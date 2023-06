Una semana después de lo acontecido con el primer premio de las hogueras de categoría Especial, en el que el voto de calidad del presidente del jurado decantó el galardón a favor de Diputació-Renfe tras dos empates con Florida Portazgo, el acta del jurado sigue sin aparecer. No la tiene ni siquiera la propia hoguera que quedó en segundo lugar, pese a que la solicitó. El Ayuntamiento aseguró la pasada semana que la podían pedir y que no pondrían cortapisas a su difusión, algo que, hasta la fecha, no ha sucedido.

Relacionadas Un fallero tuvo el voto de desempate que decidió la hoguera ganadora en Alicante