Domingo 26 de noviembre a la 10.30 horas. Esta es la fecha y hora prevista para la concentración que los vecinos de Benidorm han organizado para seguir su protesta contra la subida de impuestos para 2024 en la ciudad. Así, este acto servirá además para seguir recogiendo firmas contra el incremento de la tasa de la basura y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aprobado por el gobierno del PP.

Como ya publicó este diario, un grupo de residentes en la ciudad había iniciado a principios de este mes una recogida de firmas contra la subida del recibo de la basura que se aprobó en el pleno de octubre y que supondrá un incremento del 72 % en lo que pagan las viviendas para el próximo año; además de contra la subida de un 23 % en el IBI. Así la calificaban de "excesiva".

Su protesta dará un paso más el próximo domingo cuando se celebrará en la plaza de SS MM Los Reyes de España una manifestación prevista que no recorrerá las calles sino que será "in situ", donde los vecinos mostrarán su disconformidad ante la modificación de la ordenanza aprobada que incrementará estos pagos para 2024.

"Vamos a colgar carteles en las comunidades de vecinos avisando de la concentración", explicó a este diario Isabel González, vecina del barrio de Els Tolls y quien organiza esta protesta junto a otros residentes. La concentración está prevista para el domingo "un día antes del próximo pleno del lunes para intentar hacer presión" y que no se lleve a cabo la subida anunciada. Al menos, no de la forma que se aprobó sino que sea de forma paulatina, según explicó la residente.

"En lugar de esas cifras, que lo suban todo poco a poco, pero no en esas cantidades previstas", indicó González. "Sabemos que hay que subir impuestos pero no tanto, que no nos ahoguen", relató. Además explicó que la protesta "no es una cuestión de votar a un partido u otro sino una cosa de cada persona".

Con todo, los organizadores siguen con la recogida de firmas también contra este incremento en los impuestos. "Solo yo he reunido 500 firmas y el día de la manifestación recogeremos más hojas firmadas", añadió. Así los vecinos iniciaron otra vía de protesta: presentar alegaciones en el Ayuntamiento contra la decisión tomada por el gobierno local. "Estamos presentando dos diferentes, una por la subida de la tasa de basura y otra por el IBI".

Cabe recordar que el pleno aprobaba por urgencia la subida de la tasa de basura en un 72 %, lo que supondrá pasar de pagar 112,74 euros a 193,72 euros, cerca de 81 euros más por vivienda en 2024. Así, la subida del IBI será del 23 %, lo que se traducirá en que una casa con un valor catastral de 100.000 euros tendrá que afrontar un recibo de 820 euros frente a los 667 actuales. Una subida que rechazan los vecinos o los diferentes sectores económicos de la ciudad.

El aumento de ambos recibos permitirá al Ayuntamiento recaudar cerca de 16 millones de euros más para las arcas municipales. En el caso de lo que pagarán de más los vecinos por la recogida de residuos, la cifra asciende a cerca de 7,7 millones de euros que se tendrán que destinar a pagar los costes de la recogida, transferencia y eliminación de la basura. Con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo recaudado serán 8,5 millones más para cubrir otros servicios o gastos.

El PSOE pedirá la paralización de la subida

El PSOE de Benidorm presentó por registro una moción en la que pide medidas para evitar la subida de la tasa de basuras a las viviendas. Así recuerda que un mandato "emanado del pleno municipal" que preveía no repercutir el incremento en las viviendas: "En diciembre del 2016 el pleno aprobó por unanimidad una moción del Grupo Socialista. En ella se pedía revisar esta ordenanza fiscal para que la cuota tributaria anual aplicada a los establecimientos de restauración, locales, oficinas y despachos, así como otros epígrafes comerciales, tuviera una mejor proporcionalidad, y la revisión no supusiera un incremento en lo que pagan las viviendas", explicó la portavoz Cristina Escoda.

La concejal ha recordado que en julio del 2017 se llegó a realizar una reunión con asociaciones empresariales para estudiar cómo se podía realizar la subida, pero después, nada más se supo. Es por este motivo que los socialistas presentaron una nueva moción en febrero del 2018, que también fue aprobada por la corporación. Por todo ello, exigen la "paralización de toda la tramitación de la modificación de la ordenanza que se puso en marcha en el pleno del pasado mes de octubre, porque el mandato del pleno que tiene el señor alcalde no es el de subir la tasa a todos por igual, sino estudiar una proporcionalidad y que no afecte a las viviendas", argumentaron.

Escoda insistió en que Toni Pérez "ocultó" en las pasadas elecciones municipales la situación económica del Ayuntamiento y las subidas de tasas e impuestos que estaban previstas, y todo lo hizo "en contra de sus propias declaraciones y del voto efectuado en el pleno". "Está a tiempo de rectificar, reconocer su mala gestión y reconocer que el camino que ha emprendido no es el correcto", ha finalizado.