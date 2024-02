Nuevo lío con la carrera profesional. Esta vez, por el cobro. El retraso en la aprobación del presupuesto municipal para 2024 ha impedido que los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante hayan empezado a cobrar el incremento salarial correspondiente, en función de variables que cuando se ejecute en su totalidad irán desde la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral.

En un comunicado, los dos sindicatos más críticos con el gobierno de Barcala, el SEP -mayoritario- y Comisiones Obreras, han lamentado el retraso en el pago del incremento salarial, que iba a contar con un millón de euros para todo 2024 a repartir entre la plantilla municipal. "Hasta que no se aprueben los nuevos presupuestos municipales, donde hay asignada una vergonzosa partida presupuestaria por valor de un millón de euros, no se empezará a cobrar la correspondiente cantidad mensual, básicamente porque no hay dinero para su abono", han señalado en el comunicado, en el que añaden: "Para proceder al abono de las cantidades que son objeto de este acuerdo en el año 2024, todos los factores contemplados en el reglamento deben estar desarrollados y definidos en el primer semestre del año 2024 para poder proceder a su implantación progresiva".

Por otro lado, los sindicatos explican que "puestos en contacto con el servicio de Recursos Humanos, matizan que para proceder al abono de las cantidades que son objeto del acuerdo en el año 2024, deberá estar desarrollado, al menos, el factor de objetivos".

Así, tanto SEP y Comisiones Obreras consideran que "aún deberán pasar varios meses" hasta que la plantilla cobra "alguna cantidad en concepto de Carrera Profesional en las nóminas". "La fecha exacta del inicio del abono no se puede determinar porque dependerá de la rapidez con la que se ejecuten los trabajos de desarrollo del factor de objetivos", apuntan.

Efecto retroactivo

En respuesta a ese comunicado, el concejal de Recursos Humanos, Julio Calero, aseguró que la Carrera Profesional para la promoción interna y la mejora de los funcionarios del Ayuntamiento se seguirá cobrando “con completa normalidad, con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero y según lo estipulado por la Mesa Negociadora, en cuanto se apruebe definitivamente el Presupuesto municipal de 2024”.

Calero ha querido así enviar un mensaje de tranquilidad tras el revuelo generado en la plantilla, recordando que el "compromiso de implantación de la carrera profesional ya se plasmó en la nómina del pasado mes de diciembre para el personal que cumplía los requisitos mínimos de formación y está garantizado en 2024 con la consignación de un millón de euros en las cuentas públicas del Ayuntamiento".

El Ayuntamiento, por otro lado, subraya que la implantación de la Carrera Profesional en el Ayuntamiento de Alicante cuenta con una consignación de un millón de euros para el presente ejercicio; dos millones en 2025; tres en 2026; cinco en 2027; 7,5 millones en 2028 y 10 millones en 2029. El gobierno local acordó estas cifras con tres sindicatos (CSIF, UGT y SPPLB), además de sumar el apoyo de Vox, frente al rechazo del resto de sindicatos y de todos los grupos de la izquierda municipal.