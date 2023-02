Guerra de comunicados durante esta jornada entre el Sindicato Médico y la Conselleria de Sanidad a días de la convocatoria de huelga a la que están convocados unos diez mil sanitarios en la provincia para los días 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo. La organización convocante ha emitido un primer comunicado ante "la negativa" del Consell a atender sus reivindicaciones, lo que, a su juicio, "deja claro su desprecio" al colectivo de médicos.

El Sindicato Médico y Sanidad llevan dos meses de negociaciones "infructuosas" y la organización convocante ha criticado que la Conselleria "sigue sin ofrecer un acuerdo", que sí se ha alcanzado en muchas autonomías.

Las seis reuniones celebradas se han centrado en la mejora de condiciones laborales pero el Sindicato Médico asegura que sigue "sin una oferta clara y sin plasmar en papel lo que se habla", según el sindicato, que asegura que Sanidad no les ofrece un acuerdo aceptable ni contesta a sus requerimientos.

Además, sugiere que la "táctica" empleada por Sanidad es "esperar a que nos cansemos y demos la batalla por perdida, como si no hubiera pasado nada en los últimos años tras la pandemia y todo funcionara a la perfección". "Nuestras reivindicaciones no son políticas ni van encaminadas a crear conflictos ni a derrocar gobiernos, son tan solo una exigencia de respeto hacia los médicos y de supervivencia de la sanidad pública", añade.

A este primer comunicado ha contestado la Conselleria de Sanidad con otro lamentando , "la ruptura unilateral" de las negociaciones para evitar la huelga convocada por el Sindicato Médico y ha recalcado al respecto que mantiene, no obstante, su "disposición" a seguir dialogando porque es "la postura más responsable y útil para la ciudadanía en estos momentos".

En ese sentido, el departamento que dirige Miguel Mínguez ha señalado que ha tenido constancia a través de los medios de comunicación de esta ruptura de las negociaciones en referencia al comunicado emitido hoy por el Sindicato Médico en el que informa de que mantiene la huelga prevista ante "el bloqueo" de las negociaciones.

Después ha contestado el Sindicato Médico aclarando que no han roto ninguna negociación, que "tan solo tienen que llamarnos que acudiremos, pero mientras no lo hagan, evidentemente no podremos sentarnos a dialogar. Si consideran que se han realizado avances tan relevantes, no entendemos por qué no nos hacen llegar su última oferta. Los puntos negociados con el sindicato médico en esta mesa son específicos de la problemática de nuestra profesión y en ningún momento se han planteado en mesa sectorial", aclaran.

A continuación, Sanidad ha enviado un corte de voz sobre la huelga de Concha Andrés, secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria.

Reivindicaciones

El Sindicato Médico afirma en uno de los comunicados que ha planteado reivindicaciones básicas como limitar el número de pacientes por médico en su consulta, que ha sido aceptada "en todas las comunidades autónomas"; que ningún médico se vea obligado a estar la mitad del mes de guardia localizada o que se le obligue a hacer más de tras guardias presenciales porque no se ha dotado de plantilla de médicos con el número mínimo para dar servicio.

También muestra su desacuerdo en que el conseller de Sanidad "reconozca públicamente que están 'infrapagados'" pero ofrezca como única mejora incrementos de 1,5 euros la hora de guardia, que un médico de familia se vea obligado a desplazarse con sus medios para atender a un paciente a 10-15 km de su consulta o que a los médicos del SAMU no se les abone dieta en turnos de 24 horas.

Otras reivindicaciones del colectivo son que a los MIR se les abonen los gastos de desplazamiento cuando hacen turnos rotatorios fuera de su hospital para completar la formación, y que se implante la jornada laboral de 35 horas semanales. Por contra, desde Sanidad han destacado que se han realizado avances "muy relevantes" durante el proceso negociador, al haberse cerrado acuerdos "de peso que se han pactado en otras comunidades autónomas".

Además, han recordado que mantiene "una negociación abierta y en paralelo con todos los sindicatos de la mesa sectorial --en la que están representados los seis principales sindicatos sanitarios, incluido el Sindicato Médico (CESM)-- en la que confía "firmemente en llegar a un acuerdo relativo a mejoras asistenciales para la ciudadanía y para todas las categorías profesionales, además del personal médico".