Nada ha cambiado sobre quién gobierna en Benidorm. Bueno sí. El gobierno local del PP ha pasado de una mayoría de 13 concejales a tener 16 regidores, lo que le afianza aún más en el Ayuntamiento. El ejecutivo encabezado por Toni Pérez tiene nuevas ideas en mente que aún no se han desgranado pero también tiene pendientes algunos grandes proyectos que tendrá que afrontar en lo que queda de año con inversiones millonarias. Y una cosa más: aprobar un presupuesto para 2023.

La ciudad está inmersa en un ritmo frenético de obras que viene de largo. Aunque no cuenta con presupuesto nuevo para este año, la administración local está funcionando con el de 2022 prorrogado. Por ello, hace unos meses, el gobierno local aprobó una modificación presupuestaria para que el anexo de inversiones sea una realidad en 2023 aún sin nuevas cuentas. Como ya publicó este diario, las inversiones en proyectos previstas para este año ascendían a 53 millones de euros, 17,5 de ellos llegados de subvenciones de otras administraciones y 35,6 se van a hacer frente con préstamos. De esas grandes obras, algunas, casi las más cuantiosas, aún están pendientes de ponerse en marcha.

Y esos serán los proyectos que el gobierno popular tenga que afrontar los próximos meses. Más si cabe porque algunas de ellas tienen esas ayudas llegadas por ejemplo de Fondos Europeos y tendrían que estar justificadas antes de 2024. Así, uno de los proyectos que aún "colean" dentro de los propuestos está la rehabilitación de la plaza de toros.

¿En qué punto se encuentra? Pues ahora mismo aún no se ha licitado la obra, es decir, aún no hay fecha para empezar con esta actuación que cuenta con un presupuesto total de 13,7 millones de euros. El Ayuntamiento decidió hacerlo por fases y para 2023 se recogen solo cerca de 3 millones de euros. Se trata casi del proyecto "estrella" que el gobierno local anunció ya hace tiempo y que, incluso, entró en campaña electoral por parte de otros partidos. Pero por ahora, poco movimiento. La reforma está incluida dentro de la de la estrategia EDUSI, aprobada en 2018, y prevé por un lado rehabilitar la estructura de la plaza de toros y transformarla en un nuevo espacio social y multicultural y también crear una biblioteca; se actuará además en el entorno.

Otro de los grandes proyectos pendientes, el de más envergadura, cuantía e importancia para la economía del municipio es el desarrollo del polígono industrial con un presupuesto de 16 millones en total. Según informaron fuentes municipales, está "pendiente de aprobación el proyecto definitivo" que permitirá sacarlo adelante. Es una de las obras más esperadas y que más trabajo ha llevado al gobierno local en los últimos meses y quizá lo hará también en los siguientes. Relacionado con este proyecto, la construcción de los accesos al mismo y del conocido como Vial Discotecas. Las mismas fuentes indicaron que "ya han comenzado las obras y se está trabajando en la zona".

Dentro de la Edusi también se incluyó la construcción del centro de Mediación en el barrio de Els Tolls con una inversión de cerca de 2 millones de euros. La obra acaba de adjudicarse y también es uno de esos proyectos que al PP se le ha quedado pendiente este mandato y que iniciará al final del actual o principios del nuevo. Además, en cartera está la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Levante o la zona centro después de sí llevar a cabo la de Poniente, en primera línea de playa.

A estas obras pendientes se suman los grandes proyectos que sí están en marcha, como la construcción del Aula del Mar en primera línea de Levante o el albergue de la Séquia Mare de 2,1 millones de euros, también dentro de la estrategia Edusi, es decir, cuenta con 700.000 euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Además se está acometiendo el cambio de la pasarela de madera de Poniente; la ampliación del pabellón Raúl Mesa, que sufrió modificaciones del proyecto; o la Musealización del Tossal de la Cala. Aunque tendrán que terminar junto con otras obras en marcha en la ciudad para renovar calles o avenidas.

Y aunque no sea una obra pendiente, los populares tienen otro asunto al que hacer frente: la solución definitiva al entuerto de la estación de autobuses. El último paso ha sido volver a licitar la gestión de este servicio ampliando el plazo de la concesión tras dos intentos fallidos de acabar con este problema. Habrá que esperar a ver si vuelve a quedar desierto o por fin hay adjudicatario.

Sin nuevo presupuesto

Pero si algo está claro que tendrá que afrontar el gobierno local del PP es a aprobar un nuevo presupuesto antes de que acabe el año. Así, no sería la primera vez que un ejecutivo al frente del Ayuntamiento aprueba unas cuentas en pleno verano, pero no debería ser así. Con mayoría absoluta, los populares no han sacado adelante unas nuevas cuentas, algo que la oposición, PSOE y Cs, han criticado hasta el último pleno.

La concejala de Hacienda, Aida García Mayor, explicó a este diario que "estamos trabajando en ello y siempre dentro de las recomendaciones de los técnicos municipales". Y todo "dentro de la prudencia, cautela y responsabilidad con la que hemos trabajado siempre". Así recalcó que no tener cuentas en 2023 no supone ningún inconveniente ya que "se tiene un presupuesto prorrogado en el que se actualizó el anexo del capítulo de inversiones", lo que garantiza que todo salga adelante sin problemas y no peligre ninguno de los proyectos.