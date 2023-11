Los presupuestos de Barcala para 2024: recortes en áreas sociales y un nuevo préstamo para inversiones en Alicante

Tras la primera reunión con Vox, como socio preferente en los últimos cuatro años, el gobierno municipal de Alicante ha cerrado este miércoles la primera ronda de contactos con los grupos de la oposición, tras reunirse por separado con representantes del PSOE, Compromís y EU-Podemos. En esos encuentros, el ejecutivo liderado por Luis Barcala ha presentado a la oposición el borrador del presupuesto para 2024, aunque a trazos anchos, sin entrar al detalle, a través de una presentación en la que no se concretaban las partidas. El texto está pendiente de fiscalización por el área de Intervención.

Ahí, la izquierda ha detectado la reducción de partidas que consideran clave para la ciudad, al tratarse de áreas sociales, como las ayudas de emergencia (con un recorte de un 25%), programas para mayores (20% menos), educación (36% menos), cultura (4% menos) e igualdad (que perdería un 75%, aproximadamente), entre otras. Tampoco consideran suficiente que se incluya solo una partida para la redacción del proyecto de la tercera escuela infantil, al reclamar presupuesto para su construcción. Las cuentas se elevarán, si no se producen cambios, hasta los 351 millones de euros, según han confirmado desde el ejecutivo local. El impulsado para 2023, que finalmente no se aprobó por falta de apoyos, se elevaba hasta los 326 millones, que iba a ser el techo histórico en Alicante.

Por otro lado, el gobierno local ha informado a la oposición que pedirá un nuevo préstamo, en esta ocasión de 45 millones de euros, para hacer frente a nuevas inversiones en la ciudad, ante la falta de disponibilidad económica en un presupuesto destinado prácticamente a hacer frente a gastos comprometidos como el de Personal (donde se incluye alrededor de un millón de euros para implantar la carrera profesional, una cantidad inferior a la que piden los sindicatos, tanto los afines como los más reivindicativos), así como las contratas (donde destacan las partidas aumentadas tras la revisión de las adjudicaciones en limpieza y recogida de residuos y transporte urbano).

De hecho, según la información facilitada a la oposición, en el borrador del presupuesto apenas hay partidas para proyectos ya heredados de otros años como la reforma de la plaza de San Blas o la construcción del parque del PAU 2, además de inversiones en el entorno del PAU 5.

El primer encuentro del día ha sido con Compromís, un grupo con el que el gobierno local ya mantuvo una reunión previa, al igual que con Vox para avanzar en cuestiones relativas al presupuesto. Para la formación valencianista, el borrador no va en la línea que debería ir, para hacer frente a cuestiones como la crisis climática. "Es un documento continuista, nos preocupa que no se refuerce lo público y que se tenga que pedir un nuevo préstamo, y más como está ahora el euríbor, para poder disponer de liquidez para inversiones, pese a que haya 200 millones en los bancos", ha señalado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, en una comparecencia junto a la otra concejala del grupo, Sara Llobell.

"Es un documento continuista, nos preocupa que no se refuerce lo público y que se tenga que pedir un nuevo préstamo" Rafa Mas - Portavoz municipal de Compromís

En esa intervención, Mas ha asegurado que su grupo seguirá "abierto a negociar, pero con un elevado grado de exigencia". Entre las líneas rojas de la formación, Mas destacó cuestiones como aumentar las partidas para el Plan de Inclusión, la construcción de la tercera escuela infantil, más presupuesto para vivienda pública, así como partidas destinadas a locales afectados por las obras, sin olvidar inversiones en todos los barrios, entre otras reclamaciones.

Entre las cuestiones que el gobierno ha incluido en el presupuesto, de las solicitadas en la reunión previa, Compromís ha destacado el impulso de nuevas instalaciones deportivas en San Gabriel, así como la gratuidad del uso de las instalaciones públicas para los clubes deportivos, entre otras.

"Sin letra pequeña"

Por su parte, la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha reclamado este miércoles al equipo de gobierno que el presupuesto de Alicante para 2024 incluya un "plan para que la ciudadanía vea atendidas sus necesidades más básicas". A la espera de poder conocer las partidas pormenorizadas de las cuentas, Barceló ha asegurado que su grupo reclama que "se incluyan dotaciones económicas para facilitar el acceso a la vivienda, atender y atajar la pobreza infantil, que se dote de presupuesto suficiente la segunda fase del Plan Integral de Barrios de la Zona Norte, duplicar -según ha añadido- los fondos destinados a los barrios para que los vecinos y vecinas puedan decidir las inversiones que se necesitan, alcanzando el 10% de la inversión total, y un plan para atender las necesidades de los mayores, asistiendo así a quienes sufren la soledad no deseada".

"El gobierno de Barcala todavía no nos ha presentado todas las cifras concretas para poder analizar el presupuesto" Ana Barceló - Portavoz municipal del PSOE

Además, Barceló ha lamentado los plazos del ejecutivo local: "El gobierno de Barcala todavía no nos ha presentado todas las cifras concretas para poder analizar el presupuesto. Por tanto, no vemos una voluntad política real para llegar a ningún acuerdo. Si fuera así, se pondrían ya las cuentas sobre la mesa para dar a conocer partida a partida".

Para Barceló, "el presupuesto no ataca los factores que generan desequilibrio social y reduce las oportunidades de la clase media y trabajadora, con necesidades que quedan sin atender", a la vez que ha añadido que el grupo socialista no acepta "los recortes contemplados en sanidad, educación, cultura, emergencia social, mayores y familia, integración social o igualdad", entre otras partidas de índole social. "Cabe destacar, además, que el gobierno municipal no ha presentado el plan de inversiones para 2024. Por el momento, solo se conoce que se recurrirá a un préstamo de 45 millones para concluir las inversiones que ya están en marcha. En esa línea, ha considerado que los presupuestos no dibujan un proyecto de ciudad y que la gestión económica del PP ha desembocado en una reducción de los ingresos disponibles y, por tanto, de la capacidad inversora", ha añadido Barceló, quien ha avanzado que su grupo reclamará más presupuesto para el acceso vivienda, un fondo contra la pobreza infantil, un presupuesto específico para la Zona Norte, inversión por barrios, así como programas específicos para lucha contra la soledad no deseada.

"No se puede despachar un diálogo sereno y con la suficiente profundidad en poco más de media hora y si conocer la letra pequeña de cada uno de los capítulos" Manolo Copé - Portavoz municipal de EU-Podemos

Por otro lado, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha criticado que el primer contacto con el gobierno "ha sido muy genérico sin documentación y sin saber inversiones reales, no se puede despachar un diálogo sereno y con la suficiente profundidad en poco más de media hora y si conocer la letra pequeña de cada uno de los capítulos", por lo que considera que "así es difícil abordar nada con rigor". "Ya que sin saber inversiones reales es muy difícil valorar si lo que estamos solicitando está o no incluido en el borrador. En todo caso, si no hay partidas suficientes en cooperación internacional, vivienda y vivienda social, servicios sociales, educación y medidas concretas de sostenibilidad no contarán con nuestro voto a favor", ha avanzado Copé, quien ha reclamado además "dos millones anuales para la carrera profesional".

Desde el gobierno municipal, a través de una reacción facilitada por el Gabinete de Prensa, el concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha asegurado que "la ronda de conversaciones se ha adelantado por primera vez a la aprobación inicial del proyecto por la Junta de Gobierno". "Hemos presentado las líneas generales y queríamos escuchar las propuestas de todos los partidos. Ahora las analizaremos para ver qué cabida tienen en el proyecto. Agradecemos las aportaciones realizadas por los distintos grupos y continuaremos con el diálogo", ha agregado Gallego.