"Burdas maniobras". Esta expresión acompaña al ahora exedil Manuel Jiménez cada vez que se pone delante de un micrófono para pronunciar un pregón desde que se vio forzado a dimitir por la polémica surgida por la adjudicación a dedo de unos contratos a personas de su entorno de las Hogueras.

Lo hizo en la previa de las elecciones municipales del 28M, cuando no había pasado un mes desde su renuncia en el arranque de las fiestas del barrio de Divina Pastora, y lo ha vuelto hacer ahora, a mediados de julio y en los prolegómenos de otra cita electoral, durante el pistoletazo de salida para las celebraciones por la Virgen del Carmen en la partida de El Rebolledo. Otra partida, la de La Alcoraya, fue testigo involuntario de unas obras que acabaron con el exedil ante la jueza que ahora investiga el caso por una presunta prevaricación en unos contratos que pivotan en torno a la construcción de una pérgola.

Este jueves, coincidiendo con la presentación de los cargos festeros, las fiestas patronales de El Rebolledo también celebraron el pregón, que estuvo a cargo del exedil Manuel Jiménez. El que fuera responsable de áreas como Fiestas y Partidas Rurales del Ayuntamiento de Alicante volvió a jugar con el misterio, con acusaciones veladas, sin revelar su destinatario.

En su discurso, Jiménez quiso dar las gracias para empezar a la comisión organizadora la oportunidad. "Agradecer el haberme designado para pregonar las fiestas de este año. Y aunque he de confesar que tenía muchísima ilusión. Es un momento en el que cuando uno dice que se aparta, pero ni pude ni lo debía hacer", apuntó el edil, quien puso en valor a las personas por encima de los cargos, lo que no pasó desapercibido dada su situación personal: "Es un privilegio estar aquí porque no dejo de sentirme querido y respetado al tiempo que orgulloso de las personas que con tanta convicción me lo ofrecieron y yo soy de los que piensan que los cargos pasan y siempre quedan las personas".

En esas palabras amables hacia los festeros, Jiménez calificó a la comisión como una familia. Y ahí fue cuando empezó a mandar sus velados mensajes. "En estos tiempos en los que he decidido incluso volver a la normalidad, apartarme de la política por las burdas maniobras que además no han servido para nada, es cuando ha primado para mí dedicarme de nuevo a mi familia y a mis amigos", afirmó el exedil, sin especificar a qué "maniobras" se refiere ni quiénes son los supuestos autores.

Ahí no se quedaron las palabras de Jiménez sobre su situación personal tras tener que abandonar el Ayuntamiento a finales de abril por la polémica surgida por la adjudicación de contratos a personas de su entorno festero. "Y uno se va con la conciencia bien tranquila, con las cosas bien hechas, y a lo mejor serán otros los que luego tengan que ir a justificarse", aseguró.

En la recta final de su discurso, Jiménez apostó por apoyar desde su "alicantinismo" a las fiestas de los barrios y las partidas rurales porque "hay mucho y muy bueno".

Con todo, también tuvo mensajes para los que fueron sus compañeros en el Ayuntamiento de Alicante, ya fueran como concejales o también como asesores, con guiños para el actual vicealcalde, Manuel Villar, y también para su sucesora en Fiestas, Cristina Cutana: "Contamos con una concejala de Fiestas que os garantizo que será la mejor de cuantos hemos pasado por esa grandísima responsabilidad. Cristina es la fiesta en su puro estado y será quien potencie y proteja a nuestros colectivos". Eso sí, Jiménez también tuvo un recuerdo para el alcalde, Luis Barcala: "Lo hará con el apoyo incondicional, como siempre, de nuestro alcalde y el resto de la Corporación municipal. Alicante sin fiestas nunca sería lo mismo y este ayuntamiento lo sabe".