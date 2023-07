Sube el calor en el litoral alicantino y en primera línea de playa se nota aún más. Eso lo saben bien los vendedores ambulantes de bebidas frías que todos los años acuden a las costas de la ciudad de Alicante para intentar sacar provecho de esta ventajosa situación. Refrescos, sangrías o mojitos se encuentran entre las especialidades de un sector que opera de manera ilegal y que día tras día vuelve a las playas a pesar del despliegue de agentes de Policía Nacional y Policía Local que vigilan en arenal.

Una de esas zonas por excelencia es la playa del Postiguet, donde a pesar de las advertencias de los efectivos de la Policía, vuelven todas las semanas. Las horas centrales de la jornada, en las que los bañistas tienen más calor y menos ganas de acercarse hasta los establecimientos reglados que se encuentran en el paseo son las de mayor actividad para estos vendedores ilegales, según relatan los hosteleros de la zona. Su recorrido comienza en la entrada al litoral entre el Paseo del Puerto Viejo y el Paseo de Gómiz y se alarga por este último hasta el final de la playa.

Una situación que afecta a los establecimientos de la zona que ven cómo sus beneficios caen, ya que por culpa de esta actividad ilegal no logran atraer a todos los turistas con los que cuenta la zona. Así lo señala Diana, encargada en el restaurante Kiosko - Miramar de la playa del Postiguet, que explica que a pesar de las reiteradas denuncias, esta actividad ilegal no cesa y los vendedores «vuelven día tras día». «Claro que nos quita clientela, ellos se pasean por las playas ofreciendo sangría por cuatro o cinco euros, mucho más barata de la que tenemos aquí, pero eso no sabemos si es sangría ni de dónde la sacan y es un grave peligro para los consumidores», asegura la responsable.

Un responsable de uno de los establecimientos de la zona del Postiguet asegura que vendedores ilegales de bebidas «no han faltado nunca». «Han estado aquí todos los días desde mayo, los fines de semana hay más y sobre las 13h ya están vendiendo, aunque a veces no se les ve», explica el restaurador.

Preguntado por este asunto el Ayuntamiento de Alicante solo contestó que este año hay 20 agentes de Policía Local patrullando las playas de la ciudad sin hacer referencia al problema que existe con los vendedores ilegales.

Amantes de lo ajeno

Conocido y practicado por muchos «amantes de lo ajeno» todos los veranos, el «hurto al descuido» es uno de los modus operandi más populares en playas como la del Postiguet, según explican fuentes de la Policía Nacional.

Para poder llevarlos a cabo los ladrones colocan sus toallas en la arena haciéndose pasar por un turista más que ha ido a pasar el día a la playa y que está tomando el sol. Así cuando la víctima va bañarse dejando sus objetos de valor desprotegidos aprovechan, les sustraen las bolsas y se van. Este mismo tipo de hurtos también se producen cuando los ladrones se hacen pasar por masajistas o por personas que ofrecen algún tipo de servicio. Se ganan la confianza de sus clientes y cuando están haciéndole el masaje proceden al hurto. Aunque este año aún no se han visto personas ofreciendo masajes por la arena de las playas, según informa la Policía Nacional.

Fuentes de la Policía Nacional señalan que la playa del Postiguet no es especialmente conflictiva en comparación con las demás. Simplemente este arenal ofrece a los delincuentes mayor cercanía a su entorno y más capacidad de huida en caso de ser vistos. Además, se trata de una de las playas en las que hay más concentración de turismo durante el verano, algo que les permite tener más acceso a turistas que se hospedan en el centro y que bajan a esta playa porque es la que más cerca les deja de sus hoteles o apartamentos.

Para evitar que se produzca cualquier tipo de hurto en las playas de la ciudad de Alicante, el Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de Alicante Centro de la Policía Nacional, junto a los agente de la Policía Local, patrullan todos los días el arenal tanto uniformados como de paisano para no levantar las sospechas entre los posibles ladrones.

Además, realizan labores de advertencia a la población que se encuentra en la playa a los que les recuerdan la importancia de mantener sus objetos de valor bien vigilados y no dejarlos nunca a la vista sin protección.

El portavoz de la Policía Nacional de Alicante, Jesús Castañeda, da algunas recomendaciones a los bañistas que estos días visitan las playas de la ciudad de Alicante. Castañeda recuerda la importancia de no bajar con objetos de valor a la playa en la medida de lo posible. Si es inevitable aconseja que los usuarios del arenal los lleven siempre consigo en una bolsa impermeable apta para el baño. De esta forma siempre los llevan encima y evitan el «hurto al descuido».