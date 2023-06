El cementerio de Sant Jaume de Benidorm contará con 50.000 metros cuadrados más, una isleta con 96 nichos y una parcela para el futuro tanatorio. Las obras de ampliación ya están en marcha desde hace semanas pero el presupuesto inicial ha tenido que ser modificado porque el proyecto costará 300.000 euros más de lo previsto inicialmente. Así, el Ayuntamiento ha aprobado una modificación presupuestaria para hacer frente a este inversión que ha pasado de 3,1 millones a 3,4 millones de euros.

El pleno extraordinario celebrado este lunes, a solo cinco días de terminar el mandato y que se nombre a la nueva corporación municipal, incluía en sus puntos la décima modificación presupuestaria del 2023 que ha sido aprobado solo con los votos del gobierno local del PP y la abstención del PSOE y Ciudadanos (Cs). Este trámite administrativo se ha hecho para poder dotar de financiación a ciertas inversiones entre las que se encuentra la del cementerio. Porque el Ayuntamiento está funcionando con las cuentas prorrogadas de 2022 ya que los populares aún no han presentado el borrador del presupuesto para este año en el mes de junio.

La modificación presupuestaria era de cerca de un millón de euros para financiar inversiones, algunas en marcha y otras terminadas. En el caso del cementerio de Sant Jaume, el documento incluía un cambio de cuantía de cerca de 307.000 euros que, como indicó la concejala de Hacienda, Aida García Mayor, se hará frente a través de préstamos. Con este aumento en el coste de las obras, el proyecto del cementerio pasará de costar 3,1 millones de euros a 3.460.030,11 euros, un 9,75% más que el precio inicial aprobado. La oposición precisamente recordó en el pleno que la ley permite el cambio en el importe de hasta un 10%, por tanto, se estaría en límite permitido.

Pero, ¿por qué se ha incrementado el precio del proyecto de ampliación del cementerio? Pues porque ha habido que adaptarlo a las exigencias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En concreto, para cambiar red de impulsión de aguas residuales y la canalización de la red eléctrica, necesarios para que el Ministerio autorice el paso de estas instalaciones por debajo de la actual variante de Benidorm y debajo de la zona prevista de paso de la futura variante de Altea. Y además se incluyen otras modificaciones menores en este sentido y una modificación en la tipología de pavimentos y diseño de los mismos en las aceras peatonales interiores del cementerio. Así, el plazo de ejecución se ha ampliado en 16 semanas.

Cabe recordar que la ampliación del cementerio duplicará la superficie del camposanto, pasando de los 41.780 metros cuadrados actuales a 91.248. Con esta ampliación, la ciudad pretende cubrir las necesidades de soterramiento durante décadas. La ampliación se realiza en terrenos municipales ubicados al norte del actual cementerio y contempla además ampliar la zona de aparcamiento con más de 200 plazas para la recepción de visitantes, reconvertir el actual vial de acceso en un carril central de plataforma única. zonas verdes y se dejará una parcela para la construcción del futuro tanatorio.

La modificación presupuestaria aprobada incluía también la inversión del pabellón del CEIP Leonor Canalejas, una obra ya terminada e incluida en el Pla Edificant del Consell. En concreto se recoge el importe de 326.795 euros que llegan a través de ese plan escolar y 299.616 euros que financia el Ayuntamiento. La edil de Hacienda explicó que se trata de la certificación final de obra con revisión de precios y liquidación. Entre las cuantías hasta el casi millón de euros de este cambio en el presupuesto para inversiones, 88.500 euros para l'Hort de Colón que se complementan con la subvención que llegará de la Diputación de Alicante para rehabilitar este espacio, 136.000 euros para el departamento de informática, 24.000 para la Concejalía de Igualdad o 115.000 euros para proyectos de la Edusi, según explicó García Mayor.

La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, recalcó que este prácticamente último pleno del mandato "no podía acabar de otra manera: con una modificación presupuestaria y una relación de facturas". Así afeó que "sea la décima en seis meses" aunque sí destacó que "está todo justificado por los técnicos". En cuanto a la inversión para el cementerio, "no se supera el 10% de incremento del presupuesto que recoge la ley pero está en un 9,75%, muy cerca" y añadió que "esperemos que no haya más modificación de obra".

La socialista argumentó que esta situación de tener que realizar modificaciones "viene dada por no tener presupuesto. Con una mayoría, el gobierno del PP no ha sido capaz de aprobarlo y se trabaja con modificaciones". Algo que también indicó el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui: "Esta décima modificación es por no tener aprobado el presupuesto de 2023 aún teniendo mayoría".

Balastegui indicó que se trata "de una mala gestión económica que ha imposibilitado tener un borrador" y que "se da una situación poco común: que haya más gastos comprometidos que ingresos". Así añadió que "puede que este año se salve pero a ver qué ocurre con el nuevo gobierno de julio a nivel nacional si quita la posibilidad de utilizar el remanente para inversiones y solo se destina a deuda" que "también tenemos mucha". La concejala de Hacienda defendió en todo momento que "los técnicos municipales han justificado en todo momento con sus informes la modificación presupuestaria".

Otros asuntos

El pleno ha aprobado por mayoría el reconocimiento extrajudicial de crédito para realizar el pago de una relación de facturas por valor de 351.309 euros que en su mayoría obedecen al retraso en presentarlas por parte de los proveedores. García Mayor ha explicado que “el objetivo es asegurar que los proveedores del Ayuntamiento cobren sus facturas, aunque no estén presentadas en tiempo y forma”.

En la misma sesión se ha aprobado por unanimidad el inicio del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la Generalitat Valenciana a dos policías locales de Benidorm, en concreto las felicitaciones públicas a los agentes Cyntia Romero y Marcos Perles por su intervención el pasado 22 de enero, que logró salvar la vida a un ciudadano que se encontraba inconsciente en el suelo, sin pulso, procediendo a realizar maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios. En ese sentido, también se ha aprobado por unanimidad el inicio del procedimiento para otorgar la Distinción de la Cruz al Mérito Policial con distintivo azul al agente Jesús López Moreno por “sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, haber prestado más de diez años de servicio en la Policía Local y estar en posesión de dos felicitaciones públicas a título individual”, según rezaba la propues