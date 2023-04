Son muchos los clientes que, con la llegada de los días santos, desconocen cuáles son los horarios de apertura de la cadena de supermercados líder en la provincia. Es por ello que te contamos qué días abre Mercadona de esta Semana Santa. No obstante, el Santo Santo las principales cadenas de supermercados mantienen su funcionamiento.

Horario de apertura de Mercadona en Semana Santa

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig no suele abrir ni domingos ni festivos, sin embargo, sí que lo suele hacer todos los sábados y hoy no es una excepción. Este sábado 8 de abril, Sábado Santo, Mercadona mantiene su funcionamiento habitual. Este 8 de abril, Sábado Santo, no será una excepción y los centros de la cadena valenciana abrirán de 9:00 a 21:30 horas.

En cuanto al Domingo de Resurrección y al Lunes de Pascual, Mercadona no abrirá sus puertas ninguno de los dos días en las comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco o Navarra al ser festivos.

Horario de apertura hoy en otros centros comerciales

Carrefour

La cadena de hipermercados abrirá sus tiendas el Sábado Santo de 9:00 horas hasta las 22:00 horas que cerrará sus puertas, aunque los horarios pueden variar en función del tipo de establecimiento.

Alcampo

Este sábado, Alcampo abrirá sus puertas hoy de 9:00 horas hasta las 22:00 horas. No obstante, algunos de sus establecimientos varían este horario.

Lidl

Las tiendas de la cadena alemana permanecerán abiertas este 8 de abril en el horario habitual fijado de lunes a sábado. Así, los establecimiento de Lidl abrirán de 9:00 a 22:00 horas, aunque los horarios pueden variar según el establecimiento.