El pleno extraordinario de este 17 de mayo, convocado a apenas diez días de las elecciones municipales del 28M, ha sido, ya definitivamente, el último del mandato en el Ayuntamiento de Alicante. Así que, tras aprobar dos ajustes presupuestarios y cuestiones urbanísticas como el Plan Especial del futuro Parque Central, ha llegado el turno para las despedidas, en un turno especial, sin tiempo, donde pocos han podido evitar las lágrimas.

El primero en tomar la palabra ha sido para José Juan Bonet, de Vox: "Agradezco a todos los miembros de la Corporación y a los funcionarios. Lo comparo con el servicio militar. Seguiré trabajando por Alicante y por España. Os quiero a todos".

Después ha sido el turno para los concejales de Ciudadanos que no forman parte de la lista electoral, es decir, todos menos el alcaldable, Adrián Santos Pérez.

María Conejero, concejala de Cooperación e Igualdad: "Lo mejor que puedo hacer es agradecer a las personas que contaron conmigo para este proyecto. A las personas que me ayudaron al principio y que ya no están con nosotros. También a los que no me ayudaron porque me hicieron más fuerte. Quiero continuar con mi vida anterior. Quiero agradecer a mis jefes de departamento y también al resto de técnicos. Y a los 28 compañeros, desearos suerte. A partir del día 16 nos encontramos en las calles de la ciudad".

Antonio Manresa, portavoz del bipartito y concejal de Cultura: "Ha sido un viaje extraordinario. Ocho años de mi vida... Pensaba que no me iba a romper [con la voz rota]. Quiero dar las gracias a la ciudadanía que me ha aguantado, a los funcionarios, a los medios de comunicación y al personal de mi concejalía".

José Luis Berenguer, concejal de Deportes: "No voy a hacer una despedida al uso. En este periplo he defendido y servido a una ciudad. Nunca voy a abandonar el deporte. Y a partir de ahora estaré mucho más atento. Voy a continuar con mi vida. Y me emociono por los problemas personales que he tenido. Siempre habéis sido muy correctos conmigo y gracias por lo que me habéis aguantado, porque mis formas son de gestor, no de político. Solo quiero ser recordado como una persona que intentó gestionar el deporte dentro de sus posibilidades".

Por parte del PSOE han querido despedirse todos los concejales que no repetirán, salvo Miguel Millana, que por entonces ya había abandonado la sesión plenaria, y Francesc Sanguino, por elección propia.

Lara López: "Gracias por el trato. Siempre habéis estado cuando os he llamado para pedir cualquier cosa. Agradecer a mis compañeros el haberme aguantado y apoyado. Han sido en mi caso ocho años [cuatro como asesora]. Ser madre a veces es complicado, porque cuesta conciliar. Me despido como política, pero si tengo que deciros algo os llamaré".

Lola Vílchez: "Estoy muy agradecida a esta Corporación porque ha sido una andadura dura, con la pandemia. Me siento muy respetada por todos. Me voy satisfecha por estos cuatro años. He sido incansable, sobre todo con las injusticias sociales y las personas vulnerables. Espero que en la próxima legislatura se mire por las personas vulnerables. Tienen que desaparecer de las ordenanzas las multas a personas invisibles. Mi puesto de trabajo es estar con personas mayores, por lo que pido que se trabaje por ellos porque mañana seremos nosotros los que estemos ahí. Me marcho muy satisfecha. Ha sido una experiencia muy positiva. Sigo en política, y soy socialista, me lo creo y lucho por las desigualdades".

Manolo Marín: "Ha sido un placer y un honor representar al grupo socialista. Ha sido un tiempo enriquecedor para todos. He intentado actuar con principios y valores que me formaron, que recibí de mis padres. Ha querido ser siempre correcto, sin ofender. Me lo propuse por una persona, por un familia de la segunda república, Eleuterio Sánchez, un gran hombre. El fue mi guía. Voy a seguir en la política, seguir trabajando por mi partido. Voy a intentar ganar las elecciones y presidir este Pleno. Me pongo a disposición para lo que podáis necesitar de mi humilde personas. Han sido cuatro años magníficos, no me arrepiento de haber dejado mi negocio para contribuir por esta ciudad".

Francesc Sanguino, quien pese a renunciar al turno, al final ha tomado la palabra para hacer un breve apunte, que ha recordado a un enganchón que tuvo con personal de Alcaldía en su etapa como portavoz: "Agradecer especialmente a las personas más profesionales, que es la gente de Protocolo".

Por el PP, solo un concejal de los presentes en el pleno seguro que no repite. Se trata de José Ramón González, responsable de áreas como Seguridad, Movilidad o Recursos Humanos, que deja el Ayuntamiento tras dos etapas como concejal, la última durante ocho años: "Con 72 años, anuncio que aún puedo volver. Será una pausa. Han sido doce años en total. Me llevo el cariño de la gente, así lo siento yo. Agradecer estos cuatro años. Y quiero pedir disculpas a Xavi [López], las peleas con Rafa [Mas] y con Manolito Martínez, hasta el último momento. Han sido cuatro años duros, donde me he sentido muy acompañado por el equipo. Hemos pasado momentos duros, con la pandemia, donde creo que todos estuvimos juntos. Solo decir Luis [Barcala], gracias por la oportunidad que me diste. Empezaré un nuevo camino, veremos dónde acabo. Nunca pensé llegar donde he llegado".

Otro veterano que deja el Ayuntamiento es el portavoz de Compromís Natxo Bellido, el único superviviente de un gobierno del tripartito del que fue portavoz: "Yo no soy de llorar e intentaré ser breve, no sé si lo conseguiré. A mí siempre me hace vergüenza meter a la familia en las cosas públicas. Pero quiero destacar lo que siempre me ha aguantado Bea [su mujer], y la paciencia de Júlia y Maria [sus hijas], por lo que han sufrido cuando el papá no estaba en casa. Les he pedido ya perdón. Tengo muchos agradecimientos. El primero a la gente de esta casa, que siempre me han tratado siempre de manera muy correcta. Hasta Paco [Guardiola, el interventor]. También tengo muchos recuerdos de Majo [Espuch, exconcejala] y Sonia [Tirado, exconcejala], que en política es mi hermana. También a la gente que ha estado en el grupo, sobre todo al asesor que todo el mundo querría tener en sus filas [Pere García]. Donde vaya me lo querría llevar, pero tengo amenazas de muerte si me lo llevo. A María [Conejero] y Antonio [Manresa], que comáis perdices [se casan]. Pepe [Bonet], sabes que te hayas equivocado de partido. De España lleva ocho años zurrándome, pero creo que nos queremos. Y González, muchas gracias por nuestra relación. [...] Y yo no soy mucho de dar consejos, pero recomiendo quedarse un pasito antes, antes del insulto, de la desconsideración, de la crueldad, de la falta de respeto institucional. Pido disculpas cuando he dado un pasito de más. Ys dejo en buenas manos, en las mejores: Rafa [Mas] y Sara [Llobell]… Me voy con una espina y una flor. Tenéis la responsabilidad de quitármela, os lo digo a la bancada [de la izquierda], como fue desaprovechar la oportunidad de que un gobierno de izquierdas gobierne esta ciudad. Hacedlo por mí. La flor: son los alicantinos. Mis padres siempre me han dicho que hay que saber salir y entrar, también del Ayuntamiento. Que os vaya a todos muy bien en lo personal. Yo volveré, quiero volver pero no como concejal, sino para seguir haciendo política desde otro punto de la política. Muchas gracias, os quiero a todos".

El último adiós, y uno de los más emocionados, ha sido el de la vicealcaldesa y portavoz de Compromís, Mari Carmen Sánchez: "Hoy vengo sensiblona porque me estaba acordando cuando vine por primera vez, con el cole. Tendría unos ocho años. Miraba boquiabierta. Quién me iba a decir que hoy iba a estar aquí despidiéndome. Me he hecho chuleta porque no quería olvidarme de nada ni de nadie. Gracias a los alicantinos, por cuatro años aquí y cuatro años en las Cortes. Quiero agradecer a todo el personal del Ayuntamiento, han dado lo mejor de sí sin mirar el reloj. Gracias especialmente al personal de Turismo, sobre todo a mi núcleo duro. Hemos tenido años muy duros, hemos trabajado como una piña. Me llevo muchos amigos en la mochila. Pero si estoy orgullosa es de los míos. Esos que siempre han estado, y siempre estarán. Estos cuatro años sin vosotros no habrían sido posibles. Agradecerte también Luis [Barcala], ha sido un honor. Nos han intentado enemistar, pero no lo han conseguido. Teníamos claro que había que cumplir el pacto de caballeros, teníamos un pacto por los alicantinos. Pero también ha sido un orgullo encontrar en ti un amigo, tanto tú como tu mujer. Me voy satisfecha de poder trabajar por Alicante. Quedo en deuda con la ciudad".

Aunque no a modo de despedida, el alcalde, Luis Barcala, ha tomado la palabra, para cerrar la última sesión del mandato. "Muchas veces me habéis oído que lo que pasa en el pleno se debe quedar aquí. Hay un debate de ideas, creemos en lo que defendemos y por eso lo hacemos con pasión. No siempre nos gusta lo que oímos, tampoco siempre gusta lo que decimos. Quiero pedir disculpas si en mi labor, presidiendo el pleno o en trato personal, os he fallado o no he estado a la altura. Seguramente teníais razón. Siempre me ha disculpado cuando he sido consciente. También agradezco a los medios y también al público, hay personas que han hecho tantos plenos como nosotros. Pocas corporaciones, quitando las que tuvieron que soportar la Guerra Civil, han tenido que soportar experiencias como la soledad del confinamiento y la responsabilidad de la recuperación. Ese es nuestro orgullo, eso no hace entrar en la historia a todos. Esta Corporación ha estado a la altura de lo que los alicantinos nos pidieron a todos. A los que hoy os despedís, toda la suerte y éxito y felicidad del mundo. Ha sido un honor compartir el mandato con vosotros. A los que os lleváis el amor… eso es una maravilla. A los compañeros con los que hemos conformado el equipo de gobierno: hemos sido un equipo. Hemos antepuesto el interés general a los partidistas. Querida, Lola [Vílchez], para mí ha sido un honor compartir espacio con personas coherentes y honestas, que demuestran con una trayectoria intachable. No era la broma, es el máximo respeto. Pepe [Bonet], otra persona de honestidad intachable. Y para los que hemos compartido más tiempo: Natxo [Bellido], primero fue bajo tu yugo y después tú bajo el mío, pero siempre desde la más profunda admiración. Esta ciudad pierde calidad política, han sido los mejores debates que he podido mantener, tanto en la oposición como en el gobierno. Siempre he pensado que te aprecio más a ti, que tú a mí. Eres demasiado tímido y te cuesta demasiado exteriorizar los sentimientos. Que sepas que ha sido un lujo compartir estos ocho años. Antonio [Manresa], otros ocho años. Los casos prácticos que presentó en la universidad se lo hicimos nosotros (con Manolo Villar). Por último, José Ramón [González]. No es mi compañero, es mi amigo. Éramos dos pardillos, con muchos sueños y muy lejanos. Muy imposibles. Y mira por dónde… que hayamos podido cumplirlas me parece increíble. Un compañero fiable, en el que he podido descargar las mayores responsabilidades tanto en gobierno y en la oposición. La eterna sonrisa, el buen rollo. El que ponía sensatez en los momentos malos. Lo ha hecho con los suyos y con todos. Y querida Mari Carmen [Sánchez]. Cuatro años de trabajar como un equipo, empezamos como todas las parejas cuando empiezan, con precaución. Ella quería Fiestas. Se negoció y quedamos como quedamos, pero es tal el grado de confianza de no mirar cuotas, que era la personas que se tenía que hacer cargo de Fiestas, a las puertas de Hogueras. Por último, es un honor haber presidido esta Corporación. Jamás sabréis el orgullo de presidir este Pleno, pero también formar parte de él".