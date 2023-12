El Patronato municipal de Turismo ha aprobado este jueves sacar a licitación el nuevo contrato de servicio de asistencia y salvamento en las playas de Alicante, donde apenas hay novedades de calado, pese a que la concejala de Turismo, Ana Poquet, admitió que el Ayuntamiento se estaba planteando ampliar el servicio al prologarse el verano en la ciudad.

El gobierno subraya que el nuevo contrato "mejorará el servicio con más medios y horas de vigilancia y que permite una gestión más flexible de las mismas". El pliego de la nueva contrata ha contado con el aval del PP, Vox, el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, la Universidad de Alicante y las asociaciones del sector, frente al voto en contra de PSOE y Compromís.

El presupuesto base de licitación del contrato de salvamento y socorrismo casi duplica al anterior -ahora vigente, tras dos intentos baldíos por recursos presentados- y asciende a 4.918.428 euros para los próximos tres años con dos posibles prórrogas de un año cada una. Con ello se pasa de las 53.322 horas de prestación de servicio actuales a 70.666 que se podrán distribuir en función de las necesidades. Además, según subraya el Ayuntamiento, se incorporan seis vigilantes más, cinco para la playa de San Juan y otro en la Almadraba en temporada alta. Y también suma una moto de agua y un vehículo de intervención rápida más en cuanto a medios materiales.

Desde el grupo municipal socialista, la portavoz adjunta, Trini Amorós, ha considerado que la propuesta es "claramente insuficiente y no responde a las necesidades de los visitantes, pero tampoco de los alicantinos". "Una vez más, el gobierno de Barcala se queda corto a la hora de planificar el servicio de salvamento en playas. No es posible que en mayo, mitad de septiembre y mitad de octubre solo se mantenga operativo los fines de semana. Y lo mismo ocurre en Semana Santa. Habrá socorristas la semana previa pero no la semana posterior, que es cuando todos los escolares alicantinos tienen vacaciones. Se planifica un servicio para los visitantes pero el Patronato de turismo y playas se olvida de las alicantinas y alicantinos”, ha señalado Amorós.

La concejala socialista ha subrayado que las condiciones climáticas están cambiando y, en ese sentido, "el servicio que pretende ofrecer el Ayuntamiento desde el Patronato no cubre las necesidades". La propuesta de los socialistas pasa por activar el servicio de salvamento entre 1 de mayo y el 15 de octubre de forma continuada, según han señalado. “Con la propuesta actual, los propios alicantinos y alicantinas se quedan sin servicio de socorrismo de lunes a viernes en mayo, al igual que ocurre entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre. Desde luego, no es un servicio que esté a la altura de una potencia turística como debe ser Alicante”, ha finalizado Amorós.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha explicado que "se aumenta la partida para el servicio de playas 4,9 millones por tres años de duración y no se amplia el servicio de playas que es esencial para garantizar la seguridad de los alicantinos que disfrutan de sus playas y los turistas que vienen a disfrutar". "A pesar del incremento se mantiene el servicio tal y como estaba anteriormente. En temporada baja se han olvidado de la playa de Urbanova. Hemos exigido que se trate a esta playa al igual que el resto. Y ampliar el servicio mediante un sistema coordinado de vigilancia presencial y mediante herramientas de viodeovigilancia con drones. Además de ampliar este servicio para un baño adaptado que sea a demanda todo el año", ha añadido Mas.

Al detalle

Tal y como publicó este diario el pasado lunes, el documento técnico recoge que la temporada alta seguirá prestándose durante el período estival, del 1 de junio hasta el día 15 de septiembre (ambos incluidos) de lunes a domingo, con horario de 10 horas a 20 horas. Tampoco hay cambios en la temporada media, que será durante el periodo de Semana Santa, desde el sábado anterior al jueves Santo, hasta el lunes de Pascua, ambos incluidos, además del día de Santa Faz. En este caso, el servicio será de 11 horas a 19 horas, como en el contrato que se ha prestado hasta ahora. Igualmente, la temporada baja, donde se preveían cambios para ampliar el servicio por el cambio climático, abarcará exclusivamente todos los fines de semana y festivos comprendidos entre los días 1 al 31 de mayo (ambos incluidos) y desde el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre (ambos incluidos), con un servicio que irá de 11 horas a 19 horas.

Igualmente, no hay novedades en cuanto a las playas en las que se presta servicio en cada temporada. En alta serán todas las oficiales del término municipal: Tabarca, Urbanova, Agua Amarga (playa de perros), Postiguet, Albufereta, Almadraba y San Juan. Mientras, en temporada media se prestará servicio en Urbanova, Postiguet, Albufereta, Almadraba y San Juan. Por último, en temporada baja solo habrá socorristas en la mitad de San Juan, como ya sucedía hasta ahora, y en el Postiguet.