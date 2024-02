El cáncer de vejiga es uno de los que más ha aumentado en los últimos cinco años en hombres y es complejo de tratar

Aunque no ha trascendido qué tipo de tumor tiene el rey Carlos de Inglaterra, los médicos señalan que a su edad, 75 años, los más comunes son los de próstata, colon, pulmón o vejiga. Entre los cuatro suman más del 60 % de los nuevos diagnósticos registrados en 2023 en la provincia entre los hombres alicantinos en su séptima década de vida. Al comparar los datos de incidencia proporcionales a la edad, el tumor de próstata y el de colon o recto están bastante por encima del de vejiga, pero este también es una posibilidad, apunta al ser consultado al respecto el jefe de Oncología del Hospital de Alicante, el doctor Bartomeu Massuti.

"Todos los cánceres son paralelos a la edad pero para el hombre tendríamos sobre todo próstata y colon, en el que está recomendando un cribado a través de un test de sangre oculta en heces ya implementado, y si es positivo hacer una colonoscopia en un tiempo razonable para diagnósticos en estadios más iniciales, lo que permite unas posibilidades más grandes de curación".

Sin evidencia científica

Esto en el de próstata no está tan claro, apunta Massuti, que indica que no existe evidencia científica de los cribados o chequeos en relación con la edad o a través de análisis de este tumor. "Hay consenso en los síntomas de alarma: si hay sangre en la orina o si cambia la fuerza urinaria, hay que hacer un diagnóstico". A finales del siglo XX, se generalizó el uso de la prueba del PSA (análisis de sangre) "y se produjo un sobrediagnóstico de cáncer de próstata sin que se tradujera en una reducción de la mortalidad porque hay tumores de curso muy lento. Otra cosa es que para los síntomas de potencial alarma el sistema sanitario tenga unos circuitos de diagnóstico rápido".

El carcinoma de vejiga no es tan conocido como los demás pero es el cuarto tumor más frecuente en hombres. Formalmente no hay programas de cribado. Habría que tener, señala el doctor, circuitos de diagnóstico rápido, algo que no está tan estructurado. Explica que la presencia de sangre en orina debería llevar a una "evaluación ágil para descartar o confirmar un posible cáncer de la vejiga o de las vías urinarias".

La realidad es que nueve de cada diez personas con este cáncer tienen más de 55 años y la edad promedio al momento de realizarse el diagnóstico es de 73 años. Es uno de los que más ha aumentado en los últimos cinco años en el género masculino. Tiene mejor pronóstico que otros más conocidos y menor mortalidad si se coge a tiempo pero es complejo de tratar porque tiene un riesgo de recaída elevado.

El tumor de vejiga es hasta cinco veces más frecuente en los hombres que en las mujeres (en ellas ocupa el noveno puesto en frecuencia), con 607 casos entre los alicantinos en 2023 frente a 131 en féminas (1.699 en varones de todo el territorio autonómico). Las sociedades científicas coinciden en que está muy relacionado con el tabaco pues fumar triplica la probabilidad de padecer la enfermedad.

Tabaquismo

En este sentido, el doctor Eusebi Chiner, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de Sant Joan y director de Separ Pacientes, órgano asesor de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica en contacto con asociaciones de pacientes, señala que "el tabaquismo y el cáncer de vejiga están muy relacionados. De hecho después del tumor de pulmón y laringe es el tercero más frecuente en relación con el tabaco".

También influye la exposición a carcinógenos industriales -como los tintes, pinturas, caucho, metales y algunos plásticos que contienen sustancias químicas- que pueden generar un mayor riesgo. Así como el arsénico, algunas medicinas y los antecedentes familiares.

Según el Informe "Las Cifras del Cáncer en España 2023", elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el 21,5% del total de nuevos diagnósticosen varones corresponde a próstata y vejiga urinaria. Esto a nivel estatal porque en la provincia de Alicante el dato se eleva al 30%, con 2.231 casos nuevos en hombres entre ambos tumores del total de 7.259 registrados.

Supervivencia

La tasa de supervivencia a 5 años de personas con cáncer de vejiga que no se ha diseminado más allá de la capa interior de la pared de la misma, es decir, superficial, es del 80%. No obstante, en cánceres profundos el porcentaje cae hasta el 40%%. A pesar de su índice de mortalidad relativamente bajo, casi la mitad reaparecen en un plazo de cinco años, lo que exige un seguimiento continuo del paciente.

Por ello, las frecuentes visitas al hospital y la necesidad de repetir los tratamientos contribuyen a hacer de este tipo de cáncer uno de los más difíciles y caros de curar.

El pronóstico depende del estadio en el que se diagnostique. Los cánceres más avanzados pueden requerir la extirpación completa de la vejiga y en el caso de los hombres, también de la próstata para evitar el riesgo de que se expanda el tumor.

En estos casos, la vejiga se sustituye por una nueva para lo que se utiliza parte del intestino. El tratamiento se suele completar con quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y evitar metástasis.

La cirugía robótica entra en quirófano en la provincia / Pilar Cortés

Aunque los tratamientos actuales que implican la administración directa de fármacos en la vejiga muestran buenas tasas de supervivencia, su eficacia terapéutica sigue siendo baja. Una alternativa prometedora es el uso de nanopartículas capaces de administrar agentes terapéuticos directamente al tumor. En concreto, destacan los nanorrobots, nanopartículas dotadas de la capacidad de autopropulsarse dentro del organismo.

Ratones

Un estudio publicado en la revista Nature Nanotechnology revela cómo un equipo de investigación logró reducir en un 90 % el tamaño de tumores de vejiga en ratones mediante una única dosis de nanorrobots impulsados por urea.

Estos dispositivos están formados por una esfera porosa de sílice. En su superficie, incorporan varios componentes con funciones específicas. Uno es la enzima ureasa, una proteína que reacciona con la urea, presente en la orina, haciendo que la nanopartícula sea capaz de propulsarse. Otro componente clave es el yodo radiactivo, un radioisótopo muy utilizado para el tratamiento localizado de tumores.

El trabajo, liderado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y CIC biomaGUNE y desarrollado con la colaboración del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), abre la puerta a nuevos tratamientos para el cáncer de vejiga, que reduzcan el tiempo de hospitalización, cosa que implicaría un menor coste y más comodidad para el paciente.

En todo caso, la detección de un tumor en el monarca británico puede ayudar, según los médicos, a que los hombres mayores consulten con el médico ante síntomas anómalos. Muchos son remisos y a menudo son sus mujeres las que plantean el problema a los facultativos. Más de un tercio de los nuevos tumores masculinos se descubren cumplidos los 75 años.

Próstata

El cáncer de próstata, que la Casa Real británica en principio ha descartado que sea el que sufre Carlos III, es el que más afecta a hombres mayores. Al menos entre los alicantinos, con 1.569 casos nuevos detectados en 2023, según el Observatorio de la Asociación Provincial contra el Cáncer en Alicante. Misma tendencia a nivel de Comunidad Valenciana, con 4.020 nuevos casos el pasado año.

El servicio de Urología del Hospital General de Alicante contabiliza al año más de un centenar de prostatectomías radicales tras ser diagnosticadas, es decir, la cirugía para extirpar la glándula prostática. Este centro está interviniendo a pacientes con recaída a nivel de la próstata después de haber sido tratados con radioterapia y también a pacientes con la enfermedad localmente avanzada, algo que hace unos años era impensable.

El Doctor Balmis atiende de forma integral al paciente con cáncer de próstata desde el inicio de la enfermedad, con un abordaje multidisciplinar en el que intervienen servicios como Anatomía Patológica, Radiodiagnóstico, Oncología Médica y Anestesiología, junto a Oncología Radioterápica del Hospital de Sant Joan. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, ya se opera con el robot Da Vinci.

Robots

Este robot también ha supuesto un gran avance en intervenciones de cistectomía radical para tratar el cáncer de vejiga; y consiste en extirpar este órgano de manera radical.

En general, los médicos destacan la necesidad de dar visibilidad al tumor más frecuente en varones. “Los pacientes que se someten a las terapias para intentar erradicar el tumor pueden presentar incontinencia y disfunción eréctil, aspectos que están muy silenciados, no se habla de ellos pese a que merman la calidad de vida", apuntó a este diario recientemente la doctora Silvia Chillón, del Hospital General de Alicante, uróloga responsable del área de cáncer de próstata en el centro hospitalario.

En cuanto al cáncer de colon, ocupa el primer lugar sumando hombres y mujeres con 4.578 nuevos casos en 2023 en la Comunidad, de ellos 1.750 en la provincia de Alicante (en hombres se detectaron 1.093 casos, por debajo por tanto de los datos del tumor de próstata; y en mujeres 657). Unos datos elevados que los médicos relacionan con el éxito del cribado de cáncer de colon, una prueba muy consolidada entre la población de la Comunidad.

Pulmón

El tercer cáncer en frecuencia en hombres es el de pulmón, con 965 nuevos casos en 2023 en la provincia de Alicante. En mujeres fueron 330 casos (3.361 en toda la Comunidad entre ambos sexos). El Hospital General de Alicante se ha unido a un proyecto piloto para detectar de forma precoz cáncer de pulmón en fumadores o exfumadores a través de una prueba de tomografía computerizada (TAC), un cribado precoz para este tipo de tumor que registra más de 1.200 nuevos casos diagnosticados al año en la provincia.

Para ello, este centro, junto al Clínico de València y el General de Castellón, se integrarán junto a más de veinte hospitales de toda España en el proyecto Cassandra (Cáncer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assesment), una iniciativa que encabeza la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) junto a otra docena de sociedades científicas y que persigue evaluar la implantación del cribado de este tumor.

Los participantes en este programa de detección precoz serán personas de 50 a 75 años que tengan o hayan tenido una gran exposición al tabaco, el otro gran factor de riesgo asociado a esta patología.

Respecto al cáncer de páncreas, médicos consultados descartarían en principio que sea el que afecte a Carlos II dado que sus doctores son optimistas y el tumor de este órgano suele ser siempre muy grave.