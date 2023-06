"Vamos a la sombrita". Esta fue la petición que se escuchó antes de la atención a medios que realizaron en la avenida de la Constitución este viernes el alcalde, Luis Barcala, acompañado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que visitó Alicante para supervisar la ejecución de los proyectos con fondos europeos. Ante el retraso acumulado, el Ayuntamiento ha conseguido más plazo para finalizar las actuaciones urbanas entre los dos castillos, como la reurbanización de la avenida Jijona entre otras. Estos proyectos debían finalizar este mes de julio, aunque el gobierno local ha conseguido ampliar el plazo hasta diciembre de 2023. "Nos reconocen en el ministerio que en comparación con otros ayuntamientos nuestro nivel de ejecución es muy alto", señalan fuentes municipales.

También se ha solicitado más tiempo, hasta finales de 2024, para poner en marcha la zona de bajas emisiones, que debía estar ya en funcionamiento desde el 1 de enero de 2023. En los proyectos vinculados destacan actuaciones que arrancan este verano, como las del eje Marvá-Gadea y las de Mártires de la Libertad, cuya ejecución simultánea se espera que generen un caos de tráfico en la ciudad de Alicante.

En esa atención, que se realizó bajo una de las palmeras que han sobrevivido a las obras de peatonalización, Barcala descartó instalar sombras, por ejemplo con toldos, para hacer más amable el tránsito por la avenida. "No es tan fácil como decir mañana lo ponemos. Este verano viene como viene. Los árboles están creciendo más deprisa de lo esperado, pero el sombraje es un problema por la ola de calor, consecuencia del cambio climático", señaló el alcalde para empezar al ser preguntado por la falta de sombras en la avenida. Tras ser insistido, añadió: "En el proyecto inicial no estaba previsto nada. No tendría sentido incluir ahora un modificado cuando estamos a punto de recepcionar la obra". Sin embargo, no fue hasta el tercer intento cuando aclaró la hoja de ruta del Ayuntamiento. A la pregunta de si el gobierno tenía previsto instalar toldos, respondió: "Pues no". Y eso que el entonces portavoz adjunto del gobierno y ahora portavoz, Manuel Villar, dejó abierta la puerta a buscar alternativas para incluir sombras en una avenida que las perdió con el traslado de las melias a un parque de Playa de San Juan.

La avenida de la Constitución es uno de los llamados proyectos de "transformación urbana" financiados con fondos europeos. En su visita a Alicante, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas, ha reconocido “el buen trabajo” del Ayuntamiento de Alicante a través de un programa de actuaciones por un presupuesto global de 104 millones de euros, entre 2019 y 2026.

Schinas, griego y del partido Nueva Democracia, ha subrayado que con su presencia en la ciudad ha querido "resaltar todo el potencial de desarrollo y el buen trabajo que se está haciendo para regenerar la ciudad y el casco urbano, así como su apuesta por la nueva economía, que consiste en menos cemento, más medio ambiente y más digitalización”, ha añadido el vicepresidente de la Comisión Europea, quien este viernes también ha visitado la Euipo, el Colegio Europeo, la Universidad de Alicante y la comunidad griega.

Por su parte, Barcala ha recordado que los 104 millones de fondos europeos que gestiona el Ayuntamiento se reparten en diferentes convocatorias de la UE: 75 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU, 22 millones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) entre los dos castillos de la ciudad y 6,7 millones del Programa Feder Crecimiento Sostenible y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (Idae). “El nuevo eje peatonal entre la Explanada y el Mercado Central es muy revelador de cómo Alicante interpreta los objetivos de los fondos Next Generation: ganar espacio para los peatones, apostar por la movilidad urbana y rehabilitar el centro tradicional de la ciudad. Son los parámetros y condiciones que se plantearon desde Europa”, ha destacado Barcala.

Desglose de los principales proyectos

Entre las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alicante con fondos Next Generation destacan los 46,7 millones de euros destinados al Plan de la Zona de Bajas Emisiones; los 15 millones para la rehabilitación del barrio de Virgen del Remedio y los 10 millones para el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con un total de 22 proyectos en cinco ejes estratégicos, entre los que destacan la regeneración de la playa de La Almadraba y la mejora de la accesibilidad en el Castillo de Santa Bárbara.

También se llevan a cabo actuaciones de menor cuantía dentro de esta convocatoria como la mejora del equipamiento de la Caja Negra de Las Cigarreras y la de la eficiencia energética, digitalización y accesibilidad en el Centro de Tecnificación.

En cuanto al programa Feder y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (Idae), el Ayuntamiento impulsa ocho proyectos de mejora de accesibilidad al peatón, movilidad urbana y fotovoltaicas: reurbanización de la avenida de Jijona (2,3 millones), urbanización de las calles Sevilla (908.000 euros), Campos Vasallo (208.000), Sargento Vaíllo (293.000) y Marqués de Molins (947.000), así como la reurbanización de las plazas del Músico Óscar Tordera (574.000) y del entorno de la de San Antonio (232.000).