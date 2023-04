Año tras año, aproximadamente 300.000 romeros se reúnen en Alicante para participar en esta tradicional peregrinación, que tiene lugar el segundo jueves después del domingo de resurrección. El próximo jueves 20 de abril de 2023, la ciudad de Alicante se llenará de devotos, visitantes y curiosos para celebrar uno de los eventos religiosos más importantes de la región: la romería de Santa Faz.

La celebración de la Santa Faz 2023 en Alicante es un evento que no pasa inadvertido para los ciudadanos. El Ayuntamiento de la ciudad ha designado el jueves 20 de abril como día festivo local para celebrar esta festividad. No obstante, muchos residentes se cuestionan si tendrán un puente para disfrutar de un descanso prolongado, como el viernes 21 de abril. Desafortunadamente, este día no se encuentra programado como festivo en el calendario laboral de Alicante. Por lo tanto, aquellos que deseen tener un fin de semana largo tendrán que recurrir a sus días de vacaciones o acumulados.

Puente en los colegios e institutos de Alicante por Santa Faz

A pesar de esto, los estudiantes de escuelas y colegios de Alicante sí podrán disfrutar de un puente, ya que el viernes 21 de abril no habrá clases en el calendario escolar. Esto permitirá a las familias tener tiempo de calidad juntos y participar en las actividades relacionadas con la celebración de la Santa Faz 2023.

