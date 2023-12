Una enmienda a la totalidad, en la que se incluye un nuevo préstamos de 40 millones de euros para impulsar inversiones que cierren la brecha entre barrios, además de un centenar de peticiones parciales. Estas son las propuestas del grupo municipal socialista frente al proyecto del presupuesto municipal impulsado por el gobierno de Luis Barcala, según ha anunciado este jueves la portavoz del grupo, Ana Barceló, junto a la concejala Silvia Castell.

"Se trata de unos presupuestos que son caóticos, no dan respuesta a las necesidades sociales, no corrigen el desequilibrio entre los barrios e incluyen recortes inaceptables. Las cuentas están ligadas a un plan de inversiones que es contradictorio y que responde a un ejercicio de trilerismo contable que no tiene credibilidad porque hasta el mes de noviembre, Barcala solo ha sido capaz de ejecutar dos de cada diez euros previstos en inversiones para 2023”, ha lamentado de inicio Barceló en una comparecencia en la que ha avanzado las enmiendas de los socialistas a las cuentas del ejecutivo local.

Los grupos de la oposición tienen de plazo hasta este viernes para presentar las enmiendas, día en el que se cumple el plazo de seis días hábiles que echó a andar después de que la Junta de Gobierno diera el primer paso oficial con la aprobación del borrador. El ejecutivo de Barcala necesita que al menos un grupo de la oposición avale el documento económico, por lo que está en manos del PSOE, Vox, Compromís o EU-Podemos. En este 2023, Barcala fue incapaz que ningún grupo saliera del "no", lo que obligó a mantener prorrogados los presupuestos en un año marcado por las elecciones municipales de mayo.

Está previsto que todos los grupos de la oposición registren este viernes, en el último día de plazo, sus enmiendas, aunque el PSOE las ha hecho públicas un día antes.

Barceló, tal y como ha avanzado, propone elevar la batería de inversiones en 40 millones de euros para poder financiar proyectos "con tal de equilibrar la inversión en los barrios y revertir carencias que se arrastran desde hace años". Dicho importe, según ha añadido, "se financiaría a través de un préstamo que se amortizará con cargo a los remanentes". "Cabe destacar que el Ayuntamiento de Alicante cerrará 2023 con un remanente que alcanzará los 180 millones de euros como consecuencia de la poca capacidad de ejecución de proyectos del gobierno que lidera Barcala. De hecho, en el ejercicio presente ha batido su propio récord, dejando sin invertir 8 de cada 10 euros", según ha añadido la portavoz socialista.

Para la socialista, las cuentas defendidas por Barcala "no son creíbles". "La baja ejecución presupuestaria de los últimos cuatro años refrendan que la nula planificación, la improvisación y la falta de transparencia se han convertido en las señas de identidad del equipo de gobierno del PP. Ha quedado demostrado que el alcalde no sabe gestionar el presupuesto del Ayuntamiento de Alicante porque no tiene un proyecto de ciudad”, ha añadido Barceló.

La portavoz socialista ha señalado que el plan de inversiones a cuatro años que ha presentado el gobierno local está plagado de "errores y contradicciones". En ese documento se "recogen proyectos que deberían iniciarse en 2024 pero, sin embargo, no figuran en el presupuesto, como por ejemplo la segunda fase del Palmeral, las viviendas de la calle Ceuta y del Portón, el CEIP La Cañada, la ampliación del vivero industrial o la reforma del centro de mayores de San Gabriel. Y lo mismo ocurre con los proyectos que figuran en el presupuesto pero, por contra, no figuran -según ha proseguido- entre las inversiones previstas para toda la legislatura, como ocurre con la implantación de la Zona Anillo Gran Vía para la Zona de Bajas Emisiones". A ese respecto, ha reclamado al alcalde que "no mienta a la opinión pública y a sus socios de Vox, y que admita que este año tiene que elaborar una ordenanza para regular las restricciones de tráfico". La ZBE es el principal punto de fricción entre el PP de Barcala y Vox, el principal aliado de los populares en el Pleno municipal desde el pasado mandato.

Barceló ha recordado, además, que Intervención ha alertado de "diversas irregularidades en las cuentas, que incumplen la ley de estabilidad presupuestaria al no contar con un plan estratégico de subvenciones, con plan de inversiones que incumple la legislación vigente y donde se advierte de que la previsión de ingresos más que las cuentas que no se justifican debidamente determinados ingresos carece de consistencia y rigor”.

Proyectos previstos

Por su parte, la concejala Castell ha detallado algunas de las inversiones que los socialistas proponen financiar con dicho préstamo, como "una actuación decidida y urgente en materia de vivienda, con la construcción de 150 viviendas públicas en San Antón, Lonja-Mercado y La Medina, además de adelantar las intergeneracionales de Benalúa. De igual forma, se incluye aumentar del 5 % al 10 % los presupuestos destinados a los distritos para corregir el desequilibrio entre barrios". "Se impulsará, además, un Plan Anual de Reurbanización de Barrios dotado con tres millones de euros y se reservará un millón para la II fase del Plan Integral Zona Norte", ha agregado.

En materia de infraestructuras, los socialistas apuestan por "la construcción de los centros sociocomunitarios de Benalúa, Villafranqueza y San Gabriel". En medio ambiente, se destaca la "urgencia de revertir la falta de compromiso y los recortes, incluyendo financiación para los dos ecoparques que faltan, la estación de bombeo de aguas residuales de la Albufereta, acondicionar el parque Lo Morant, redactar un censo de infraestructuras municipales con amianto y articular su plan de retirada, así como aprobar el plan municipal de mitigación y adaptación al cambio climático y concluir observatorio del medioambiente".

En materia de infraestructuras deportivas, los socialistas reservan "financiación para la reforma de los polideportivos de Lo Morant, Villafranqueza, Colonia Requena, así como las remodelación del de Santa Faz, entre otros".

En Educación, consideran "urgente un plan de mejora y mantenimiento de los centros escolares dotado con tres millones de euros dado que el plan de mantenimiento anunciado por la concejala de esta área para toda la legislatura, simplemente no existe". También "se contempla aumentar en un millón de euros la inversión de reposición en áreas y polígonos industriales, el acondicionamiento de la playa de San Gabriel y un plan de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico dotado con dos millones de euros".

Sobre las enmiendas parciales, que superan el centenar, Barceló ha destacado tres de ellas, que incluyen "realizar un estudio para poner en marcha un plan contra la pobreza infantil; corregir los tijeretazos en Igualdad, Cooperación y Juventud; y diseñar y poner en marcha un plan contra la soledad no deseada".