«La salud mental es una prioridad muy evidente y también la Atención Primaria»

Juan Antonio Marqués fue con anterioridad subdirector general de Calidad Asistencial del Servicio Murciano de Salud; gerente del Hospital Reina Sofía y del Virgen de la Arrixaca de Murcia; y ya en la provincia gerente de los hospitales de Alicante; Elche, Marina Baixa, y Sant Joan; además de gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, entre otros.

¿Cuáles son sus retos?

La falta de profesionales sanitarios es un problema candente en todo el sistema de salud, pero nos hemos encontrado con dificultades que se han acrecentado por una escasez que hasta ahora desconocíamos. Las jubilaciones hacen que el recambio sea difícil. Otro reto es ampliar o renovar las infraestructuras.

¿Qué está previsto hacer?

Tenemos en marcha obras importantes y las que van a venir, en Primaria, Hospitalaria y Salud Mental. Así como mantener y potenciar el nivel tecnológico del centro, y el último ítem es un reto permanente: mejorar la continuidad asistencial entre niveles. Se han conseguido cosas pero a veces el paciente sigue notando cierto escalón a la hora de moverse entre un nivel y otro.

¿Se va a potenciar la zona de ingreso de salud mental?

La salud mental es una prioridad muy evidente. Todo es importante pero la salud mental lo es como también la Atención Primaria. Afortunadamente contamos con un plan de Salud Mental regional con presupuesto propio y es sabido que la conselleria ha aumentado de manera apreciable el presupuesto específico para salud mental. Tenemos ahora 30 camas de hospitalización y pretendemos hacer un proyecto arquitectónico para renovar esa planta, que es cierto que es de uso muy intensivo y queremos dotarle de nueva estructura. La atención a la salud mental es transversal.

¿En qué sentido?

Va a estar presente en el nuevo centro de salud integrado de la calle Gerona con salas para terapia de grupo y aquí vamos a tener la unidad de Psiquiatría cuando se renueve. Pero aparte tenemos otras dependencias exteriores como el hospital de día infantojuvenil (que se inauguró en verano); y el de trastornos de la personalidad. Este conjunto de centros y unidades le da una capacidad, que hay que mantener y reforzar. Tenemos una buena estructura de profesionales (17 psiquiatras, 16 psicólogos y un enfermero especialista por unidad, entre otros). Las unidades de salud mental de adultos externas están en Gerona, donde se va a potenciar; en Cabo Huertas; Sant Joan y en El Campello. Y la unidad de salud mental infantil, en el Cabo.

¿Se van a ampliar las 30 camas de hospitalización mental?

En principio no. Si como parece va a haber otras estructuras (23 hospitales de día en la Comunidad) no se plantea. Coordinando bien y funcionando todos los recursos seguramente no harán falta más camas.

¿Cómo se va a potenciar la atención oncológica?

Somos especialistas en Oncología Radioterápica y de los pocos servicios de España con cuatro aceleradores lineales de última generación. En medicina nuclear también tenemos un equipamiento de vanguardia con dos gammacámaras y un pet-tac y estamos produciendo nuestros propios radiofármacos, que evita sobrecostes añadidos. En los procesos oncológicos se implica toda la organización. Los diagnósticos de sospecha son importantes y las disciplinas médicas. También la intervención del laboratorio, radiodiagnóstico, endoscopia. Cuando el diagnóstico está avanzado, entran en acción la oncología médica, la radioterápica o la medicina nuclear. Sin olvidar el tratamiento quirúrgico que puede iniciar una terapia que puede seguir con quimio o radio. El comité de tumores toma la decisión adecuada sobre cómo abordar el proceso oncológico en función de las características del paciente y de la malignidad que se presuma.

¿El hospital de día oncológico también se va a potenciar?

Lo vamos a impulsar. Este hospital ha estado sometido a un replanteamiento a nivel técnico en la Conselleria de Sanidad por la visión de futuro que queremos aplicar. El proyecto no ha estado cuestionado en absoluto sino que se trata de una revisión del contenido. Va a continuar sin ninguna duda. Dar plazos es un poco aventurado pero en un par de años podremos tener esas dependencias que también acogerán el área de Farmacia para dispensación a pacientes externos; las consultas de Oncología y el área administrativa del servicio. Y ampliará plazas. Se está hablando de la posibilidad de reforzar la estructura para en un futuro poder edificar encima e ir ampliando. El hospital tiene 30 años y hay que pensar en los próximos 20 ó 25 a la hora de planificar infraestructuras.

¿Qué otras mejoras prevé?

Estamos sumidos en las obras de Urgencias, abordando la cuarta y quinta fase; y van a estar terminadas con las seis fases concluidas para afrontar el verano, de mayor afluencia, con toda la estructura nueva. Tenemos dos boxes de psiquiatría ya operativos en Urgencias que era muy necesario renovar para dotarlos de más espacio y mejores condiciones; y finalizada la obra podremos tener las Urgencias pediátricas en su ubicación definitiva, en un espacio diferenciado de las de adultos con boxes y consultas específicas. Haremos obras en paritorios, en el bloque quirúrgico y en alguna planta de hospitalización pero vamos a poner el foco en la de psiquiatría, que está muy necesitada de una remodelación, de una puesta al día, para dotarla de una estructura más adecuada a las necesidades.

¿Cómo están las obras en centros de Atención Primaria?

La del centro de salud integrado de la calle Gerona es la más compleja de las que tenemos en marcha o vamos a ejecutar, y se va a prolongar al menos 2 años. Pero va a ser ideal para dar atención a la población pues evitará desplazamientos hasta el hospital, con Atención Primaria y Hospitalaria. Además de potenciarse la unidad de salud mental, tendrá un punto de atención continuada de urgencias en pleno centro de Alicante. También se abordarán dos nuevas actuaciones de construcción en Garbinet y Condomina, y estamos trabajando, en colaboración con los ayuntamientos para ampliar los centros de salud de distinta forma, el de Mutxamel en su misma ubicación, y en El Campello, con un acuerdo que nos va a permitir ganar espacio gracias a unas dependencias que son municipales como un anexo del centro de salud.

¿Cómo ve el futuro?

Va a venir marcado por un trabajo en red entre hospitales, centros y departamentos. También por potenciar modelos alternativos como la hospitalización a domicilio que la Comunidad Valenciana ya trabaja y que tiene muchísimo futuro por la cronicidad. Incluso los hospitales de larga estancia deberían dotarse más. Los pacientes van a ser cada vez más partícipes en las decisiones. La gestión farmacéutica está llamada a tener cada vez más importancia. Los fármacos son una parte importante del presupuesto (en este hospital un 20 % del gasto), pero hoy en día los hay innovadores, muy buenos, que curan enfermedades, y permiten una esperanza de vida muy amplia. El uso de las nuevas tecnologías evitará procesos rutinarios, burocráticos, automatizarán tareas y liberarán de tiempo a los profesionales que podrán dedicar al paciente de la mano de distintos sistemas como la inteligencia artificial. Por último, la medicina de precisión apoyada en la genética y la biología molecular va a permitir tratamientos cada vez más personalizados en enfermedades severas.

¿Qué otros servicios destaca?

La unidad de Hemodinámica con el código Infarto en el que somos referentes no solo para el departamento, también para Dénia y Villajoyosa; nuestra cirugía maxilofacial; el área pediátrica con cuidados intensivos neonatales; la de fibrosis quística; la de trastornos de conducta alimentaria; la de tumores musculoesquéticos multidisciplinar y un laboratorio de bioquímica referente en España y muy considerado en el extranjero. Así como el equipo de neurodesarrollo de atención integral a trastornos del espectro autista; y el papel de la Enfermería.

¿Es un hospital con vocación docente?

Somos un hospital que nació pegado a la universidad. Tenemos 19 especialidades hospitalarias, además de Farmacia Hospitalaria y Psicología Clínica; y cuatro de Enfermería. Nuestra relación con las dos universidades es estrecha y tenemos líneas de investigación en Neumología, Bioquímica, Oncología y Atención Primaria con rutas de diabetes y Epoc para pacientes.