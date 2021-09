La extravagancia no tiene límites en algunas personas. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en Dan Sur, un rapero e influencer mexicano que se ha convertido en viral tras mostrar en varios vídeos publicados en TikTok que se ha implantado cadenas de oro en la cabeza.

El hombre lanza afirmaciones tales como que no es de este planeta, que ha hecho un pacto con el diablo o que su sangre es dorada, por lo que decidió también tener "pelo de oro".

"La verdad que yo quería hacer algo diferente porque veo que todos se pintan el pelo", explica en la grabación antes de concluir diciendo que "espero que todos no me copien ahora".

De hecho, el cantante, que se sometió a la presunta cirugía en abril pero no ha sido hasta ahora cuando se ha vuelto viral, asegura que no contará dónde ni quién le hizo la supuesta intervención porque "hay muchos copiones" y para que no le roben "el flow". "Ya me robaron una canción", se lamenta.

Ante las acusaciones de que se trata de una peluca con cadenas de plástico, Dan Sur decidió quitarse una de ellas y sumergirla en agua para demostrar que no es así, pero en ningún vídeo muestra el nacimiento del pelo:

Por si fuera poco, también se ha puesto una dentadura dorada. 80 quilates, asegura. Aquí muestra, a preguntas de sus seguidores, cómo se cepilla los dientes:

Y los "pelos de abajo", también:

Si fuera español, tendríamos personaje para rato en televisión:

Y por si alguien tiene curiosidad por escuchar su música, aquí van unos extractos de sus videoclips:

Un dúo con Kiko Rivera no estaría pagado.