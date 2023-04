El Jueves Santo en Alicante es uno de los días más numerosos en cuanto al número de procesiones que toman las calles de la ciudad. En total, son cinco las hermandades y cofradías que sacan las imágenes de Jesucristo y la Virgen a la calle.

La primera que parte es la de de la Santa Cena, pasados unos minutos de las 19.00 horas. Su gran novedad es la vuelta de sus costaleros ya que el año pasado, tras la pandemia, tuvieron que sacar la imagen a ruedas. Se trata de la Santa Cena más numerosa de España con 220 costaleros encargados de portar los más de 3.000 kilos de peso que tiene el principal trono.

La Santa Cena cuenta tradicionalmente con tres puntos clave durante su procesión, que este año se verán reducidos a dos por las obras en la Rambla: "El primero es la salida del patio por Ferré Vidella. Ese es nuestro primer evento. Es espectacular ver girar la Cena. El segundo es en la Diputación, el encuentro de los cuatro pasos, que es el relato de los versos de la Pasión. El tercero, que no vamos a poder hacer este año, es el encuentro final. Por las obras que hay al final de Rambla no lo vamos a poder ejecutar, esperemos que el año que viene sí", explica Antonio Girón, su hermano mayor.

Redención

La segunda salida es la de Santa Redención y María del Mayor Dolor. Una procesión marcada por la sobriedad, el silencio y el incienso propio del día en el que sale.

La salida por su sede, la Parroquia San Antonio de Padua, es de gran interés por la estrechez de la puerta. Además, cuenta con el encuentro entre María Santísima del Mayor Dolor y el Cristo de la Paz, la imagen de Benalúa. Los propios tronos de la hermandad realizan además un encuentro al término de la procesión.

Piedad y Caridad

Benalúa cuenta con una de las procesiones con más seguimiento del Jueves Santo, la de su cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz. El encuentro de sus tronos en la plaza Navarro Rodrigo, la conocida "replaceta" del barrio, reúne a cientos de personas cada Semana Santa.

El recorrido, está muy marcado por los encuentros. El que se realiza en el Teatro con la Virgen del Mayor Dolor es uno de sus puntos más recomendados para ver la procesión.

El Perdón

La penúltima de las procesiones está marcada por la penitencia y la austeridad, como representa El Perdón. Una hermandad marcada por la austeridad desde su fundación, en la que se trata de evitar cualquier tipo de ostentación.

El paso sale a oscuras y con el rezo de un rosario, en uno de sus puntos de mayor interés. La salida desde la Concatedral de San Nicolás cuenta con un coro de voces blancas que canta dos piezas con el recogimiento del momento.

Buena Muerte

La última de las procesiones está caracterizada por el silencio. La procesión de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte es una de las más solemnes de la Semana Santa de Alicante. Su objetivo, aseguran los cofrades, es evitar el lucimiento personal y pensar solo en el momento de sacar las imágenes a la calle.

La Hermandad tiene la singularidad de que no va acompañada de música: "Salvo en el anuncio de que llega la procesión, no llevamos música de ningún tipo. También lo que más nos puede caracterizar es el ruido que hace el paso al andar. Nuestro andar es diferente, es más rápido y más rítmico que en otros pasos de la ciudad", indica Matas. Un andar que va marcado por el golpe de los cargadores, que no tienen música de referencia y llevan unos palos con su significativo "cloc, cloc", apunta el hermano mayor, Juan María Matas.

Las procesiones comienzan a las 19.15 horas con Santa Cena. Unos minutos después, a las 19.30 horas, tiene su salida Santa Redención. A las 20.30 horas inicia su procesión Piedad y Caridad. Las otras dos salidas son por la noche. A las 22.30 horas comienza El Perdón, mientras que a las 23.30 horas lo hace Buena Muerte.