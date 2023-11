Nunca llueve a gusto de todos, bien lo saben en el entorno de Benito Pérez Galdós, en Alicante. Los vecinos de la plaza Músico Óscar Tordera Iñesta (antes denominada Hermanos Pascual) se han encontrado una desagradable sorpresa tras meses de obras: la nueva configuración del espacio no es como les habría gustado.

La remodelación de la céntrica plaza, que ha sufrido varios retrasos por problemas con la empresa adjudicataria, ha renovado la zona de juegos infantiles, el pavimento, los espacios verdes y la pérgola existente. Además, también ha incluido un nuevo bar de tipo quiosco, pendiente de su apertura.

Sin embargo, residentes y comerciantes del entorno señalan que varios de los aspectos modificados difieren de los que se incluían en el proyecto original: apuntan que hay menos columpios, árboles y bancos, además de que la pérgola instalada ya no está en la misma posición que la anterior, lo que hace imposible que la vegetación arraigue en las vigas de la estructura, dotando de sombra a la plaza.

Por ello, han decidido organizarse para reclamar al Ayuntamiento alicantino que subsane algunas de las deficiencias con las que consideran que cuenta la nueva plaza, eso sí, no quieren más obras: "Que no la vuelvan a levantar, porque entonces nos tiramos otros tantos meses sin parque", señalan.

Varios comercios del entorno han iniciado esta semana una recogida de firmas con el objetivo de que el gobierno municipal introduzca diversos cambios en el mobiliario urbano, sin la necesidad de volver a licitar un nuevo contrato de obras. En concreto, consideran que es necesario eliminar el grafiti existente en la entrada del refugio antiaéreo de la plaza, dar una solución a la nueva pérgola para que conecte con la buganvilla, aumentar el número de columpios e instalar respaldos en los bancos públicos, pensando en las personas mayores.

Una serie de cambios que "no son un capricho", según defienden, sino que algunos de ellos ya venían reflejados en el proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento y que "no se parece en nada a lo que han hecho". Para Toñi, una de las vecinas y comerciantes de la plaza, "el plano no se parece en nada a lo que hay" aunque, eso sí, pide que las modificaciones se lleven a cabo "sin tener la plaza cerrada otro montón de meses".

En la misma línea se pronuncia Guillermo, propietario de una peluquería en la misma calle: "El suelo que han puesto junto a la zona infantil es un desastre, los niños se van a caer y se van a hacer daño". Elizabeth y Juan Carlos, que paseaban este miércoles por la zona acompañados de su perro, piensan igual: "Mira, no sé ni por dónde empezar" -aseguraba él mirando a la nueva pérgola- "es como lo que han hecho en la playa de poner un columpio de metal al sol, parece que no haya nadie que sepa pensar".

Opiniones diversas

Aunque no todo son críticas para la nueva plaza. A Carmen, una vecina del barrio, le parece que el espacio "ahora se ve mucho más amplio y más abierto" y, al contrario de sus vecinos, cree que la buganvilla "era muy sucia", por lo que se muestra satisfecha con el resultado.

Del mismo modo, Nato -una joven que paseaba por la plaza este miércoles con sus dos hijos pequeños- también cree que el resultado es positivo: "A nosotros nos encanta, tanto a los mayores como a los niños".

No obstante, pese a la diversidad de opiniones sobre el resultado final de la plaza, sí ha habido un elemento que ha conseguido poner de acuerdo a los residentes de Músico Óscar Tordera Iñesta: "Han tardado demasiado".