Centro 14. Tras la apertura de los sobres, se ha conocido que dos empresas optan a un contrato con un plazo de ejecución de doce meses.

El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 2.912.000 euros para realizar la rehabilitación y ampliación del Centro 14, una actuación "fundamental que se quiere tener finalizada en 2023", según el gobierno municipal. Este es un inmueble municipal que se encuentra situado en pleno Casco antiguo y la intervención la ejecuta el Patronato de la Vivienda.

A la licitación de las obras del Centro 14 se han presentado dos empresas, Doalco y Orthem Servicios. El inmueble sobre el que se va a intervenir es un palacete de finales del siglo XVIII, del que se conserva la fachada original, ubicado en la calle Labradores 14. El inmueble cuenta con una superficie total de 3.750 de metros cuadrados, que integran los servicios de información juvenil, promoción de empleo, vivienda joven, asesorías juveniles, aulas de formación y espacios de talleres, teatro y sala de exposiciones.

El concejal José Ramón González ha explicado que “las obras previstas contemplan toda la rehabilitación del edificio de servicios con la reforma integral del palacete, que es un inmueble con seis plantas y un sótano, así como la terminación del ala recayente a Virgen de Belén con la ampliación de nueva planta, situada en el solar que está situado en la esquina, y el objetivo es terminar cuanto antes, para poder poner en uso el edificio entero para los jóvenes”.

Al mismo tiempo, se ha abierto también el sobre del contratado del servicio de dirección facultativa de estas obras que salieron con un presupuesto de 85.000 euros, licitación a las que optan Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix y VALNU Servicios Ingeniería.

Hace menos de dos meses, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibió al vicepresidente de la Generalitat y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, en su primera visita oficial al Ayuntamiento de Alicante casi un año después de su toma de posesión. El encuentro sirvió, principalmente, para firmar el convenio para finalizar las obras de ampliación del Centro 14, paralizadas hace seis años y que cuenta con una inversión de 2,9 millones.

Se trata del segundo convenio rubricado entre ambas administraciones con el mismo objetivo firmado en apenas medio año. El anterior se impulsó a finales de 2021, y nació "muerto". De hecho, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado mes de mayo la renuncia a la ejecución del convenio suscrito para la "Ampliación del centro de recursos para la juventud (Centro 14), correspondiente a 2021”, y a su vez al cobro del anticipo previsto en el pacto, por importe de 312.000 euros. Ese trámite era de obligado cumplimiento para que ambas partes hayan podido firmar este lunes un nuevo convenio para este ejercicio 2022.

Dadas las fechas en que este convenio fue formalizado, diciembre de 2021, "no pudo iniciarse el proceso de licitación de las obras y por lo tanto no pudieron ejecutarse en el ejercicio 2021 ninguna de las actuaciones a que el convenio comprometía", según recogía el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno hace dos meses, que continuaba: "Aunque esta circunstancia se conocía al firmarse el convenio, se decidió formalizarlo a pesar de que el mismo no llegaría a ponerse en marcha. La intención de la firma, a pesar de la fecha, era que supusiera el comienzo de un proceso para la financiación del edificio que ahora va a tener continuidad con la aprobación de un nuevo convenio para el 2022, en unas fechas en las que si permitirá poder licitar y ejecutar obras en este ejercicio".

Así, a principio de este verano, ambas administraciones volvieron a firmar un nuevo convenio con el espíritu de que sea el definitivo. El documento establece las aportaciones del Consell para financiar las obras, estipuladas en una primera aportación de 728.000 euros en el ejercicio 2022, así como 2.284.000 euros en el año 2023 con el resto de la subvención. Las aportaciones con cargo al Ayuntamiento de Alicante se destinarán a atender los honorarios facultativos, cifrado en 85.000 euros, para la dirección, ejecución de obra y de coordinación de la seguridad y salud, según han explicado desde el gobierno municipal.

Censo y seguimiento personas en especial situación de vulnerabilidad social

La Mesa de Contratación del Patronato también ha realizado la apertura del primer sobre del contrato del censo y seguimiento de personas en especial situación de vulnerabilidad social que se encuentran alojadas en viviendas gestionadas por el Patronato Municipal de la vivienda de Alicante, al que optan Factoría Gestión y Consultoría y la empresa Aebia Tecnología y Servicios.

El contrato salió por un presupuesto de licitación de 360.384 euros y con un plazo de cuatro años, estipulando dos prórrogas para apoyar y dar un seguimiento a los los arrendatarios con dificultades y poder reforzar el acompañamiento de las familias.

En este sentido el concejal González ha explicado que “el proceso de integración social es fundamental con las familias que residen en las viviendas sociales, y se impulsa este nuevo servicio para reforzar ese proceso de seguimiento y acompañamiento de las personas inquilinas, de manera que se consiga una plena integración social y poder así darles un mayor apoyo”.

En la actualidad, el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, gestiona y administra un total de 748 viviendas de su titularidad. "En ellas residen familias que presentan distintos niveles de vulnerabilidad social, lo que no les ha permitido acceder al mercado libre de alquiler por sus propios medios, y por lo tanto, adquirieron la condición de beneficiario de vivienda de promoción pública", explican desde el gobierno municipal.