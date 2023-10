Los vecinos pagarán un 23 % más por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2024 en Benidorm. El gobierno del PP ha aprobado por urgencia y en solitario en el pleno la modificación de la ordenanza municipal que recogerá el nuevo tipo impositivo que pasará del 0,667 a 0,820. Es decir, una vivienda cuyo valor catastral sea de 667 euros pagará el próximo año 820 euros.

La propuesta de la concejala de Hacienda, Aida García Mayor, no estaba incluida en un primer momento ni en el orden del pleno ni en la ampliación de convocatoria que se había convocado. La moción se incluyó en el apartado de "Despachos Extraordinarios" y sobre las 12.30 de la mañana. Así, la oposición solicitó 15 minutos de receso para poder estudiar la documentación que acompañaba a esta modificación de la ordenanza, ya que no la habían tenido hasta ese momento lo que provocó las críticas de PSOE y Vox. Tras un receso, se debatió la ya anunciada subida del IBI, pero esta vez ya sabiendo en cuánto se iba a traducir para los ciudadanos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el tipo impositivo con el que se calcula este impuesto pasará del 0,667 al 0,820; es decir, se incrementa para el próximo año exactamente en un 22,93 %. Solo los votos del gobierno popular han sacado adelante la modificación de la ordenanza fiscal número 1 con ese incremento del tipo impositivo para el próximo año. Las razones esgrimidas por la edil para justificar este incremento es "el aumento de costes" que se han vivido como los de la energía además de la previsión de que también se produzca una subida generalizada de precios o que se impongan de nuevo las reglas fiscales en 2024. Así, además los bienes de naturaleza rústica tendrán un tipo del 0,60 y los de características especiales un 1,30. Este incremento surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2024.

Para explicar la situación actual y qué ha llevado al gobierno a plantear la subida del IBI, García Mayor también se refirió a los últimos años del gobierno del PP y lanzó críticas a los anteriores del PSOE. Desde 2015, con el primer gobierno del PP con Toni Pérez a la cabeza, la ciudad "ha experimentado una gran transformación más verde, sostenible y eficiente hasta el punto de ser referente en todo ello". Y en diez años, sin embargo, "el IPC ha subido 21 puntos". A pesar de estas circunstancias, "hemos tirado de ayudas para no aumentar la presión fiscal", pero ha indicado que "a día de hoy, mantener y mejorar los servicios es insostenible con los recursos que tienen los ayuntamientos y la más que probable vuelta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

Como ya publicó este diario, el alcalde Toni Pérez ya confirmó el miércoles de la semana pasada que el IBI no se iba a incrementar por encima del 0,825, es decir, un máximo de un 24 % en el recibo. Así, finalmente esa cifra se deja solo dos puntos por debajo de ese porcentaje máximo al que se refirió el primer edil y que, como recordó la concejala, "está por debajo de lo que lo subieron los socialistas en 2012 cuando también aumentaron la deuda y recortaron servicios". Además, recalcó que "es bastante menor que el aumento del 73 %" que, como publicó este diario, planteaban en un principio los técnicos municipales para poder hacer frente a la situación económica y que el PSOE ha estado calificando como "brutal subida" de este impuesto. Además recordó que "el tipo impositivo estará más bajo que en municipios como Dénia, Elda, l'Alfàs del Pi, Alcoy o Gandía".

El IBI no es el único recibo que subirá en 2024. Como ya avanzó este diario, también lo hará el de la tasa de la basura. En concreto, y tras anunciar el alcalde hace cinco días que se incrementaría en un 70 %, la propuesta llevada a pleno recogía el incremento finalmente de un 72 % de esta tasa que pagan los vecinos; en concreto, de un 71,84 %. Así, el precio pasará de 112,74 euros a 193,72 euros, cerca de 81 euros más por vivienda. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento recauda actualmente por esta tasa 10,5 millones de euros. Con el incremento, se prevé aumentar ese importe hasta los 18,1 millones de euros para cubrir los costes.

La concejala de Hacienda indicó que este incremento pretende "cubrir la subida aprobada por el Consorcio Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, así como el importe que se ha de abonar por los nuevos tributos regulados en la Ley nacional de residuos y suelos contaminados y la Ley autonómica de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunidad Valenciana. Unas leyes del gobierno de Ximo Puig y Pedro Sánchez". Las leyes, estatal y autonómica "aumentan la estimación de los costes del servicio del ejercicio 2024", que ha cifrado en un 129%.

"Se trata de un incremento de tres millones de euros, una subida brutal", indicó la edil que recordó que hasta ahora las subidas "habían sido asumidas con recursos municipales, pero dado el importe a asumir y teniendo en cuenta que la tasa debe cubrir el importe del servicio público, como obliga la ley, nos vemos obligados a esta modificación para adecuarla a la realidad del servicio y sus costes, impuestos por otras administraciones".

La subida del IBI y la forma en la que ha llegado al pleno provocó las críticas de la oposición. Los socialistas acusaron al gobierno de hacerlo "cuando los vecinos han abandonado el pleno". Y es que el salón contó al principio con la asistencia de algunos miembros de diferentes asociaciones de vecinos de la ciudad que quisieron mostrar con ello su repulsa a lo aprobado. Con todo, a la hora de votar, el PSOE ha mostrado carteles en contra de la subida del IBI, de la basura y contra el alcalde.

El concejal socialista responsable de Hacienda, Antonio Charco, acusó al alcalde de actuar de "mala fe" y de obstaculizar la labor fiscalizadora de la oposición al entregar la documentación de la subida del IBI 10 minutos antes de su debate en el pleno. Pero no fue lo único, también que la "mayor" subida de la basura de la historia sufrida por los vecinos de Benidorm se hiciera un viernes de "tapadillo" a las 15.30 horas "coartando toda posibilidad de consulta con los técnicos". Así añadió que "es muy fuete traer unos puntos tan importantes como el subidón del IBI y la basura por urgencia y, más aún, esconder la documentación a la oposición hasta el límite máximo".

En cuanto a la subida de 2012 a la que se refiere el gobierno del PP, el socialista contestó que "vino impuesta" por el entonces gobierno central de Mariano Rajoy. Por su parte, la portavoz socialista, Cristina Escoda, pidió la dimisión del alcalde de Benidorm tras aprobar ambos incrementos en los recibos: "Esta subida brutal de impuestos debería tener consecuencias graves y dimisiones. El señor alcalde no se merece estar ni un minuto más en su sillón porque no fue franco cuando se presentó a las elecciones".

Escoda afirmó que "estamos ante el mayor engaño y fraude a la ciudadanía perpetrado en este salón de plenos en mucho tiempo". Con todo, desde el PSOE alertaron que "no será la única subida de impuestos de la legislatura" ya que solo el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos implicará otra "brutal" subida de la tasa de basura de aproximadamente otro 70 % más y un incremento adicional de un 8,5% del recibo del IBI.

Por su parte, el concejal de Vox, José Miguel San Martín, indicó que "me he quedado helado viendo que han presentado esta moción por urgencia" además de indicar que "no es normal que se hagan cosas tan importantes de esta forma, sin poder dialogar ni hablar". Sobre la subida de la tasa de la basura, el edil apuntó que "no se contempla lo que habrá que realizar cuando llegue el nuevo contrato". Y recalcó en todo momento que "no creo que los vecinos aguanten mucho más una subida de impuestos por el desaguisado que tienen en el Ayuntamiento".