Era uno de los momentos más esperados por vecinos y conductores: la apertura del túnel de la avenida Beniardà de Benidorm. Este paso subterráneo se ha levantado, o más bien excavado, en nueve meses y servirá para aliviar el tráfico de esta principal entrada a la capital turística por la que, antes de la obra, circulaban una media de 30.000 vehículos al día. El acceso ya está operativo, al menos tres de los cuatro carriles, dos de salida y uno de entrada, desde el mediodía de este jueves.

El nuevo acceso a Benidorm está formado un subterráneo de 5,50 metros de altura de gálibo con una mediana central. El proyecto para soterrar y suprimir el paso a nivel de la avenida Beniardá tienen un presupuesto de 5,2 millones de euros, y está financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation a través de la Generalitat Valenciana y FGV. El Consell ha informado a través de un comunicado de la apertura de esta vía. Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm realiza las obras de toda la avenida que se unirán a las de la parte alta del túnel que quedará para el paso del Tram, los peatones y solo carriles de servicio.

Las obras para excavar y darle forma a este paso subterráneo comenzaron el pasado mes de septiembre y la "correcta evolución" de las mismas ha permitido reducir al máximo el tiempo de afección directa a la avenida de Beniardà, según indicó el Consell. Y es que la previsión inicial era de 14 meses de duración y, con la colaboración de todas las partes, finalmente se indicó que se haría en 10 meses. Así, el túnel para el paso de vehículos se ha terminado un mes antes, en nueve meses, aunque las obras seguirán en el entorno sin afectar al tráfico de vehículos ni a la circulación del Tram d’Alacant.

Cabe recordar que por la avenida Beniardà circulaban alrededor de 30.000 vehículos de media diarios y en ella había un paso a nivel con barreras que provocaba retenciones cada vez que pasaba uno de los trenes. Ahora, eso se evitará con el paso subterráneo para el tráfico rodado. Y todo además de cara a la temporada estival cuando miles de turistas llegan a la ciudad en sus vehículos para pasar las vacaciones.

La apertura del túnel ha congregado en la zona a decenas de vecinos que querían ver de primera mano cómo era esta nueva infraestructura. De hecho, el gobierno local del PP había convocado a la ciudadanía para poder mostrarles la actuación in situ y así ha sido. Como si de un gran acontecimiento histórico se tratara, el Ayuntamiento quería mostrar a los vecinos la obra en toda su plenitud y lo ha hecho con un paseo a pie por dentro del paso subterráneo pero también con un autobús.

Pasadas las 11.15 horas, hora a la que se había convocado, se abrían las vallas que daban acceso a la primera cuesta hacia abajo del túnel. Como si de la salida de un evento deportivo se tratara, los ciudadanos que se habían congregado han comenzado la marcha hacia el interior. Estaba el alcalde Toni Pérez, el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, otros miembros de la corporación, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), y de la empresa.

El paseo ha sido hacia la salida de Benidorm y la vuelta se ha realizado sobre un autobús de dos plantas al que se han subido la mayoría de asistentes y el primer edil. El camino sobre el vehículo, el primero que pasaba a excepción de los de emergencias que lo han hecho desde el sábado, se ha hecho con aplausos y cánticos de "Benidorm, Benidorm, Benidorm" o "alcalde, alcalde". Unas frases que se repetían antes de subir al vehículo en la parte alta de la avenida. Los que no han podido subir a él, han vuelto andando al punto de inicio. Casi dentro del túnel, el alcalde ha firmado el acta para poder abrir el paso de vehículos.

Tras esta especie de "celebración" casi deportiva, los vehículos han pasado por dentro del paso subterráneo. En el primero de ellos, el mismo concejal. Los siguientes, trabajadores y vecinos; incluso algunos de ellos no sabían que ya podrían circular por el paso a nivel y ha sido una sorpresa. Otros tocaban el claxon a su paso frente a los peatones que llenaban ambas aceras para ver el paso de los primeros coches.

La apertura de esta parte de la renovación de esta calle se anunció en un principio para el pasado fin de semana tras comenzar las tareas de asfaltado hace unos 10 días, pero la llegada de las intensas lluvias ha tenido que retrasar finalmente esa apertura definitiva del paso subterráneo.

Y, ¿qué opinan los vecinos? Pues la gran mayoría indicaron que era una obra "muy necesaria" para acabar con los atascos que en hora punta y cada vez que pasaba un tren se producían en esta entrada. Algunos de ellos también apuntaron que "las obras han sido muy molestas pero a veces vale la pena" y en esta ocasión "así ha sido". Porque el nuevo túnel permitirá aliviar la circulación del tráfico hacia la zona centro de Benidorm, sobre todo con la llegada de la época estival.

"Tendrían que haberlo hecho hace 30 años. No es normal que en pleno siglo XXI siguiéramos así", indicó a este diario un vecino de la zona. "Cada vez que pasaba el tren se quedaban los coches parados. Ya no solo eso, también las ambulancias. Y ahora no pasará y no habrán problemas en este sentido", añadió. "No me podía creer que esta obra se realizara y ahora está hecha", afirmó otro residente.

Y no solo los vecinos del barrio o del resto de Benidorm aplauden que "por fin" se vaya a mejorar la circulación y se acabe con los atascos. También los trabajadores que salen o entran cada día a la ciudad recalcan lo beneficioso de esta actuación: "Vamos a ahorrar mucho tiempo para repartir. Antes era imposible pasar a ciertas horas", indicó un trabajador. Así indicaron que con la llegada de miles de turistas en verano se notará aún más si "funciona o no de verdad".

Algo que también comentaban los asistentes es qué pasará cuando llueva. Porque la forma del túnel, con pendiente hacia el centro del mismo de la calzada, ha preocupado a más de uno. Sin embargo, el concejal de Espacio Público explicó que "se ha hecho un tanque antitormentas" por lo que el agua que pueda caer, aunque sea intensa, "se recogerá en él a través de los imbornales y con una tubería, que no necesita bomba, se impulsará hacia el barranco". De hecho, justo antes de la apertura, las precipitaciones fueron intensas en la ciudad y "no ha habido ningún problema", añadió.

Cambios de tráfico

Los conductores que circulan ya por este paso subterráneo convivirán aún con obras y los vecinos no pueden aún cantar victoria porque en la zona aún se mantienen las vallas para acabar la parte superior del túnel y los alrededores. Además, los nuevos carriles conllevarán cambios en el tráfico en la avenida Beniardà.

Se ha habilitado un acceso al barrio de Colonia Madrid desde la calle Alcalá para los vehículos que circulen en sentido ascendente por la avenida Beniardá. Para ello se implementa un nuevo carril de circulación con giro obligatorio hacia la izquierda. No obstante, se mantiene el existente en la parte superior de la avenida en la calle Capitán Cortés, aunque solo para los vehículos en sentido descendente.

De igual forma, los peatones también contarán con un nuevo paso de cebra para cruzar de un lado a otro de la avenida. Este nuevo paso se ubicará en el tramo entre las calles Orxeta y La Nucia, casi en la esquina con esta última. Cabe resaltar que esta manzana no contaba hasta ahora con ningún paso de cebra.

Además, el acceso a Colonia Madrid por la calle Estación seguirá estando operativo, aunque los vehículos que accedan por ahí lo harán por la parte superior del soterramiento. Eso será en un futuro inmediato, a medida que vaya finalizando la obra en la parte superior. Lo que sí desaparece es el giro a la izquierda para entrar a Capitán Cortes para los vehículos que circulan en sentido ascendente porque el soterramiento termina a esa altura para los coches que vienen desde la parte de arriba. Pero se mantiene para los que circulan en dirección al Cruce.