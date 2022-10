Hasta tres declaraciones institucionales sobre el agravio de los Presupuestos Generales del Estado hacia Alicante se debatirán, salvo cambios de última hora, en el próximo pleno municipal, el previsto para el 27 de octubre.

A las ya anunciadas de los socios del bipartito, que finalmente ha firmado también Vox, y a la de Unidas Podemos y Compromís se ha unido el documento propuesto por el PSOE, en el que se hacen alusiones que nada tienen que ver con las inversiones del Estado en la provincia. De hecho, en el texto aparece desde el expresidente Eduardo Zaplana a la reforma fiscal, pasando por los Cercanías y la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución.

La propuesta, firmada por el portavoz socialista, Miguel Millana, explica que "desde la llegada al gobierno de España de las fuerzas progresistas de este país, se ha notado la diferencia de actitud con la Comunidad Valenciana". " Tres presupuestos consecutivos donde se ha invertido el 10% en la Comunidad Valenciana, siendo ajustada la inversión a la población, por primera vez en décadas. Para que podamos observar con el prisma correcto de lo que estamos hablando es que los últimos presupuestos del gobierno del Partido Popular invertían una cantidad de 739 millones de euros en la Comunidad Valenciana, estos últimos invierten 1.269 millones de euros, casi el doble", señala el texto, que añade: "Esta introducción es pertinente para poder ver el ninguneo al que se nos había sometido a todos los valencianos, alicantinos y castellonenses cuando el gobierno estaba ocupado por el Partido Popular. Si aplaudían enfervorecidos los 739 millones, se entiende que brindarán de alegría por los 1.269 millones de euros. Un tiempo basado en los grandes fastos, corrupción sistémica y ninguneo a esta tierra".

Los socialistas, en su declaración institucional, destacan el "valor la reforma fiscal que ha puesto en marcha el president Puig, que permitirá amortiguar el impacto de la inflación a la clase media trabajadora, el 97,4% de los alicantinos pagarán menos IRPF el próximo año". Una reforma que todavía está sin aprobar, por falta de acuerdo en el seno del Botànic. El texto agrega: "Una cosa totalmente opuesta a lo que hace el Partido Popular, una vez más, que, allá donde gobierna, baja los impuestos solo al 1% más rico, y además en el caso de la ciudad de Alicante, criminalizando a la gente más vulnerable con ordenanza de la vergüenza entre otras cosas".

Pero los virajes para no hablar de la inversión del Gobierno central no se quedan ahí. "No hay que dejar pasar la noticia en que Anticorrupción solicita 19 años de cárcel para el padrino del Sr. Mazón, concejal de este pleno, y presidente de la única Diputación Provincial que no ha acogido el Fondo de Cooperación Municipal", en una alusión directa al expresidente Eduardo Zaplana.

Ya en materia, la declaración prosigue: "Los socialistas no ocultamos que la provincia de Alicante necesita una mayor consideración presupuestaria en las cuentas públicas que presentó el Gobierno Central. Y a ello nos vamos a dedicar en la negociación y en su tramitación parlamentaria". Aunque, enseguida llegan nuevos argumentos para defender el borrador del Presupuesto General del Estado: "Se debe considerar también que no se ha hecho la necesaria reflexión en torno a cuestiones como la interdependencia de ciertos proyectos que aparecen consignados solo en una provincia, cuando afectan también a la de Alicante. Como por ejemplo algunas actuaciones de Acuamed destinadas a la reutilización de aguas en Alicante o los 69 millones de euros destinados a la línea Xàtiva-Alcoy y al nudo de La Encina- Alicante. También ha habido algunas erratas, como ha explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé".

Así aluden a cuestiones como los 1,5 millones de euros destinados al desarrollo de la planta de energía fotovoltaica de la desalinizadora de Torrevieja, adscritos a Valencia en lugar de Alicante, o a los 1,8 millones de euros para el Júcar-Vinalopó.

En esa defensa del Presupuesto propuesto por el Gobierno de coalición liderado por Sánchez, los socialistas alicantinos añaden: "Seis de cada diez euros van destinados a gasto social. De los 62 millones de euros que percibe la Comunidad Valenciana para apoyo a la dependencia, la provincia de Alicante percibirá 23,5 millones de euros". Y así una retahíla de inversiones de carácter social, que recibe tanto la provincia de Alicante como el resto del país: bono alquiler joven, becas, revalorización de las pensiones, gratuidad del abono de Cercanías...".

En esa mirada constante a los populares, los socialistas rechazan lecciones: "No vamos a consentir que sea el PP quien de ninguna lección porque, cuando ocuparon el gobierno miraron para otro lado en esta materia. El Gobierno de Pedro Sánchez dobla la inversión que recibimos, respecto a los últimos gobiernos del Partido Popular, en la Comunidad".

Con todo, la declaración cuenta con cinco acuerdos, aunque se incluyen propuestas genéricas que no son específicas de los PGE. Los socialistas empiezan con que "todos los grupos trabajen unidos para reivindicar en las instituciones que corresponden, los mejores presupuestos para Alicante", porque la iniciativa va más allá del Gobierno central. Eso sí, piden "que Alicante ciudad reciba una inversión estatal ajustada a la población que tiene".

Por otro lado, con la vista puesta en el PP, reclaman la "adhesión de la Diputación de Alicante al Fondo de Cooperación Municipal" y, fijándose en el Palau, piden "apoyar la propuesta del president Puig de subsanar el decalaje llevando gran parte de los 300 millones extra de los PGE a la provincia y ciudad de Alicante". Esta partida ya se anunció el pasado año, donde hubo asimismo agravio, y todavía no se ha concretado. Por último, los socialistas alicantinos piden el respaldo del resto de la Corporación para "apoyar la reforma fiscal del gobierno de la Generalitat Valenciana, que rebajará el IRPF al 97% de los alicantinos".