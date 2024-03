Dos alicantinas presentan una queja ante Sanidad al tardar el SAMU 52 minutos en atender a su padre que murió

Dos alicantinas, Rosario y Nuria Rodríguez Esteve, han presentado una queja ante la Conselleria de Sanidad por la "deficiente respuesta sanitaria" a la emergencia de su padre, que murió el pasado 28 de diciembre, en plena Navidad, con 74 años en su domicilio del barrio de San Blas de Alicante tras sufrir una insuficiencia respiratoria.

Según figura en la queja, la esposa del fallecido realizó una llamada al 112 a las 16: 47 horas al observar que su marido se estaba asfixiando y esperó junto a él la asistencia sanitaria, pero "al cabo de un tiempo de espera y ver que nadie se persona en el domicilio" bajó a la calle a buscar ayuda y se encontró casualmente con varios efectivos de bomberos, que acudieron con ella al piso sobre las 17.15 horas y empezaron a practicarle maniobras de reanimación sumándose la Policía Local más tarde.

La familia señala que estos efectivos volvieron a solicitar la ayuda sanitaria. A las 17.32 minutos, es decir, 45 minutos más tarde de la llamada de primera llamada, se personó una ambulancia básica, "pero los bomberos dijeron que estaban reclamando un SAMU", apuntan las hijas, que esa mañana habían estado con él y se encontraba bien. Finalmente hizo acto de presencia la ambulancia SAMU, sobre las 17.40, que llegó "casi una hora más tarde de la llamada inicial hecha por la esposa del fallecido", indican en la queja. Mientras tanto había llegado toda la familia al domicilio, desde los hijos hasta tíos y sobrinos, antes que la unidad médica.

Las hermanas que han presentado la queja ante Sanidad al entender que su padre fue atendido de forma deficiente / Alex Domínguez

RCP

Exactamente 52 minutos después, según certifica el informe del Ayuntamiento de Alicante que solicitaron las hijas, en el que reza que los bomberos salieron a las 17:15 a este servicio y volvieron a las 18:07. En este informe se señala que este servicio fue requerido para asistencia a una persona con síntomas de parada cardiorrespiratoria, que se le practicó RCP con aporte extra de oxígeno durante unos 25 ó 28 minutos realizando diferentes relevos hasta la llegada del SAMU, momento en que este continuó con las labores de reanimación. Finalmente la médico de la ambulancia confirmó el óbito de Antonio Rodríguez Blanco.

También hay un informe de la Policía Local que describe la participación de varios agentes en la atención y que se indica que "una vez los sanitarios dan por fallecida a la persona, los agentes filian tanto a la víctima como a su esposa e hija, las cuales alegan que la primera llamada realizada al 112 fue a las 16:47, y que presentan un notable descontento ante la tardanza de la ayuda sanitaria".

Impotencia

La familia, que valoró la denuncia judicial, ha decidido interponer esta queja porque "no queremos que vuelva a pasar. Es impotencia. Nuestro padre tenía dos catéteres y estaba delicado, sufría insuficiencia respiratoria. Si hubiera llegado antes el SAMU igual se habría salvado o igual no, pero es que no llegó. Si no llegan a estar los bomberos nos habríamos vuelto locos". Por ello quieren agradecer la actuación de los efectivos, un total de siete que intentaron reanimar al hombre.

"Nos han dicho que solo hay un SAMU por hospital y no hay derecho a que en una ciudad tan grande no haya más medios. Que refuercen lo que haga falta y que cuiden a los médicos para que estén motivados para atender a la gente", señalan las hermanas, que se quejan de las trabas para obtener el registro de llamadas al 112 pues les han comentado que solo se puede acceder pidiéndolo judicialmente.

No es la primera vez que una actuación del SAMU está bajo la lupa. La familia de un hombre de 56 años que murió de un infarto en el verano de 2022 tras ser atendido por un SAMU sin médico presentó una denuncia contra Sanidad. Por entonces, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) aún no estaba centralizado en València, medida que tomó en enero de 2023 el gobierno del Botànic y que revirtió a su llegada el actual conseller Marciano Gómez, que ha señalado varias veces que en verano volverá a Alicante. Consultada Sanidad sobre el retraso de 52 minutos de esta ambulancia, de momento no ha emitido información.

Otra imagen de Rosario y Nuria Rodríguez / Alex Domínguez

CC OO

Precisamente el sindicato CC OO ha criticado este miércoles que continúa sin descentralizarse el Servicio de Emergencias Sanitarias-Centro de Información y Coordinación de Urgencias-Servicio de Atención Médica Urgente. "La intención de la Conselleria de Sanidad es abrir en Alicante una sucursal del CICU sin dirección propia, dependiente total de Valencia, donde se nos niega la autonomía de gestión y organización, tanto de los recursos económicos (instalaciones, materiales, equipamientos, etc.) como de la planificación y contratación del personal necesario para dar la cobertura y la atención adecuada".

"Al parecer únicamente se pretende buscar una ubicación nueva para un centro auxiliar CICU dependiente de un despacho en Valencia que gestionará desde la distancia, con todo el desastre que ello conlleva en la dirección, organización, programación y planificación de recursos materiales y humanos. Abrir unas instalaciones nuevas supone perder un millón de euros que nos costó el anterior centro y otro millón de euros más para montar uno nuevo y equiparlo correctamente".

CC OO reividica el retorno del SES-CICU-SAMU Provincial en Alicante y Castellón, dotados de un centro de gestión y administración, como el que existía anteriormente. "Dirigir desde la lejanía de Valencia el destino de la provincia de Alicante es un grave error, con consecuencias dramáticas que afecta no solo al empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, sino lo que es más terrorífico aun, la pérdida de calidad en la atención y asistencia que se da al conjunto de la población alicantina", señala Francisco Tevar, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO l'Alacantí-Les Marines.

Desde la Conselleria de Sanidad señalan que estas apreciaciones son falsas, y que está en fase de información pública y alegaciones del nuevo decreto de regulación del CICU para su descentralización, tras lo cual será aprobado por el Pleno el Consell. Asimismo, indican que en el "CICU va a haber más profesionales que antes. De hecho, se crean nuevos los puestos de Enfermería para los tres".