La provincia de Alicante se está convirtiendo en un gran plató de producciones audiovisuales y así lo acreditan la cantidad de películas y series que se están rodando o que está previsto grabar en los próximos meses en distintas localizaciones. A lo que se une que los platós de Ciudad de la Luz de Alicante acogerán en mayo los primeros rodajes de cine con una serie española y una producción internacional de Netflix.

Elche acogió hace unas semanas un multitudinario casting en busca de figurantes, extras y actores de frases cortas para próximas producciones. Y ahora le ha tocado el turno a Santa Pola. La villa marinera acogerá el rodaje de una importante serie entre mayo y julio.

Cientos de personas acudieron este miércoles al casting organizado por el equipo de la ilicitana Ana Durá en el Castillo Fortaleza. Pacientemente hicieron cola a la espera de su turno para ser fotografiados y confiar en ser elegidos como figurantes para las grabaciones de los distintos capítulos de la serie.

Se buscaban actores, figurantes y extras de distintos perfiles, de entre 20 y 70 años. Así, para el rodaje se necesitan tanto hombres como mujeres de perfil español, centroeuropeo y africano. Además, también se seleccionará a aquellos hombres con conocimientos de pesca y también con licencia para manejar embarcaciones.

El rodaje se hará, en su mayoría, en localizaciones de la villa marinera y, por los perfiles requeridos, el mar será protagonista en esta serie de la que se conocen pocos detalles ya que se lleva todo con bastante secretismo, por el momento.

Durante el rodaje de la serie será necesario ambientar todo tipo de lugares y es ahí donde la figura del extra juega un papel primordial. La sala Baluarte del Duque de Arcos del Castillo Fortaleza recibió a los interesados en este casting. Todos ellos tuvieron que rellenar una ficha donde indicaron, entre otros aspectos, sus datos de contacto o sus medidas.

El personal encargado de la selección fotografió a los aspirantes en distintos planos y se les explicó a grandes rasgos cómo es el trabajo de la figuración en un rodaje, las normas o las condiciones laborales y económicas.

Y es que a todos los seleccionados se les dará de alta en la Seguridad Social, en el régimen de artistas, y recibirán una remuneración según el convenio. Este convenio fija unos emolumentos que rondan los 51 euros, mínimo, por una jornada completa, de ocho horas, y las horas extraordinarias se pagan a unos 10 euros.

La ilicitana Ana Durá ha dirigido el proceso de selección de los actores (que tendrán una frase) y figurantes para próximos rodajes. Todos aquellos que acudieron quedarán registrados en una base de datos ya que, aunque no sean ahora seleccionados, puede que den el perfil para otras producciones audiovisuales que se rodarán en la provincia.

Experiencia

La experiencia de este equipo de casting es muy amplia. Empezó en Ciudad de la Luz y ahora acude a seleccionar figurantes por todo el país ya que es una de las agencias que cuenta con mayor éxito entre las productoras. Ana Durá ha sido la responsable del casting de conocidas series de las plataformas Netflix, Amazon, Movistar+ y AppleTV, y de películas.

Así, ha dirigido la selección de extras en series de Netflix como Valeria, Santo, Un cuento perfecto, Jaguar o Perdida. Para Amazon ha capitaneado el casting de Señoras del Hampa y, también, ha elegido los figurantes de Galgos y Apagón, de Movistar+ o de Now and Then, la primera serie que ha rodado AppleTV en España.

Además, ha sido la responsable de seleccionar figurantes de películas como Los futbolísimos, Formentera lady, Amar, Toscana, Fuck it list, Paella Today o Quan no acaba la nit.

Entre las decenas de producciones para cine, series y publicidad en las que Ana Durá ha sido la responsable del casting de extras se encuentran otros conocidos títulos como El gran Vázquez, En fuera de juego, El asesinato de Carrero Blanco, El Príncipe o Perdida.

"Buscamos personas para ambientar escenas, como una calle, una terraza, o, si rodásemos en un estadio, habría que ambientarlo con gestos y gritos, lo que nos pidan las productoras", indicaba Durá hace unos días para explicar el trabajo que realizan.

Hace unas semanas más de 1.000 personas se presentaron en Elche al casting organizado por la misma compañía para diferentes rodajes de cine y televisión en la provincia.