Muchos profesores en Alicante, aunque trabajen en la educación pública, no tienen plaza. Esta situación supone que tienen que trabajar por bolsa, como interinos. Una situación que está en desigualdad de condiciones respecto a los profesores con plaza fija, también para cobrar la nómina. En concreto, los profesores que empezaron a dar clase a partir del 15 de septiembre acaba de ver ahora su primera nómina ingresada, casi dos meses después.

"Empecé en septiembre y no he cobrado hasta ahora. Como yo estamos cerca de 500 docentes", señala José Manuel (nombre ficticio), que trabaja en la Vila Joiosa y nos pide que no utilicemos su nombre real para no verse represaliado en la bolsa.

Todos los docentes que realizan una sustitución con duración indeterminada, las denominadas incapacidades transitarias, se ven en esta situación. La nómina la reciben a mes vencido, al contrario que los que cubren una vacante o tienen plaza fija, que reciben su ingreso en el mes que toca. Una situación que deriva en problemas financieros para algunos docentes: "He pagado intereses por retrasarme en el pago de algunos créditos y me he hecho una tarjeta de crédito para poder venir a trabajar", denuncia José Manuel.

Posición de los sindicatos

Los sindicatos se encuentran divididos. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV), el mayoritario dentro el gremio, defiende la situación como un tecnicismo de Conselleria: "Cobran a mes vencido solo los que tienen una duración indeterminada. Los que cogen vacante lo hacen a mes cerrado. Es algo que se hace a efectos de finiquito".

"Como no saben cuándo terminan, puede que sea a medio mes. Cuando alguna vez se ha consultado con la dirección territorial de Alicante nos dicen que no se puede hacer de otra manera. Si uno empieza a trabajar el día 20 de ese mes no cobra, lo hace al siguiente", añaden desde STEPV.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) apuesta porque cobren en el mismo mes, como el resto de trabajadores: "Conselleria lo traslada al mes siguiente, por tanto el trabajador tiene que llegar con reserva económica y saber que no va a cobrar durante casi dos meses. Al ser puestos nuevos que tienen que pasar por Hacienda es farragoso, pero deberían de cobrar en el mismo mes. Conselleria agilizó el procedimiento hace un par de años", indican.

Alicante, menos recursos que Valencia

Desde CCOO señalan que se echa de menos una mayor dotación de recursos humanos en la dirección territorial de Alicante: "Por lo menos el procedimiento es online ahora. La dirección territorial adolece esa falta de recursos respecto a la provincia de Valencia. Los interinos veteranos ya lo saben y se resignan un tanto, pero a los nuevos les extraña".

El STEPV reconoce que el punto que más controversia puede generar es cuándo se cierra la nómina, algo que se suele realizar entre el 15 y el 17 de cada mes en la Conselleria de Educación. CCOO, por su parte, recuerda que la reivindicación fundamental es que los profesores cobren: "Es una dificultad para los que tienen familia o tienen que realizar desplazamientos. Este año ha cobrado un porcentaje alto, apenas el 5% no ha cobrado aún. En años anteriores este porcentaje era del 30%. En este sentido, se notan las ganas de hacer las cosas bien", subrayan.

Los afectados, por su parte, lamentan tener que enfrentarse a esta situación: "No podemos darle el caracter de normal. Si yo no cobro, no puedo pagar mis obligaciones", asegura José Manuel, quien también lamenta que los sindicatos se muevan por intereses partidistas: "El STEPV hizo una campaña de desprestigio cuando CCOO denunció esta situación. Entiendo que los sindicatos están asociados a un partido, pero los afectados somos nosotros".