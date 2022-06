La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ya está aquí y miles de jóvenes se dan cita con unos exámenes que recordarán toda la vida. La mayoría de estudiantes afrontan esta última piedra en el camino con un nudo en el estómago que se mezcla con una sensación parecida a la euforia difícil de describir. Para que este exceso de emociones no juegue ninguna mala pasada, nada mejor que descansar bien y no dejar nada a la improvisación. Ten presente todo lo relacionado a los exámenes, como por ejemplo el lugar donde los realizarás. No hagas que tu memoria cargue con más peso del que ya lleva y tenlo anotado para evitar cualquier susto.