Una renovación, pero controlada. Tras las próximas elecciones municipales del 28M, el Pleno de Alicante sufrirá un significativo cambio de imagen, aunque no tan radical como hace cuatro años cuando solo cinco ediles repitieron. Ahora, más de la mitad de sus actuales integrantes no seguirá al no figurar en ninguna las candidaturas oficiales a las municipales. La cifra inicial (15 de 29), eso sí, no es definitiva, ya que puede aumentar según se comporten las urnas: no todos los aspirantes tienen asegurado un puesto de salida.