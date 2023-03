Un colectivo formado por 300 ingenieros agrónomos advierte de que el problema del trasvase del Tajo-Segura sigue sin solucionarse en su origen al permitir el Gobierno central que el caudal ecológico se convierta en un caudal fecal. El borrador de un estudio que Agroingenieros por el Mar Menor entregará en los próximos días al Ministerio para la Transición Ecológica alerta de que, a su paso por Toledo, el Tajo contiene 550 veces más de nitratos que el Mar Menor y el 99% de esa contaminación procede de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Madrid, municipios de Castilla-La Mancha y especialmente de Toledo.

"Nosotros no entramos en la disyuntiva entre trasvase sí o trasvase no. Simplemente ofrecemos datos objetivos obtenidos siguiendo un riguroso método científico, con muestras analizadas por laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, que reflejan unos resultados de una contundencia brutal", ha señalado a este diario Pedro Fernández, doctor ingeniero agrónomo y miembro del colectivo del Mar Menor, lamentando que se haga un uso torticero del lenguaje "porque el caudal ecológico en este caso es más bien un caudal fecal y yo tengo la impresión personal de que todos los actores son conocedores de esta realidad, y que también saben perfectamente que un río contaminado con mucho caudal no es más ecológico que otro río menos caudaloso sin contaminar».

El incremento del caudal ecológico del Tajo decretado por el Gobierno central, con el consiguiente recorte del trasvase de sus aguas a la cuenca del Segura con las que se riegan los campos de Alicante, Murcia y Almería, ha sido seriamente cuestionado por los integrantes de Agroingenieros por el Mar Menor en su informe sobre el "estado ambiental de las masas de agua superficiales de la cuenca del Tajo y su relación con los vertidos urbanos".

"Una contaminación inadmisible"

Una de las conclusiones más relevantes, según destaca Fernández, es que el índice de contaminación de los ríos de la Cuenca del Tajo es «inadmisible y está directamente relacionada con el vertido de aguas residuales no tratadas o tratadas de forma deficiente». En el Tajo Medio el 68% de los nitratos corresponden a vertidos directos de la estaciones depuradoras "con cargas contaminantes que representan más del 95% de la contaminación por nitrógeno y más del 80% de la contaminación por fósforo», subraya.

El agua procedente del embalse de Bolarque, que se encuentra ubicado entre las provincias españolas de Cuenca y Guadalajara, es de excelente calidad. Sin embargo cuando esos afluentes del Tajo se unen en Aranjuez con las contaminadas aguas del río Jarama -que recoge los caudales de las depuradoras de Madrid- los niveles de polución se disparan de forma alarmante. "Y hay que recordar, porque así lo establece la normativa de la UE sobre la carga contaminante de las masas de agua superficiales, que diluir las aguas contaminadas con las de buena calidad está completamente prohibido. Por eso insistimos en la imperiosidad necesidad de depurar las aguas residuales en las depuradoras de Castilla-La Mancha antes de que sean vertidas al río y transformen el caudal ecológico en caudal fecal", insiste Pedro Fernández.

Desde esta entidad de ingenieros se denuncia, además, que el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera podría estar «utilizando los caudales de Tajo en Aranjuez para diluir la contaminación y así conseguir rebajar los límites máximos permitidos por la Unión Europea, utilizando una estrategia que va en contra de la normativa medioambiental». Y es que la dilución de una carga hídrica contaminante es una estrategia prohibida por Medio Ambiente. "¿Dónde en este caso está el papel que desempeña el ecologismo serio", se pregunta el doctor ingeniero agrónomo.

"Una gran mentira"

Sobre esta cuestión Ángel Urbina, voz autorizada entre los usuarios del trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante, ha indicado que "todo es una gran mentira del Gobierno de España para quitarle el agua al Levante". Tal y como ha explicado, "el río Tajo a su paso por Aranjuez lleva desde hace medio siglo agua limpia y cristalina con un caudal de 6m3/s que al año hace unos 190 hm3. El afluente del Tajo, el río Jarama, se une en Aranjuez, al Tajo con un caudal medio al año de 40 m3/s que suma anualmente cerca de 1.280 hm3. ¿Alguien cree realmente que subiendo 1 m3 de caudal, que son 31,5 hm3 al año, se soluciona el problema del agua depurada de Madrid?", se han preguntado recordando que "mezclar agua contaminada con agua limpia no sirve para nada y, además, es una prácticamente completamente prohibida".