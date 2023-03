La instalación de plantas solares o fotovoltaicas está en auge. Cada vez hay más solicitudes para instalar estos "campos" en los municipio que empiezan a intentar blindarse para no acabar con el territorio lleno de estas instalaciones. El último de ellos ha sido La Vila Joiosa que ha aprobado en el pleno una moción para intentar frenar la llegada de estas plantas o, al menos, que no proliferen por todos los rincones. Para ello, se ha acogido a la actual Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP) y pedirá a los organismos pertinentes que se aplique de forma "estricta" el umbral del máximo del 3% "sin ponderaciones del suelo de moderada capacidad agrológica" en todo el término municipal.

Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues que el Ayuntamiento pedirá a organismos como las consellerías implicadas en el proceso de dar autorizaciones o al mismo Ministerio para la Transición Ecológica que, aunque la ley restringe a un 3% el total de suelo no urbanizable donde se pueden construir estas plantas, no se aplique ciertas opciones que recoge la ley por la que, según la clasificación de las parcelas, se pueden realizar ponderaciones para que aumente ese porcentaje.

Así lo explicó el concejal de Medio Ambiente y Fomento Económico (en materia de Agricultura y Casco Histórico), el edil de Compromís José Carlos Gil, quien presentó esta moción al pleno que finalmente fue apoyada por unanimidad del resto de grupos: PSOE y Gent per La Vila en el gobierno; y PP y Cs en la oposición. La propuesta llega tras conocerse que la Consellería de Economía Sostenible tiene en tramitación la autorización para una planta fotovoltaica que se instalaría en La Vila Joiosa. En concreto en unas parcelas entre el Hospital Comarcal de la Marina Baixa y la AP-7. En total, 6 hectáreas de placas solares.

En la moción se explica que en "nuestro municipio hay/puede haber un gran número de solicitudes de instalaciones de plantas de generación de energía fotovoltaica" y que, aunque "la transición energética es un fenómeno ineludible", hay que hacer una "apuesta decidida por el autoconsumo y las formas participadas de producción de energía, como por ejemplo cooperativas o comunidades energéticas, antes de impulsar grandes plantas en el suelo no urbanizable (SNU)".

El concejal explicó que éstas últimas son "grandes consumidoras de suelo y una ocupación excesiva por estas actividades puede comportar consecuencias indeseables para nuestro municipio" como la "alteración total y radical de paisaje" o el "impedimento de desarrollo de otras actividades vinculadas a la preservación de éste", entre otras. Por ello, hay que "ser personas cuidadosas a la hora de destinar grandes cantidades de suelo a unas instalaciones que, para ser una actividad nueva, todavía no tenemos las suficientes evidencias de los impactos que provocan y más en un momento en el que se ha declarado la emergencia climática por el Gobierno valenciano".

El edil añadió en su intervención que "es algo que está empezando a crecer ahora y se verá que consecuencias tiene en el futuro". Además indicó que su propuesta tiene como "idea que se tengan estas infraestructuras pero que sean asumibles" por los municipios.

Por su parte, el portavoz del PP, Jaime Lloret, afeó al gobierno local que "ya trajimos una moción similar y votaron en contra" pero recalcó su apoyo a lo expuesto: "En los últimos años han proliferado negocios que aún no están regulados del todo como las plantas fotovoltaicas o las piscifactorías". Así criticó que "PSOE y Compromís nos lo quieren meter con calzador en La Vila" y eso puede afectar al futuro del municipio: "El PP quiere una ciudad de turismo de calidad, sino seremos una ciudad almacén" tanto de energía como de pescado.

Lloret recalcó además que estas plantas "no dejan beneficio, no pagan canon, no generan empleo..." y que "tenemos que ponernos en contra como ya están haciendo otros ayuntamientos". Y puso como ejemplo el caso del Calp que acaba de aprobar una modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) en este sentido.

Por su parte, el portavoz de Cs, Francisco Pérez Buigues, destacó que "está claro que todos queremos energía verde y tenemos que colaborar" pero "el Ayuntamiento tiene que poder decir dónde y debería establecerse un canon". Así, el concejal de Urbanismo, Pedro Alemany, recalcó que estos proyectos "son buenos porque se atajan los problemas de eficiencia energética" y explicó que la planta proyectada en La Vila estará cerca de una nueva subestación eléctrica. "La planta va en un sitio que no molesta a nadie" y apuntó que "sí traerá trabajo y se pagarán los impuestos que se tengan que pagar".

Cesión del antiguo apeadero de La Creueta

Este no fue el único asunto aprobado en el pleno de este jueves. Por unanimidad se ha solicitado a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) la cesión gratuita del antiguo apeadero de la Creueta al Ayuntamiento de la Vila Joiosa para su destino a viales. A su vez, la misma moción daba aprobación inicial a la mutación demanial subjetiva de una finca registral, propiedad del Ayuntamiento a favor de FGV, como bien de dominio público para fines de su competencia vinculados al uso o servicio público, en este caso la ampliación de la playa de vías de la estación de la Creueta.

Por otra parte, la sesión plenaria ha aprobado de forma unánime la constitución del Pacto por el Empleo de la Marina Baixa. Un acuerdo de 4 años de colaboración interadministrativa entre las Entidades Locales participantes, conjuntamente con las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas de la comarca, a efectos de diseño, promoción, gestión y evaluación de acciones y programas que en su seno se aprueben para la creación de empleo digno, igualitario y de calidad, la inserción sociolaboral y el desarrollo económico, empresarial y social en el ámbito territorial y laboral de la Marina Baixa.

También se ha aprobado la regulación para el mantenimiento de espacios de titularidad privada de uso público por parte del Ayuntamiento de la Vila Joiosa, a fin de que el Ayuntamiento pueda asumir el mantenimiento y limpieza del pasaje Valor del que son propietarios las comunidades de los inmuebles ubicados en las parcelas catastrales sitas en la calle Pizarro nº11 y calle Canalejas nº 32, para el mantenimiento de espacios de titularidad privada de uso público por parte del Ayuntamiento.

Además se ha dado luz verde a implantar la jornada de 35 horas semanales en el Ayuntamiento de la Vila Joiosa; y también se aprobaba de forma conjunta la moción para el restablecimiento de la paz, de la convivencia y del derecho internacional con motivo del primer aniversario del intento de invasión de ucrania por parte de Rusia.