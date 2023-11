La Federación Internacional de Diabetes señala que una de cada siete personas mayores de 18 años en España sufre esta enfermedad crónica, la segunda tasa más alta de Europa.

Además, un 30% de los diabéticos no están diagnosticados y cuando no se detecta o no se trata adecuadamente, puede causar complicaciones graves, ya que afecta a numerosos órganos, entre ellos el sistema visual, pudiendo acabar en ceguera si no se trata a tiempo, explican desde el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana.

Más de la tercera parte de los diabéticos desarrollan retinopatía diabética, la principal enfermedad del sistema visual relacionada con la diabetes y que es ya la primera causa de ceguera en adultos en el mundo.

Los altos niveles de glucosa en sangre dañan progresivamente los vasos sanguíneos que irrigan la retina y si no se detecta a tiempo se produce pérdida de visión.

"Desafortunadamente, no hay cura para esta patología cuando se encuentra en estadios avanzados. Muchas veces la diabetes no se detecta hasta que aparecen las complicaciones de la enfermedad. Otro hecho preocupante es que la mayoría de las personas diagnosticadas de diabetes nunca se someten a una revisión visual hasta que es necesario. Desde el colegio recordamos que la prevención y la detención temprana son fundamentales, por lo que además de controlar los niveles de glucosa en sangre, las revisiones visuales son la forma más eficaz de detectar la retinopatía diabética".

Cuando un óptico-optometrista en un examen visual de rutina detecta a un paciente signos precoces de retinopatía diabética realiza una derivación temprana al médico de familia o al oftalmólogo para una evaluación y tratamiento específico. Con esta colaboración interprofesional sanitaria, y una derivación adecuada, "el paciente se ve beneficiado, dándole eficacia a la atención sanitaria, en la cual, el papel del médico se optimiza evitando la demora en la atención y el riesgo para el paciente de tratarle tarde una patología".

Diálisis

Por otro lado, una sola clínica privada de Alicante ha realizado más de 21.000 sesiones de hemodiálisis en lo que llevamos de 2023. Además, en atención a pacientes vacacionales durante el periodo estival se han registrado más de 12.000 sesiones.

Los pacientes de diálisis cuentan con 40 puestos repartidos en cuatro salas. El tratamiento de hemodiálisis se realiza, por lo general, tres veces a la semana con una duración media de cuatro horas por sesión. Se trata de una de las opciones de tratamiento de la enfermedad renal crónica y es necesario cuando los riñones no son capaces de eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre en cantidades suficientes.