Países europeos, calles de Madrid, personajes de renombre nacional e internacional y otros conocidos a nivel local. ¿De dónde vienen los nombres de las calles de Benidorm? Y, algo más importante, ¿conocen los vecinos y residentes quién da nombre a la vía donde viven? El callejero de Benidorm es amplio con cerca de 400 viales urbanizados y en muchos barrios está ordenado por tipos de árboles, por municipios o por países del mundo para intentar facilitar dónde ubicar una dirección. En otros, los nombres propios se imponen a otros con destacados actores o médicos y, también, vecinos ilustres que dejaron su impronta en la ciudad.

La denominación de las calles de una ciudad pueden dar pistas sobre su historia. Solo hay que buscar el origen de algunos de sus nombres o quién pertenecían. En Benidorm, la mayoría de exalcaldes cuentan con una calle o espacio. Es el caso de José Such, Manuel Catalán Chana, Vicente Pérez Devesa, Pedro Zaragoza o Jaume Ferrer. Y también hay otros que pasas más desapercibidos. Es el caso del conocido paseo de La Cala de Benidorm. El nombre oficial es avenida Vicente Llorca Alós, alcalde de 1925 a 1930. Entre muchos de sus logros, fue quien en 1928 mandó construir la conocida balaustrada blanca de El Castell.

Sin embargo, la mayor parte de vecinos y residentes de esta avenida no conocen a aquel que le da nombre: "Llevamos toda la vida viniendo a esta zona y no sabemos quién es. No tenía ni idea", indica a este diario Ana. "¿Vicente Llorca Alós se llama el paseo? No sé quién es", afirma una vecina de la ciudad. Como ellas, la historia se repite en otras calles con nombre de personajes ilustres. Preguntar en el centro por Tomás Ortuño o Emilio Ortuño, ambos con calles, es encontrar que los más locales sí conocen quiénes eran. No tanto aquellos que residen gran parte del año en el municipio: "No sé quiénes son, pero supongo que fueron importantes", indica una joven.

La calle Tomás Ortuño, una de las más importantes y ahora peatonal, fue construida sobre 1912 gracias precisamente a Emilio Ortuño, su hijo. Este último consiguió que llegara a Benidorm la carretera desde Pego y los vecinos quisieron que Emilio le diera nombre; él pidió que fuera su padre. Pero la ciudad acabó haciéndole también un homenaje y le daría otra calle cercana.

La calle Tomás Ortuño de Benidorm. / A. Vicente

Por barrios

En Benidorm, hay barrios donde los nombres de las calles siguen un "patrón". Es el caso de Colonia Madrid donde recuerdan a la capital española: calle Serrano, Alcalá, la Almudena, Montera, Atocha, Paseo de la Castellana... Cuando alguien busca una dirección puede ubicarse más fácilmente. Lo mismo ocurre en otras zonas como en pleno centro con la calle Almendros, Olivos, Naranjos, Gardenias, Pino, Limones, etc. Una parte de Poniente es internacional con Argentina, Costa Rica, Panamá, México o Bolivia. La mayoría son nuevos viales tras desarrollarse planes parciales. En ellos, algunas vías aún no tienen denominación y probablemente sigan esa estela, si no hay un nombre propio que se imponga. El Ayuntamiento es quien tiene la última palabra. En otra zona de esta parte de Benidorm es por municipios como Altea o Aigües junto a zonas del norte de España como Vigo, Santander o Gijón.

En el barrio Els Tolls, los nombres de las vías son capitales europeas: Italia, Francia, Suecia, Luxemburgo, Holanda... . Pero entre tanto nombre de país se cuela uno propio: Beata María del Sufragio Orts Baldó. "No sabía que se llamaba así esta calle", afirma Judith, una vecina del Rincón de Loix que cada día pasa por este tramo de vía. "Paso todos los días y no me había fijado. Pero tampoco sé quién es", apunta. La historia se repite.

La calle ubicada en el barrio de Els Tolls de Benidorm. / A. Vicente

Aquella que da nombre a la calle fue una religiosa perseguida y asesinada durante la Guerra Civil. Es una de las tres calles con nombre de mujer junto a Carmela Martínez, comadrona y "sanadora", fallecida en el primer tercio del siglo XX; se ubica cerca de la plaza del Torrejó; y Encarnació Lloret Devesa, "la Corrilla", que también ejerció de comadrona, quien tiene una plaza en La Cala. Son las únicas tres mujeres con nombre en el callejero, aunque representantes femeninas si tienen otros espacios como el pabellón del Palau d'Esport que se llama como la jugadora de Voley Playa Liliana Fernández Steiner; o Pepita Puchades y Pepa Esperanza que dan nombre a centros municipales.

Pocos conocen de primeras quiénes eran esas tres mujeres que tienen su nombre en el callejero. También hay dudas sobre quién era Alfonso Puchades, Juan Fuster Zaragoza o Pep "El Carreró"; y las hay menos cuando se nombra a doctores como Fleming, Pérez Llorca o Severo Ochoa. Entre los actores, en Benidorm se puede vivir en la calle Luis Prendes o Toni Leblanc. Y entre las calles con nombre propio y a modo de homenaje, la de Francisco Llorca Antón, junto al parque de bomberos. Precisamente Francisco era bombero y en 1984, junto a otros compañeros, rescató con vida a un hombre que cayó a un pozo de 115 metros de profundidad en Beniardà.

Calles con otro nombre

El callejero de una ciudad es imprescindible para encontrar una dirección o ubicarse en un mapa. Sin embargo, en Benidorm a veces no es así de sencillo. La razón: algunas vías son denominadas por vecinos y turistas con otro nombre al que figura en las placas de las esquinas. Es el caso de la calle de los vascos. ¿Se llama así? No. Pero incluso en la oficina de turismo preguntan por ella con ese nombre cuando en realidad es Santo Domingo, según confirman desde este espacio. No es el único caso. En la mente de todos está la denominada como "calle del coño", cuando su nombre real es Paseo de la Carretera; y esta es una de las que más genera polémica e indigna a los locales.

La calle Santo Domingo de Benidorn, conocida como "la de los vascos". / A. Vicente

La plaza Triangular es otro ejemplo. En realidad es la plaza de la Hispanidad. El paseo de Poniente es Armada Española y el de Levante es avenida de Alcoy y termina en Virgen del Sufragio, dedicada a la patrona. Y el conocido parque de Elche también cambia el nombre por el "parque de las palomas".

También los británicos cambian los nombres de las vías. La conocida calle Mallorca, en plena "zona inglesa", la denominan "The square" ("La plaza"), confirman desde la oficina de turismo. Y la de los vascos (Santo Domingo) es "Tapas Allex".