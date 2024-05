Los regantes de Polop plantean poder regar con agua regenerada de la depuradora de Benidorm

La sequía y la falta de lluvias lleva a poner sobre la mesa futuras infraestructuras que permitan hacer frente al peor escenario posible: la falta de agua. Los últimos han sido los regantes de Polop quienes han planteado la opción de poder regar con agua regenerada como hacen otros agricultores de la comarca tanto en la localidad como en La Nucia. Un proyecto que pasaría por hacer primero una conexión entre la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Benidorm que llegara hasta el municipio del interior de la Marina Baixa.

Así lo ha planteado este colectivo en una reunión mantenida este lunes con el concejal de Aguas de Benidorm y diputado autonómico, José Ramón González de Zárate, quien ha visto la petición como "viable" para que sea realidad en un futuro.

En la Marina Baixa, las comunidades de regantes como la de Benidorm, La Vila Joiosa o l'Alfàs del Pi usan el agua regenerada por la depuradora que se ubica en Serra Gelada para regar sus campos. Y lo hacen desde hace años tras firmar convenios con el Consorcio de Aguas en los que los agricultores "liberan" aguas blancas para sus campos para destinarlas a abastecimiento a cambio de usar las reutilizadas para sus huertas. Para ellos, desde hace décadas se ha apostado por realizar infraestructuras que, además, permitan no perder ni una gota.

Y una de ellas sería esa conexión para "impulsar" agua regenerada hasta Polop y La Nucia. El concejal de Aguas explica a este diario que "los regantes de ambos municipios van a plantear esta propuesta al Consorcio de Aguas" para poder ver la viabilidad de la misma porque habría que crear una red que lo permitiera. El edil se muestra convencido de que es posible aunque habrá que invertir, y no será barato. El agua regenerada que sale de la EDAR sería en primer lugar para los agricultores de Benidorm y l'Alfàs del Pi. Y aquella que reste podría destinarse a los polopinos y nucieros. Una forma además de darle uso a la que ahora acaba en el mar desde la depuradora.

Además de la conexión, el concejal del área también ha explicado que "pasaría por modificar los terciarios de la depuradora", es decir, "poder producir más agua" que se pueda utilizar para riego porque hay épocas, como en el verano, que el consumo de este recurso aumenta por los agricultores de Benidorm y l'Alfàs. Esta modificación "depende de la Generalitat Valenciana", añade.

La idea no es nueva ya que esta comunidad de regantes ya lleva con ella sobre la mesa desde los años 80. Así lo ha confirmado el presidente de la Comunidad del Riego Mayor de Polop, Óscar Ripoll: "Lo llevamos pidiendo muchos años y no se ha llevado a cabo. Sabemos que no será algo para ya, pero hay que trabajar en ello". El responsable de este colectivo indica que sería una buena opción para el futuro y, sobre todo, para cuando el agua falte: "El agua regenerada de Benidorm es excelente y sabemos que sería posible que llegara a Polop y La Nucia".

Los agricultores son los que más saben de agua y tienen claro que "lo primero es para el abastecimiento", por lo que destacan la importancia de contar con infraestructuras para épocas de sequía. Así, también son de los primeros en "apretarse el cinturón", es decir, en tomar medidas para sacar el máximo rendimiento a este recurso. Ripoll indica que los regantes de Polop "llevamos dos meses y medio ya con medidas" con las que han restringido el agua los fines de semana. Así, también han tomado ya medidas otras comunidades de regantes como Callosa d'en Sarrià.

Los pozos de Polop

A la reunión de este lunes, también han asistido el senador popular Agustín Almodóvar así como el alcalde de Polop, José Luis Susmozas; la concejala de Medio Ambiente, Ana Berenguer; y la de Agricultura, Ángela Fuster. En ella también se ha hablado de los pozos que el Ayuntamiento tiene en propiedad en el municipio y que está estudiando para conocer en el estado en el que están y su capacidad.

Como ya publicó este diario, el consistorio, de la mano de la concesionaria del agua Hidraqua, está realizando un estudio en unos pozos propios en el término de Polop que están sin uso desde hace más de 50 años. La intención es conocer si es posible su aprovechamiento o no como recurso "extra" pero solo para tener la información disponible. Así se desveló la pasada semana en la primera reunión del Comité de Seguimiento de Sequía creado en la capital turística.

La noticia provocó la preocupación e "intranquilidad" entre los regantes del municipio, como confirma Ripoll a este diario, aunque, tras oír las explicaciones, ya saben de qué trata la actuación que se está realizando. Así, el concejal de Aguas ha explicado que "se está realizando solo el estudio de caudales" y cómo se encuentran esos pozos pero que no se va a tomar ninguna decisión: "Les hemos tranquilizado y dicho que no tengan miedo por el agua, porque en esto vamos a ir todos de la mano", asegura el edil.

Así, cuando se concluya con ese estudio, "se entregará una copia de todo lo que se haga y del informe" con las conclusiones que se saquen de ese recurso que tiene Benidorm aún en propiedad en Polop.

