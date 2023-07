La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante y la Región de Murcia en la aplicación del Real Decreto del trasvase Tajo-Segura que suponía un recorte de los caudales.

El Tribunal Supremo ya rechazó en mayo de 2023 la petición de la Generalitat Valenciana de suspender cautelarmente el recorte del trasvase Tajo-Segura. La resolución argumentaba entonces que las medidas impugnadas por el Consell todavía no estaban vigentes, ya que el recurso del Gobierno valenciano se oponía al aumento de los caudales ecológicos fijados para 2026 y 2027. A juicio del alto tribunal, no se daban los supuestos previstos para adoptar tal decisión e imponía a la Generalitat las costas de la pieza abierta para decidir si tenía que suspenderse ahora o no el aumento de los caudales ecológicos.

Ahora el Supremo acaba de pronunciarse sobre los otros recursos pendientes, el de la Diputación de Alicante y el de la Comunidad Autonóma de Murcia, en los que sí se pedía la paralización inmediata del aumento de los caudales ecológicos ya aprobados por las nefastas consecuencias económicas que implica para la provincia.