Cuatro de cada diez mujeres afectadas por cáncer de mama son mastectomizadas, término médico para la extirpación quirúrgica de uno o ambos pechos de manera parcial o completa. Esto supone en la provincia más de 500 al año, según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer.

Aunque en la actualidad se opta cada vez más por la cirugía conservadora, la reconstrucción ha mejorado mucho y las operaciones son cada vez más innovadoras, como destaca la Asociación Contra el Cáncer de Mama de la provincia de Alicante (APAMM), hay casos en los que la intervención es necesaria porque no queda más remedio y la vida es lo primero.

Para estas pacientes, la Sanidad pública de la provincia servicios de micropigmentación mamaria. El más reciente en ampliar su cartera de servicios con estas técnicas es el Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant, una noticia muy bien recibida por las asociaciones de pacientes "por autoestima, estética y valoración personal", señala la presidenta de APAMM, Loreto Brotons.

La micropigmentación tampoco sería posible sin la reconstrucción previa del pecho, que supone una parte esencial del proceso puesto que si no se rehace la mama no se puede tatuar. Aquí juega un papel muy importante el Hospital General de Alicante, cuyo servicio de Cirugía Plástica reconstruye el pecho a las pacientes operadas en su zona de salud, en las que pertenecen a las áreas de Elda y Sant Joan, y a las de Marina Baixa y Vega Baja. Es decir, cinco departamentos, la mitad de los que hay en la provincia.

Esta nueva consulta destinada a humanizar la atención a las pacientes de cáncer de mama nace con el propósito de convertirse en un referente de la provincia de Alicante, reforzando además la oferta que realiza el Hospital General de Elda, el primero público que implantó la micropigmentación de pecho. El Hospital del Vinalopó, de gestión privada, fue el primer centro de la provincia (finales de 2021) en realizar tatuajes 3D del complejo areola-pezón en pacientes mastectomizadas tras un cáncer de mama.

Aurora Felipe, supervisora de Consultas Externas del Virgen de la Salud de Elda, explica que el servicio se inició hará un año en agosto aunque realmente pigmentando llevan dos meses. Para ponerlo en marcha se comunicó no solo a las pacientes en consulta de oncológo y cirujano sino que también se dio oportunidad a mujeres que llevaban muchos años operadas.

"Estuvimos captando pacientes, con las primeras visitas y las pruebas de colores y alergias; y acabamos de empezar a micropigmentar, que está dando buenísimos resultados. Las mujeres están superagradecidas por lo bonito que queda el pecho, les cambia la vida. Hace que se sientan completas" Aurora Felipe - Supervisora de Consultas Externas del Virgen de la Salud de Elda

"Estuvimos captando pacientes, con las primeras visitas y las pruebas de colores y alergias; y acabamos de empezar a micropigmentar, que está dando buenísimos resultados. Las mujeres están superagradecidas por lo bonito que queda el pecho, les cambia la vida. Hace que se sientan completas".

Hasta ahora han tratado a una quincena y seguirán después del verano dado que el sol no es bueno para este procedimiento, con el objetivo por ahora de atender un mínimo de dos pacientes por semana. "La idea es incrementar el número de pacientes y el volumen de consultas", atendidas por una enfermera enfermera de la consulta de la Unidad de Patología Mamaria y experta universitaria en "Micropigmentación, Abordaje Global del Paciente Oncológico y Enfermería Dermoestética".

Este hospital público atiende a pacientes mastectomizadas de toda la provincia así que a partir de ahora se las repartirá con el Hospital de Sant Joan, que contactó con ellos para ver cómo se organizaba el servicio.

Para Sant Joan supone ofrecer la micropigmentación mamaria en una nueva consulta gestionada por dos enfermeras especialmente formadas en esta técnica, supone ampliar la cartera de servicios del centro.

Los profesionales que tratan a las pacientes en la Unidad de Mama desde un punto de vista multidisciplinar -oncólogos, ginecólogos y cirujanos- resaltan la importancia de ofrecer a las mujeres en la sanidad pública un nuevo servicio que les ayudará en su proceso de recuperación física y psicológica.

Primera paciente

“A mí me operaron en 2014 y un año después me realizaron la reconstrucción tras extraerme mi propia grasa corporal; después de tanto tratamiento y de pasar varias veces por quirófano, opté por no operarme más para reconstruir el pezón”, indica la primera paciente de la nueva consulta de Enfermería de Micropigmentación Mamaria, que se realiza cada martes en el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant.

“Al final me he animado a venir porque veo que es algo indoloro y rápido y creo que se obtienen muy buenos resultados, cuando me operaron para mí supuso un gran choque adaptarme a mi nueva imagen,” añade.

"Me he animado a venir porque veo que es algo indoloro y rápido y creo que se obtienen muy buenos resultados. Cuando me operaron para mí supuso un gran choque adaptarme a mi nueva imagen" Paciente

Las enfermeras encargadas de esta nueva consulta son Laura Pérez y Ana Belén Gil, quienes poseen formación especializada en la técnica artística 3D y conceptos quirúrgicos sobre asepsia, antisepsia y esterilización. “Cada paciente deberá venir a la consulta en tres ocasiones, primero para valorar su historia clínica y realizar una prueba de alergia y una primera valoración; en la segunda visita ya realizamos la micropigmentación y, pasado un tiempo las volvemos a citar para valorar cómo ha ido todo y ver si es necesario algún retoque”, explica Laura Pérez.

"Cada paciente deberá venir a la consulta en tres ocasiones, primero para valorar su historia clínica y realizar una prueba de alergia; en la segunda visita ya realizamos la micropigmentación y, pasado un tiempo las volvemos a citar para valorar cómo ha ido todo y ver si es necesario algún retoque” Laura Pérez - Enfermera del Hospital de Sant Joan

“El proceso de micropigmentación tarda unas dos horas, utilizamos una aguja muy pequeña, similar a la que emplean los diabéticos; es una técnica en la que coloreamos la dermis de una manera muy superficial y con la que obtenemos un resultado muy realista”, añade su compañera Ana Belén Gil. Ambas resaltan que usan los mejores pigmentos disponibles en la actualidad, inorgánicos, exentos de metales, y cuyo uso está avalado por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).

"Es una técnica en la que coloreamos la dermis de una manera muy superficial y con la que obtenemos un resultado muy realista” Ana Belén Gil - Enfermera del Hospital de Sant Joan

Humanización

“Agradezco la implicación de nuestros profesionales para atender a las mujeres que han pasado por el proceso de una mastectomía con un punto de vista cada vez más humano y confío en que pronto nos convirtamos en referente provincial y podamos ofrecer este nuevo servicio a pacientes de todo Alicante”, indica la gerente del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant, Beatriz Massa.

“Agradezco la implicación de nuestros profesionales para atender a las mujeres que han pasado por el proceso de una mastectomía con un punto de vista cada vez más humano y confío en que pronto nos convirtamos en referente provincial" Beatriz Massa - Gerente del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant

"Mediante la reconstrucción de areola y pezón, la micropigmentación aporta confianza y normalidad en el proceso de recuperación de un cáncer de mama; se trata de una solución estética beneficiosa también a nivel psicológico para la paciente", comenta la jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital de Sant Joan d’Alacant, Nieves Díaz. “Es, sin duda, un avance sin precedentes para las mujeres afectadas por el cáncer de mama”, añade.

"Se trata de una solución estética beneficiosa también a nivel psicológico para la paciente" Doctora Nieves Díaz - Jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital de Sant Joan d’Alacant

En la Unidad de Mama del Hospital de Sant Joan se trata a unas 120 pacientes al año, de las que el 40% deben ser intervenidas con una mastectomía, según los datos facilitados por el jefe del servicio de Ginecología, Francisco Quereda. “Apoyo esta iniciativa departamental ya que es una alternativa más que ofrecemos a las mujeres como fase final en el proceso de reconstrucción”, indica el doctor Quereda.

“Apoyo esta iniciativa departamental ya que es una alternativa más que ofrecemos a las mujeres como fase final en el proceso de reconstrucción” Doctor Francisco Quereda - Jefe del servicio de Ginecología

Problema estético

Junto a los dos especialistas anteriores, también deriva pacientes a la consulta de micropigmentación el doctor Manuel Díez, cirujano de la Unidad de Mama. “Hay que tener en cuenta que las mujeres a las que debemos extirpar uno o los dos pechos pasan por el quirófano una media de dos o tres veces si optan por la reconstrucción, y la micropigmentación es una opción más que resuelve el problema estético de falta del complejo areola-pezón en la mama reconstruida”, indica.

"Las mujeres a las que debemos extirpar uno o los dos pechos pasan por el quirófano una media de dos o tres veces si optan por la reconstrucción" Doctor Manuel Díez - Cirujano de la Unidad de Mama del Hospital de Sant Joan

Los responsables de la Unidad de Mama derivarán a las pacientes a la consulta de micropigmentación durante sus visitas de seguimiento. No obstante, si alguna mujer desea acogerse a este servicio también puede pedirlo a través de su médico de familia. Aunque las beneficiarias son mayoritariamente mujeres, la consulta también está abierta a los hombres afectados por un cáncer de mama, uno de cada cien casos.

La Asociación de Cáncer de Mama entró en contacto con Patología Mamaria del Hospital de Sant Joan y se celebró una charla para explicar el servicio. "Es muy necesario aunque sea algo menor en todo el proceso, de cara a la autoestima es superimportante. Nosotras llevamos con el tema de la micropigmentación mucho tiempo, porque el tatuaje de la areola y del pezón supone el fin de tratamiento", explica Loreto Brotons, presidenta de la entidad.

"Es muy necesario aunque sea algo menor en todo el proceso, de cara a la autoestima es superimportante. Nosotras llevamos con el tema de la micropigmentación mucho tiempo, porque el tatuaje de la areola y del pezón supone el fin de tratamiento" Loreto Brotons - Asociación de Cáncer de Mama de la provincia de Alicante

Las asociaciones de pacientes consideran que se debe hacer en todos los hospitales públicos, algo de lo que llevan mucho tiempo detrás.

"Hasta ahora íbamos a tatuadores especialistas pero el tema del pezón es algo muy delicado, necesita unos colores especiales y debe hacerse en un entorno sanitario. De cara verte bien es algo muy importante. Debe hacerse en todos los hospitales públicos porque cualquier mujer que lo necesite debe tener acceso sin tener que trasladarse de ciudad. Es una enfermedad muy grave y la parte estética se dejaba de lado, porque lo primero es vivir, pero cuando ya sales adelante y funciona el tratamiento, es imprescindible. Por ello es necesario que se haga en más sitios".