Un festivo en miércoles no es el ideal para el sector turístico y hostelero. La dificultad para hacer puente o alargar el fin de semana suele dejar poca afluencia en la ciudad en estos días inhábiles. Sin embargo, hay esperanzas puestas en este Todos los Santos. No tanto porque el turista nacional que haga puente, sino por el internacional. Británicos y alemanes no cesan en su llegada desde el fin de semana y se esperan unos buenos días en el sector para lo que suele ser noviembre.

El buen tiempo también acompaña y ayuda a realizar unas previsiones optimistas: "Aunque sea a mitad de semana el festivo, la bondad climatológica está ayudando. Las terrazas están todavía sin estufas y eso es sintomático", señala Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa). Los hoteles esperan una buena afluencia en un mes que no suele ser de llenos, aunque señalan que la mayoría de turistas son internacionales y, los que provienen de España, lo hacen de localidades cercanas y solo para una noche, ante la dificultad de poder alojarse varias noches seguidas: "En la ciudad, por Todos los Santos estamos en un 70% de turismo internacional. También hay reservas de una noche de la Comunidad Valenciana y de Murcia. El turismo extranjero es de un nivel importante, una gozada para estas fechas", apunta Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos de Alicante (Apha). Unas buenas cifras que, de confirmarse, darán un impulso al resto de sectores, como el de la hostelería y el ocio, explica Galdeano: "Nosotros vamos siempre por detrás de la hotelería. Es su índice el que nos marca". Apunta que tanto octubre como noviembre suelen ser meses de menos intensidad para el sector, pero que tanto el clima como la ayuda del bono gastronómico ayudan a paliar esto: "El clima contribuye a que se alargue un periodo que suele ser más bajo, por eso pedíamos el bono gastronómico para esta fecha". Aperturas del comercio Para el pequeño y mediano comercio, Todos los Santos suele ser un día de cierre, como otro festivo más. En las zonas de paso turístico habitual, como el Centro tradicional o el Casco Antiguo, sí se prevén aperturas ante la llegada de visitantes extranjeros: "Normalmente, se cierra en Todos los Santos, salvo en el Casco Antiguo y el Centro. Hay mucho turismo, pero en los enclaves, en las zonas de paso", reconoce Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes. Apunta Armengol que están percibiendo la llegada de turistas extranjeros a los comercios en estas fechas poco habituales, aunque para los visitantes nacionales, "el festivo en medio de la semana rompe las previsiones". También abrirán mañana los puestos y tiendas de flores, tanto en el Mercado Central como en el entorno del cementerio. Los del centro de abastos lo harán en horario de mañana, de 7.00 a 15.00 horas, mientras que en las afueras del camposanto abrirán entre las 8.00 y las 18.00 horas. También estarán abiertas tanto las grandes cadenas del centro de la ciudad como la mayoría de los centros comerciales y supermercados de otras ubicaciones. En cuanto al transporte, el Ayuntamiento de Alicante ha reforzado desde el pasado sábado las líneas de autobús, la seguridad y la limpieza en el Cementerio con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. El dispositivo especial incluye un servicio de transporte público desde la plaza de España (plaza de toros) que pasa por Alfonso el Sabio y la avenida de la Estación. Tendrá más servicios que el año anterior, con una frecuencia de diez minutos respecto a los quince de 2022.