Psicólogos en los centros escolares, una asignatura pendiente. La agresión con arma blanca de un adolescente de Jerez a varios docentes y alumnos de su instituto ha encendido las alarmas sobre la importancia que tiene la salud mental tanto en Primaria como en Secundaria. Desde el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana pretenden ser cautos respecto a este tema y no pueden entrar a valorar si un psicólogo escolar podría haber evitado los hechos, pero entienden que la probabilidad de que ocurra algo así "es mucho menor con la ayuda de profesionales en los centros escolares".

Este suceso ha hecho más patente la promesa que realizaron las consellerias de Sanidad y Educación de tener un plan general de salud mental en los centros escolares antes de que acabe el año. No obstante, los profesionales se muestran escépticos ante unas promesas que "no se pueden celebrar hasta que lleguen". Estas palabras son de la vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Andrea Ollero, que además está especializada en la psicología educativa. Así, Ollero entiende que la relevancia social que ha adquirido la profesión en los últimos años debe tener una respuesta directa en el ámbito escolar: "Toda la problemática social que tenemos afecta de manera frontal en los niños. La sociedad adopta cada vez un mayor grado de complejidad y los profesionales de la psicología somos los que podemos ahondar en esas cuestiones que afectan al aprendizaje de los menores".

Dicho esto, la vicedecana del Colegio aboga por una reunión con las consellerias para buscar un plan de adaptación "eficiente" y que atienda "todas las problemáticas que existen en el contexto educativo". Ollero entiende que una reunión entre el Consell y el Colegio Oficial de Psicología serviría "para potenciar lo que ya tenemos e incorporar lo que nos hace falta. Eso sería lo más importante porque, si no, lo que puede pasar es que se incorporen más profesionales con una planificación que no se ajuste a las necesidades de los centros educativos o que desajusten el propio sistema". Así, considera que desde la corporación "conocemos muy bien este sistema, tanto en el ámbito educativo como sanitario, y estamos preparados y capacitados para analizarlo con la administración".

Actualmente, la Generalitat Valenciana cuenta con un sistema de orientación educativa que no contempla de forma directa la obligatoriedad de profesionales de la psicología dentro del sistema educativo. El orientador puede (o no) ser un psicólogo colegiado, y de ello depende que tenga las competencias suficientes para trabajar en el ámbito de la salud y de las problemáticas emocionales y personales con los menores. "Que haya orientación educativa no implica que haya psicólogos colegiados en cada centro. Con el anterior gobierno autonómico, el del Botànic, ya se hicieron intentos de incorporar psicólogos externos, ya fueran clínicos o sanitarios, para que ayudasen a los institutos. Sin embargo, esto no dejaban de ser medidas complementarias que no solucionaban la verdadera raíz del problema, pues hay que trabajar estas situaciones en el mismo contexto educativo".

Por ello, entiende que es necesaria una llamada del Consell al Colegio Oficial para planificar la estrategia a seguir con este plan general de salud mental tanto para primaria como para secundaria. La vicedecana finaliza advirtiendo de uno de los principales problemas que tiene el sistema de orientación educativa vigente y que se solucionaría con un nuevo planteamiento de salud mental en centros escolares: "Es necesario que un profesional tenga competencias psicológicas en un colegio, puesto que actualmente, y según está diseñado el sistema orientador, se deriva de forma muy frecuente a los menores a los sistemas de salud mental, lo que provoca que acabe todo colapsado puesto que el sistema se ha creado dentro de un modelo de orientación".

Caso práctico

Isabel Hajji es madre de un menor que ha tenido que recibir ayuda de especialistas del centro escolar y de una orientadora que, en su caso, sí que era psicóloga: "Mi hijo entró al colegio con un diagnóstico posible, pero, como era pequeño, no se pudo concretar hasta que fue atendido por el personal del cole, quienes nos confirmaron el fallo de diagnóstico, explicándonos que tenía un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)". La labor de una psicóloga ayudó a confirmar la situación de su hijo. "Le costó bastante, pero con ayuda de la orientadora, el camino se le hizo más fácil y ameno, hasta llegar casi al nivel correspondiente a su edad de desarrollo y aprendizaje", explica Isabel.

De no disponer de una profesional del ámbito de la psicología en el centro, teme que el desarrollo de su hijo no hubiese evolucionado de esta manera. En este sentido, comenta que "es un servicio muy necesario que deberían tener todos los niños que lo necesitasen dentro del ámbito escolar, porque es algo muy importante pero demasiado costoso", añadiendo que el menor también asiste a sesiones psicológicas fuera del centro.

La importancia de contar con psicólogos en los colegios la refrendan los propios profesionales. Cristina Ayela trabaja como orientadora en el CEIP Miguel Hernández de San Vicente del Raspeig. Además, es una de las orientadoras con competencias en salud mental puesto que es psicóloga: "La salud mental se trabaja más en profundidad que la educación. Son dos ramas que se complementan, pero no todos los orientadores educativos tienen competencias en ambas ramas puesto que no todos son psicólogos. Es muy importante abordar esto de la mejor manera posible porque, al final, el psicólogo es el que conoce y el que ha estudiado la salud mental, que a su vez es una de las áreas del desarrollo más difíciles".

Según los casos observados en ese centro educativo, hay muchos problemas relacionados con el neurodesarrollo. "Nuestro papel es crucial para muchísimo alumnado con trastorno del espectro autista, con TDAH o incluso con epilepsia", argumenta Ayela, que explica que todos estos trastornos del neurodesarrollo tienen secuelas directas en el aprendizaje y en el desarrollo académico del estudiante "porque afecta a requisitos básicos como la atención, la concentración o la memoria".

Por tanto, el desarrollo del menor dentro de los centros escolares se vería reforzado, según los expertos, con un plan general de salud mental que abordase las carencias del sistema de orientación vigente actualmente. La adhesión de psicólogos en primaria y secundaria se tendría que hacer, según advierte el Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana, de una manera directa "en el mismo contexto educativo y no de forma complementaria".